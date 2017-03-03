Агенты российского влияния

"Славянский мир не является мифом. Если бы мы так считали, наше существование не имело бы никакого смысла. Славянское сообщество является альтернативой Западу, и он, отлично это понимая, делает все возможное для разжигания антагонизма между славянскими народами, сеет меж нами рознь и противостояние. Мы и русские – славяне, народы единого корня, единой крови".

Это отрывок из интервью российскому агентству Regnum Влодзимежа Рынковского, лидера польского движения “Славянский союз”. Серия интервью с польскими деятелями, известными в собственной стране совсем немногим, но отличающимися не типичной для нынешней польской политики пророссийской позицией, появилась на сайте Regnum в октябре прошлого года. Все они объединены личностью автора – Александра Усовского, жителя Белоруссии, позиционирующего себя как писателя, историка и публициста. Уже названия некоторых работ господина Усовского позволяют составить представление о его взглядах: "Пушечное мясо Черчилля", "Кто натравил Гитлера на СССР. Подстрекатели "Барбароссы", "Боже, Сталина храни! Царь СССР Иосиф Великий" и др.

InformNapalm называет Усовского "российским куратором" центральноевропейских радикалов и утверждает, что он стоит за лоббированием ряда антиукраинских акций в польской политике

Недавно международный проект InformNapalm, называющий своих участников "солдатами информационного фронта", опубликовал материалы, основанные на данных хакерских групп "Киберхунта" и "Украинский Киберальянс", которые "вскрыли" электронную почту Александра Усовского и его аккаунты в социальных сетях. На основании обнаруженного хакеры утверждают, что господин Усовский уже несколько лет активно поддерживает контакты с радикальными группировками в Польше, Словакии и, возможно, некоторых других странах.

InformNapalm называет Усовского "российским куратором" центральноевропейских радикалов и утверждает, в частности, что он стоит за лоббированием ряда антиукраинских акций в польской политике, которые привели в последние месяцы к охлаждению отношений между Варшавой и Киевом. Среди наиболее заметных контактов Усовского в Польше называются представители популистского движения Kukiz’15 (у него третья по величине фракция в Сейме), праворадикальной партии KORWiN и националистического объединения "Лагерь Великой Польши" (Obóz Wielkiej Polski). Усовский контактировал также, если следовать материалам, опубликованным группой InformNapalm, с польским политиком Матеушем Пискорским, лидером созданной в 2015 году пророссийской партии "Перемена" (Zmiana). Пискорский известен своими визитами в контролируемые сепаратистами регионы Донбасса и публичной поддержкой лидеров самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В мае 2016 года польская контрразведка задержала Пискорского по обвинению в шпионаже в пользу России и, по некоторым данным, также Китая. Польские спецслужбы утверждали тогда, что сама партия "Перемена" была согласованным с Москвой проектом, призванным продвигать интересы России на польской политической сцене.

С российской стороны, по данным украинских хакеров, Усовский имел контакты, в частности, с лицами из окружения "православного олигарха" Константина Малофеева, известного своей поддержкой сепаратистов на востоке Украины, и депутата Госдумы Константина Затулина, главы Института диаспоры и интеграции (он же – Институт стран СНГ). В материалах, основанных на данных хакеров, содержится информация о платежах, которые проходили через Усовского польским активистам – на организацию митингов и других акций с антиукраинскими лозунгами.

Сам Александр Усовский в переписке с корреспондентом Радио Свобода так объяснил характер и мотивы своей деятельности (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

"У меня есть определенные политические взгляды – и действую я с ними в соответствии. Я, как частное лицо, иногда помогаю моим товарищам, исповедующим схожие с моими политические убеждения – но в строгом соответствии и с российским, и с белорусским, и с восточноевропейским законодательством. Если вы внимательно прочтете тот рулон бумаги, который украинские "хакеры" вытащили из моего ящика – то убедитесь, что все мои проекты сугубо и исключительно законны и легальны. Это обычная политтехнология, она по определению непублична, но это не делает ее каким-то заговором врагов Украины. Я не считаю себя врагом Украины – я враг всей этой лживой, подлой и бесчестной сволочи, которая сделала из украинцев идиотов. И с этой сволочью я буду сражаться до конца, какие бы личины она не принимала. Для такой борьбы нужны деньги. Я пытаюсь их привлечь, обращаясь к самым разным людям".

На вопрос о том, какие цели преследуют его контакты в Польше и других странах, был получен такой ответ: "В Польше существуют политические силы, полагающие необходимым прекратить бессмысленную и бесплодную политику вражды с Россией. Русские и поляки – две крупнейшие славянские нации, во многом сходные меж собой, и русско-польская дружба – намного более естественна, чем русско-польская вражда. Аналогично в Словакии. Там есть люди (и их немало, поверьте мне на слово!), полагающие, что Словакии дружба с Россией намного полезнее вражды. "Восточноевропейская культурная инициатива" – моя организация, которую я создал именно в целях восстановления единого культурного пространства Восточной Европы (включающей в себя Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Словакию, Чехию, Венгрию)".

Радио Свобода обратилось с запросом к польским партиям, с которыми, по данным украинских активистов, контактировал Александр Усовский. Одна из них – националистическая и евроскептическая партия KORWiN. Во время последних парламентских выборов в Сейм она не прошла, зато ее лидер стал депутатом Европарламента. Януш Корвин-Микке неоднократно посещал Россию, с симпатией высказывался о Владимире Путине и Александре Лукашенко. Он часто выступает в российских СМИ и создал себе профили в российских социальных сетях на русском языке.

Ассистент лидера KORWiN Яцек Микке на просьбу прокомментировать контекст, в котором упоминается его партия, сначала заявил, что ничего не знает ни о какой публикации, и попросил прислать ее. Речь идет о следующем фрагменте: "На 5 марта мои ребята из OWP совместно с KORWIN планируют провести митинг против украинской агрессии на Донбассе. Кроме того, у них запланировано подать извещение в варшавскую мэрию на митинги 11-го (марш памяти жертв Волынской резни) и 18 марта (Российский Крым!). Было бы чертовски хорошо (для поддержания в них боевого духа и рвения) немного их поддержать финансово (на атрибутику – флаги, транспаранты, листовки, звукоусиливающую аппаратуру, бутерброды участникам, чай и воду). На все про все надо примерно 3,5-4 тысячи евро. Присовокупи эту просьбу к предыдущей – о 600 евро на заверенный перевод экспертизы Молокова".

Ознакомившись с этим документом, Яцек Микке ответил по электронной почте одним словом: "Бред".

Другая организация, с которой мы попробовали связаться и о которой также идет речь в переписке Усовского, – "Лагерь Великой Польши" (Obóz Wielkiej Polski). Она обязана своим названием объединению, действовавшему в Польше в межвоенный период и прекратившему существование в 1933 году. Крайне консервативный и националистический OWP возглавлял выдающийся польский политик, политический противник тогдашнего лидера страны Юзефа Пилсудского – Роман Дмовский. И современная организация под таким же названием, и ее лидеры вряд ли могут сравниться с предшественниками по уровню влияния и популярности. Контакт с организацией возможен только через электронный адрес. На отосланную ей просьбу прокомментировать документ был получен ответ с обещанием попросить сделать это кого-то из лидеров OWP – но на этом все и закончилось.

Однако россияне из Польши никуда не ушли – просто Малофеева перекинули делать переворот в Черногории, а в Польше начал действовать Сурков и его люди

Насколько вообще серьезны пророссийские политические проекты в странах ЦВЕ и в какой мере они являются плодом официальной кремлевской политики, а в какой – результатом деятельности отдельных "энтузиастов"? Активисты группы InformNapalm утверждают следующее: "Мы просто получили доступ к переписке только одного Усовского, который краткосрочно, но очень активно работал над реализацией ряда проектов в команде Малофеева. Однако россияне из Польши никуда не ушли – просто Малофеева перекинули делать переворот в Черногории, а в Польше начал действовать Сурков и его люди. Да, пример Усовского и его подельников – пример неудавшихся политических интриганов локального масштаба, но можем ли мы быть уверены, что кроме них в Польше больше никто не действует на деньги России в интересах России?”

А вот что думает об этом польский эксперт в области международных отношений Ярослав Гузы:

– Есть ли в Польше сколько-нибудь значимые политические силы, которые можно смело назвать пророссийскими?

Гузы: Такие силы есть, но способ их действия – специфический. В польской политике очень трудно иметь открыто пророссийские позиции, поэтому организации, которые так поступали, оставались маргинальными. Однако есть группировки, которые открыто пропагандируют антизападные лозунги, опираясь на ресентименте по отношению к Западу, имеющем корни в далекой истории.

Другой прием – это выдвижение лозунга "политического реализма". Конечно, речь идет о видимом реализме, поскольку у России нет сейчас никаких предложений, идей, которые были бы Польше выгодны.

Что касается прагматизма и политического реализма, то ближе всего к нему всегда была Польская крестьянская партия (Polskie Stronnictwo Ludowe), существовавшая еще в ПНР, а также посткоммунистический Союз демократических левых сил (Sojusz Lewicy Demokratycznej), который теперь не представлен в парламенте и поэтому имеет меньшее политическое значение.

– Насколько заинтересована Россия в усилении этих и других подобных политических сил?

Гузы: Конечно, Россия все время старается усилить свое влияние в самых различных политических силах. Парадокс – то, что наибольший эффект ее усилия приносят среди радикальных националистов. Националисты часто являются пророссийскими, но не напрямую: это проявляется скорее в антизападных лозунгах, сама Россия здесь не на первом плане. Также ходовыми среди польских националистов являются антиукраинские настроения, которые, конечно, имеют свои исторические основания, связанные с кровопролитием во время Второй мировой войны. И на этих исторических эмоциях есть попытка построить нечто, что тактически совпадает с целями политики России.

Такие политические силы открыто не говорят о своей позиции, поскольку это было бы трудно в Польше принять. По этой же причине характерно, что Россия активно не использует у нас свои СМИ, ориентированные на зарубежную аудиторию, – телевидение и радио, так как им очень трудно бы было пробиться к общественному мнению. Поэтому действуют через польские круги, которые выступают с их лозунгами как своими собственными. Если речь идет об информационной войне на территории Польши, то у нас агенты влияния особенно важны.

– А, может, в Польше просто не особенно слышны аргументы в пользу того, что в Москве заинтересованы в том, чтобы внести раздор в польско-украинские отношения?

Политические круги в Польше не всегда осознают угрозу, которая исходит от действий России

Гузы: Думаю, что такая информация известна во многих кругах, но не особенно широко распространена среди обычных граждан, которые вряд ли отдают себе в этом отчет. А политические круги в Польше не всегда осознают угрозу, которая исходит от действий России. Во многих странах Западной Европы, но также и у наших соседей, например, в Чехии угроза идентифицирована и есть попытки найти системные решения для того, чтобы ей противодействовать. Польская же политика хаотична, у нас очень высок накал внутриполитических споров, и из-за этого в каком-то смысле на второй план отодвинуты угрозы внешние, не связанные с нашим очень интенсивным внутренним противостоянием. Такая ситуация может привести к тому, что российский фактор начнет активно влиять на польскую политику.

А вот мнение директора словацкого Института политики безопасности (SSPI) Ярослава Надя.

– В последнее время хакеры то и дело становятся творцами политических новостей. Много разговоров было о возможной роли российских хакеров в президентской предвыборной кампании в США. Нынешняя история с украинскими хакерами, которые, как они считают, докопались до источника некоторых пророссийских акций в странах Центральной и Восточной Европы, конечно, куда мельче масштабом, но тем не менее. Как вы думаете, нам и дальше придется привыкать к вездесущим хакерам как к политическому фактору? На войне (информационной) как на войне?

Надь: Да. Я убежден, что такие явления – средства наблюдения, слежения и политического давления в киберпространстве – с нами всерьез и надолго. Они будут использоваться как в ходе предвыборных кампаний, так и в повседневной политике – как одно из средств влияния на общественные настроения. Все зависит от того, с кем именно будут связаны конкретные люди, осуществляющие кибернетическую "акцию давления". Уверен, что подобные инциденты мы увидим в этом году в преддверии важных выборов – например, в Германии или Франции. Так же, как это было в США или накануне референдума по соглашению с Украиной в Нидерландах. К этому надо быть готовым, и государственным структурам, спецслужбам, и отдельным людям, причастным к политической деятельности. Это становится стандартной частью политического процесса.

– В материалах, обнародованных украинскими хакерами и касающихся деятельности Александра Усовского, упоминается зарегистрированная в Братиславе общественная организация "Восточноевропейская культурная инициатива" (ВЕКИ). Известны ли какие-то подробности о деятельности ВЕКИ в вашей стране?

​Надь: Любопытно, что мы получили информацию об этой организации, но не из Словакии, а из-за границы. Мы не можем назвать какие-то серьезные здешние акции или события, связанные с этой структурой. Есть версия, что, поскольку в Словакии по закону довольно просто зарегистрировать общественное объединение, то это и было сделано, хотя целью организации является деятельность в других странах. В то же время формальное присутствие здесь может позволить при случае завязывать контакты с представителями разного рода радикальных групп, выступающих с пророссийских или славянофильских позиций.

– Есть ли какая-то информация об источниках финансирования подобных групп, их материальных связях с российской стороной? Или все эти люди работают исключительно "за идею"?

Есть и военизированные группы, которые не скрывают, что подготовкой их участников занимаются в том числе и российские инструкторы

Надь: Тут есть разные примеры. Скажем, основатель конспирологического портала Zem a Vek ("Страна и время") просил финансовой помощи для своего издания в российском посольстве, о чем есть видео- и аудиозапись. При этом он открыто выражал готовность приспособить содержание своих материалов пожеланиям российской стороны. Это известная история, тут нет никакого секрета. Есть и менее конкретные сведения, основанные на информации спецслужб и касающиеся финансирования Народной партии "Наша Словакия" – она представлена в парламенте, многие политологи считают ее неонацистской. По данным этих источников, ее предвыборная кампания частично финансировалась из средств, поступавших из России. Утверждается, что у государственных структур есть соответствующие доказательства, но пока мы лишь ожидаем, что они будут опубликованы. Есть и военизированные группы, которые не скрывают, что подготовкой их участников занимаются в том числе и российские инструкторы. Были случаи, когда словацкие инструкторы из таких групп проходили подготовку в России. Наконец, есть и организации, которые, как вы выразились, работают "за идею", не имея явных связей с Россией или местными пророссийскими субъектами.

​– Какое будущее может быть у такого рода групп, исходя из нынешнего словацкого политического контекста? Евроскептические и прокремлевские настроения на подъеме во многих странах.

Надь: Я бы не сказал, что у нас доля приверженцев политики Путина резко выросла – просто в последние годы эти люди стали активнее, выражают более радикальные взгляды и лучше используют социальные сети и "альтернативные" СМИ. Многие группы и политические силы подобной ориентации стали явно лучше финансироваться. Однако общая картина такова, что я бы не опасался какого-то коренного изменения политической ориентации страны, – считает директор словацкого Института политики безопасности Ярослав Надь.

​Как бы то ни было, многие эксперты обращают внимание на то, что в странах ЦВЕ сохраняется и даже растет социальная база антизападных и пророссийских настроений. Ее составляют люди, по тем или иным причинам оказавшиеся на обочине общества или воспринимающие политические и технологические перемены последних трех десятилетий как нечто враждебное их интересам.