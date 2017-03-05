В Сурхандарьинской области Узбекистана около десяти чиновников были уволены с госслужбы после того, как охранники и воспитательницы детских садов были привлечены к суду за то, что днем применяли физическое насилие к детям, а ночью устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг. Как сообщил Радио Озодлик (узбекская служба Радио Свобода) сотрудник Сурхандарьинского областного хокимията (администрации), до конца недели руководство области обсудит на специальном собрании случаи, связанные с аморальным поведением сотрудников детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах Узбекистана.
Случай, связанный с превращением четырех детских садов в ночное время в притоны по оказанию интим-услуг, был серьезно рассмотрен в Сурхандарьинском областном управлении народного образования. Как сказал «Озодлику» сотрудник отдела народного образования областного хокимията, около десяти госслужащих были уволены с работы за допущение подобных случаев в детских дошкольных учреждениях. Однако точка в этом вопросе пока не поставлена.
«Подобные случаи произошли в детских садах №2 и №23 в Термезском районе. Трудовые договоры с заведующими этих двух детских садов расторгнуты. Аналогичные меры приняты в отношении заведующих детских садов в Ангарском и Денауском районах области. Кроме того, уволены воспитательницы детского сада №10 в Денауском районе. Также был уволен с занимаемой должности заведующий отделом народного образования Денауского района Суванов Хайдар Умарович и методист отдела дошкольного образования областного управления народного образования. Сейчас уже готовы документы для увольнения еще троих сотрудников, ответственных за систему дошкольного образования», – сказал «Озодлику» попросивший не называть его имя сотрудник областной администрации.
Как четыре детсада превратились в притоны для интим-услуг?
В социальных сетях Узбекситана бурно обсуждается видеозапись, на которой запечатлено, как работники детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах Сурхандарьинской области устраивали в ночное время в детских садах притоны для интим-услуг.
В ночное время охранники детсадов сдавали за деньги комнату для отдыха детей женщинам легкого поведения
Видеорепортаж, подготовленный журналистами термезского телевидения, основан на материалах рейда, проведенного в ноябре 2016 года правоохранительными органами в детских садах Сурхандарьинской области. На видеоролике, снятом скрытой камерой в детских дошкольных учреждениях в Денауском, Ангарском и Термезском районах Сурхандарьинской области, запечатлено, как днем воспитательницы и нянечки применяли физическое насилие к детям, а ночью устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг. Также в видеорепортаже местных журналистов рассказывается о том, как в ночное время охранники детсадов сдавали за деньги комнату для отдыха детей женщинам легкого поведения.
Рейд, потрясший всю область
В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области рассказал о некоторых подробностях рейда, проведенного в детских дошкольных учреждениях области.
«В ходе рейда, проведенного в рамках мероприятий, проводимых по борьбе с торговлей людьми и проституцией, были выявлены факты превращения детсадов в притоны по указанию интим-услуг. В ноябре 2016 года, в 18:00, в детских садах №2 и №23 в Термезском районе были проведены рейды. Но перед этим сотрудники правоохранительных органов установили скрытые камеры в помещениях детского дошкольного учреждения. В ходе рейда были задержаны охранники детских садов Мусаев Мухиддин и Аллаяров Рустам, которые превратили детсады в притоны по оказанию интим-услуг», – сказал сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области.
По его словам, охранники детсадов Мусаев и Аллаяров были признаны виновными по статье 131 («Сводничество или содержание притонов») Уголовного кодекса Узбекистана и лишены свободы сроком на 3 года.
Воспитательницы, нуждающиеся в воспитании
Воспитательница средних лет пугает детей ножом, угрожая нанести им раны, а еще трое сотрудниц детского сада хохочут, видя, как их коллега подвергает малышей психологическим издевательствам
На видеоролике, снятом на скрытую камеру, можно увидеть, как воспитательница средних лет пугает детей ножом, угрожая нанести им раны, а еще трое сотрудниц детского сада хохочут, видя, как их коллега подвергает малышей изощренным психологическим издевательствам, и подводят к ней новых жертв. На видеозаписи можно также увидеть, как воспитательница в белом халате размахивает ножом, обещая детям отрезать язык или интимную часть тела.
Как рассказал «Озодлику» сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области, эти видеокадры случайно попали в руки сотрудников правоохранительных органов.
«Мы узнали об этой проблеме в ходе изучения случаев, связанных со сводничеством в детских садах. Скрытая камера, установленная в детском саду Денауского района для снятия интим-сцен, засняла, как воспитательницы угрожают детям, бьют и оказывают на них психологическое давление. По данному факту было возбуждено дополнительное уголовное дело. В настоящее время дело воспитательниц детского сада №10 в Денауском районе рассматривается в суде. В отношении некоторых воспитательниц уже вынесены приговоры. Одна из них пока остается на свободе, так как у нее есть ребенок, которому еще не исполнилось 3 года. Спустя три месяца ему исполнится 3 года, после чего его мать отправится в тюрьму для отбывания срока наказания», – сообщил сотрудник областной прокуратуры.
Родители, написавшие 25 февраля письмо в редакцию «Озодлика», выразили обеспокоенность тем, что местные власти и судебные органы Сурхандарьинской области пытаются смягчить вину лиц, подвергавших детей физическому насилию и превративших детские сады в притоны по оказанию интим-услуг. Они считают, что виновные могут получить условный срок в три года, либо откупиться от тюремного срока за счет амнистии.
«Подобные случаи должны быть серьезно расследованы ради будущего наших детей», – говорится в письме сурхандарьинских родителей.
Министерство не в курсе
Представители Министерства народного образования Узбекистана заявили, что не имеют информации о случаях, произошедших в детских дошкольных учреждениях Сурхандарьи
В то время, как Сурхандарьинское областное управление народного образования завило о «привлечении к наказанию» виновных по делу детсадов и проведении воспитательных работ «для предотвращения подобных случаев», представители Министерства народного образования Узбекистана заявили «Озодлику», что не имеют информации о случаях, произошедших в детских дошкольных учреждениях Сурхандарьи. Когда репортер «Озодлика» связался по телефону с представителями Минобразования, начальник отдела дошкольного образования Сабохат Мирзажанова, начальник управления морально-нравственного воспитания Хикматилла Даминов, а также начальник управления надзора и контроля в сфере образования Камилжан Инаков заявили «Озодлику», что «не в курсе этих событий» и бросили трубку телефона.
Оригинал публикации – на сайте Радио Озодлик
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