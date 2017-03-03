Всего 371 ребенок получает образование в аннексированном Крыму на украинском языке. Это около 0,1% от количества учащихся крымских общеобразовательных организаций. Об этом сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, сообщает 2 марта пресс-служба ведомства.

На всем полуострове осталась только одна общеобразовательная организация с украинским языком обучения – школа № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников.

На крымскотатарском языке получают образование 5,4 тысяч детей. Это около 3%. В этом учебном году на полуострове функционирует 15 общеобразовательных организаций с крымскотатарским языком обучения (201 класс, 3651 учащийся). Еще 137 классов с крымскотатарским языком обучения функционируют в 37 русскоязычных школах. Их посещают 1730 детей, сообщили в крымском ведомстве.

Ранее архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявлял, что крымские чиновники насильно закрывают украиноязычные школы и классы.

В Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском – 7,3% и 3,1% соответственно. На момент аннексии полуострова 14 школ были с крымскотатарским языком обучения, еще 7 – с украинским.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».