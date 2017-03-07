На оккупированных территориях Донбасса четыре дня отмечали «День защитника отечества». Во время гибридной войны, пожалуй, и праздники стали гибридными. Получилось очень странное сочетание Масленицы с блинами и бравурных военных маршей-песен. В школах девушкам приказали жарить дома блины и угощать ребят – будущих защитников «отечества». Пожалуй, главное в этом пропагандистском мероприятии было то, что «отечеством» была не Украина, а никем не признанная «ДНР», и даже страна-оккупант – Россия.

На четвертый день «празднований» с главной площади Чистяково (до недавнего времени – Тореза) на весь город звучала песня «А я хочу перемирия ...». На площади, где организовали выездную торговлю и празднования гибридной Масленицы с атрибутикой «Дня защитника отечества», собирали подписи под обращением граждан к мировым лидерам – президентам США, Франции, России, канцлеру Германии – с требованием остановить и осудить действия президента Украины Порошенко на Донбассе. Людям, которые пришли отдохнуть с детьми, традиционно провести зиму и встретить весну, навязчиво напоминали о развязанной не Киевом, а Кремлем войне. Ведущие «республиканских» телеканалов отрапортовали заказчикам из Москвы, что уже собрали 280 тысяч подписей под обращением, которое должно убедить мировое сообщество в том, что на Донбассе идет «гражданская война».

За четыре дня поклонники советских праздников и водки выпили немало. К празднику спешили открыть после ремонта развлекательный центр, который при украинской власти носил название «Безумная ночь», а теперь был «торжественно» переименован в «Пятое авеню». Странно выглядит выбор названия тем, кто не любит англосаксов и грезит взятием Лондона и Берлина! После эйфории загула всегда приходит тяжелое похмелье.

После этого «праздника» у многих возникла настоящая головная боль: чего ждать в дальнейшем от оккупантов?

После этого «праздника» у многих людей возникла настоящая головная боль: чего ждать в дальнейшем от оккупантов? С рекламных щитов вдоль дороги криво улыбается глава «республики» Захарченко. Какой каприз Кремля он бросится выполнять в следующий раз? Вот взял и «национализировал» гуманитарный фонд «Поможем» Ахметова, спортивную «Донбасс Арену», заводы и фабрики, на которых работали десятки тысяч рабочих и шахтеров. Где работать людям, если эти предприятия закроют?

Беда не приходит одна. Вот уже батраки Кремля захватили «Укртелеком» в Донецке – 200 тысяч абонентов остались без интернета! Следующая жертва – сеть мобильного оператора «Лайф». Пропала связь, людей лишили услуги, за которую они исправно платили. Большинство жителей оккупированного Донбасса обеспокоены перспективой отключения «Водафон» (бывшего «МТС»), который обеспечивает связь с родными на на неоккупированной территории Украины.

Вдоль дорог появились рекламные плакаты, с которых людям «вежливо» напоминают о замене номерных знаков Украины на номерные знаки «ДНР». Людей раздражает то, что с этими номерными знаками никуда, кроме дорог России, не поедешь. А у многих родственники, пенсионные дела и друзья в Украине! Чего еще ждать от «вежливых» прислужников Путина?

Мы уже смотрим российские телеканалы, рассчитываемся российскими рублями, наши дети учатся по российским учебникам. Спрашивали ли у нас эти «благотворители» в камуфляже о наших предпочтениях? Ворвались в нашу родную Украину, развязали войну и теперь потешаются над нами, устраивая гибридные праздники.

Что беспокоит людей на самом деле – так это перспектива принудительного получения «паспортов» никем не признанных в мире «республик» и потеря связи с родной Украиной.

Мирослав Тямущий, пенсионер, г. Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода