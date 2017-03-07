9 марта исполнится 203 года со дня рождения украинского писателя Тараса Шевченко. Крымские чиновники по прежнему противостоят публичным акциям, посвященным этому дню. Проводить мероприятия у памятника Шевченко в Симферополе в этом году разрешили только провластной Украинской общине Крыма. А активистов Украинского культурного центра предупредили об ответственности за экстремизм в случае сбора у памятника.

Не разрешено и не запрещено

Глава Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин еще в феврале уведомил симферопольских чиновников, что вечером 9 марта около 20 активистов планируют собраться у памятника Тарасу Шевченко. Через восемь дней ему прислали ответ – просьбу переделать заявку в соответствии с российским законодательством.

«Администрация Симферополя предлагает вам подать уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, после чего вернется к вопросу согласования его проведения», – говорится в документе.

Леонид Кузьмин расценивает такой ответ как попытку помешать проведению акции.

В этом году они решили пойти по самому простому пути – сделали замечание в заполнении заявки, хотя мы выполнили все согласно закону

«В прошлом году чиновники отказали нам в согласовали акции в связи с чрезвычайным положением из-за блэкаута. В этом году они не нашли каких-то законодательных объяснений и решили пойти по самому простому пути – сделали нам замечание в заполнении заявки, хотя мы выполнили все согласно закону. Но понятно, что причина не в этом. Если бы мы еще десять раз подали заявку, то получили бы примерно такой же ответ. Они со своим ответом дотянули до такого срока, что даже если бы мы еще раз подали заявку, нам отказали бы уже по причине истечения сроков ее подачи», – говорит глава Украинского культурного центра.

​Активисты-«экстремисты»

А 6 марта Кузьмин получил предупреждение от подконтрольного России МВД в Симферополе о недопустимости осуществления экстремистской деятельности на мероприятии. В документе идет речь о том, что участникам массовых акций запрещено скрывать свои лица, иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывные устройства, пиротехнические изделия.

«Не допускаются нарушения требований действующего законодательства, в том числе, привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их символики и атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. Предупреждаю, что несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел России. Организатор либо участники публичного мероприятия подлежат привлечению к ответственности», – сказано в предупреждении.

В Украинском культурном центре отмечают, что ничего из перечисленного они не планировали. По словам Леонида Кузьмина, отменять своих планов ко дню рождения Тараса Шевченко активисты не собираются.

В любом случае, люди будут возлагать цветы к памятнику в этот день

«Мы не отменяем наши мероприятия, потому что они не зависят от того, согласовала нам власть или нет. Это традиция, которая сложилась не за один год. В любом случае, люди будут возлагать цветы к памятнику – как наши сторонники, так и другие украинцы в Крыму. Другой вопрос – будет ли их задерживать полиция в этот день или позволит им спокойно положить цветы и пойти себе дальше», – заявил Крым.Реалии Леонид Кузьмин.

Кроме возложения цветов к памятнику, активисты планируют провести в своем офисе чтение произведений украинского писателя, а также организовать просмотр фильма о нем.

За дружбу между «братскими народами»

На это же время подконтрольные России крымские чиновники запланировали мероприятия ко дню рождения Шевченко вместе с представителями провластной организации «Украинская община Крыма».

Она была зарегистрирована в ноябре 2015 года. К тому времени подконтрольные России крымские правоохранители неоднократно задерживали крымчан, которые пытались выйти на улицу с украинской символикой. А попытки провести акции, посвященные украинским датам и культурным деятелям, здесь всячески пресекали. Украинские правозащитники неоднократно заявляли на международном уровне, что на полуострове таким образом «уничтожают все украинское». И тогда подконтрольные России крымские власти решили изменить тактику – в Крыму появилась Украинская община.

Согласно данным российской налоговой службы, организация зарегистрирована в одной из квартир в селе Донское Симферопольского района.

В этом же селе живет и ее глава Олег Усик – член местного районного отделения партии «Единая Россия». О миссии своей организации он говорит так:

Мы сделаем все возможное, чтобы братские народы снова дружили и между нами не было никакой вражды и недопонимания

«Украинская община Крыма» прежде всего представляет мнение украинцев проживающих в Крыму. Которые хотят, чтобы дружба между двумя братскими народами – украинским и российским – была, как прежде, крепкой и долговечной. Я и мои единомышленники – против олигархической власти, которая путем государственного переворота захватила власть на Украине и развернула братоубийственную войну. Мы сделаем все возможное, чтобы братские народы снова дружили и между нами не было никакой вражды и недопонимания».

Как именно члены общины намерены отпраздновать в Симферополе день рождения Тараса Шевченко, Усик точно сказать не смог, поскольку окончательный план мероприятий еще не согласован с местными чиновниками. «В Госкомнаце (подконтрольного России правительства Крыма – КР) у нас была встреча с Зауром Смирновым (глава ведомства. – КР). Мы подали заявку, получили ответ от мэра Симферополя. Нам разрешили проводить мероприятия. Мы – люди законопослушные, поэтому прислушиваемся к власти», – сказал он