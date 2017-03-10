Процесс «национализации», который проводят в Крыму подконтрольные России власти, дошел до активов украинского бизнесмена Рината Ахметова. С начала недели на двух крупнейших заводах Керчи – металлургическом и стрелочном – работает временная администрация. Как поясняют крымские чиновники, завод, который в течение последних трех лет продолжал контролироваться украинскими владельцами, переходит в государственную собственность. В то же время есть основания полагать, что меткомплекс не был «отжат», а смена его владельцев могла стать результатом договоренности.

Первые изменения на заводах произошли в понедельник, 6 марта. Когда сотрудники предприятий пришли на работу, то столкнулись на проходной с неизвестными людьми, которые сменили здесь охрану. Люди рассказывают: им было сказано, что на заводах – реформа, и некоторых, согласно спискам, пропускать нельзя. Это спровоцировало ажиотаж среди рабочих. Как пишет городское издание Керчь.ФМ, на электронную почту редакции и мобильный телефон стали поступать сообщения, которые можно охарактеризовать как «нас отжали».

«Национализированы» по решению Совмина»

До этого из Москвы поступали несколько предложений директору завода, в том числе переуступка и принудительный выкуп. Но все случилось гораздо быстрее

​«Нам сказали, что на прошлой неделе в пятницу (3 марта – КР) на завод приезжали из Минпрома Крыма. Предполагалось, что к концу марта будут реформы. До этого из Москвы поступали несколько предложений директору завода, в том числе переуступка и принудительный выкуп. Но все случилось гораздо быстрее. В субботу утром (4 марта – КР) новая охрана зашла через проходную эмали, опечатали, повесили списки тех, кому из руководства ограничен доступ на территорию», – рассказали Керчь.ФМ дежурившие в 4 марта сотрудники металлургического комплекса.

В понедельник, 6 марта, в Керчь прибыл заместитель министра промышленной политики подконтрольного России правительства Крыма Борис Кабаков, который объявил, что оба завода «национализированы» по решению Совмина. «Распоряжением Совета министров Крыма от 3 марта принято решение о принудительном выкупе имущества двух предприятий. Во исполнение этого решения Министерством промышленной политики Крыма на оба предприятия назначена временная администрация в части имущества, его инвентаризации, оценки для последующего выкупа», – сообщил он местным СМИ.

Распоряжение «о принудительном выкупе» Кабаков не предъявил. Нет его и на сайте подконтрольного России крымского правительства спустя четыре дня после объявленных «реформ». То есть вопрос, на каком основании там уже почти неделю действует временная администрация, по-прежнему, остается открытым.



Обещания чиновников

По словам Бориса Кабакова, после того, как на заводах завершат инвентаризацию имущества, они будут объединены в одно государственное предприятие – «Керченский металлургический завод».

Судя по тому, что в базе российской налоговой службы такого юридического лица нет, процедура регистрации нового завода еще не завершена. Тем временем сюда уже активно зовут на работу сотрудников обеих заводов меткомплекса, обещая, что никто из них не пострадает.

Мы надеемся, что сотрудники предприятия будут обеспечены заказами на длительное время, что предприятие будет динамично развиваться

​Глава подконтрольной России администрации Керчи Владимир Подлипенцев тоже обещает заводу светлое будущее, уверяя, что увольнений и сокращений здесь не будет, а предприятие «станет полноценным российским». «Это вселяет огромную надежду на то, что теперь не будет никаких задержек зарплат, простоев. Мы надеемся, что сотрудники предприятия будут обеспечены заказами на длительное время, что предприятие будет динамично развиваться», – говорит он.

В российских СМИ появилась информация, что Керченскому металлургическому заводу, который на сегодняшний день производит стальную эмалированную посуду и стрелочные переводы для железнодорожных путей, после его «национализации» будут предоставлены федеральные госзаказы, в том числе, от Минобороны России и компании «Российские железные дороги».​

Сомнительная эмаль

Процессы по смене власти на керченских заводах проходили в отсутствие их законных руководителей и арендаторов. Как уже писали Крым.Реалии, после российской аннексии Крыма мощности заводов были сданы в аренду «Краснодарскому металлургическому комплексу» (Россия). Интересно, что спустя несколько дней после событий здесь на ситуацию не отреагировали ни структуры украинского бизнесмена Рината Ахметова, которые владеют Керченским меткомплексом, ни его арендаторы.

Крым.Реалии связались с гендиректором Краснодарского меткомплекса Павлом Осиюком, чтобы услышать его позицию, однако он отказался общаться, сославшись на занятость.

Телефоны администрации Керченского стрелочного завода в Киеве не обслуживаются, а Керченского меткомплекса в Кривом Роге не отвечают.

Хранят молчание и в Группе компаний СКМ, принадлежащей Ахметову. Хотя одновременно с «национализацией» активов бизнесмена в Керчи временные администрации появились и на его заводах, расположенных в непризнанной «ЛНР». Последний факт вызвал незамедлительную реакцию со стороны собственников. На сайте СКМ появилось заявление, в котором действия представителей «ЛНР» названы «неприемлемыми». «Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР – неприемлемым», – говорится в заявлении группы компаний.

В 2015 году меткомплекс не вошел в перечень объектов «национализации». А теперь вдруг понадобился подконтрольным России властям

​Следует отметить, что в ситуации вокруг Керченского меткомплекса не все мнения сходятся исключительно на варианте его «отжима». После российской аннексии Крыма, когда на полуостров прекратились поставки сырья с материковой Украины, себестоимость производства выросла, поскольку материалы приходится завозить из соседней России, а на заводе начались сложные времена. Тем не менее в 2015 году меткомплекс не вошел в перечень объектов «национализации». А теперь вдруг понадобился подконтрольным России властям.

Крым.Реалии пообщались с сотрудниками меткомплекса, которые рассказали, что в последнее время у заводов были серьезные проблемы с заказами, начались задержки зарплат. Ввиду этого они не исключают, что собственники меткомплекса могли его продать, либо договориться с подконтрольными России крымскими властями о его будущей судьбе.

Для Ахметова эти заводы в последнее время были, как чемодан без ручки. Какие оборонзаказы они могут выполнять в их нынешнем состоянии, непонятно

​«Производство эмальпосуды в Керчи до 2014 года работало на украинских материалах – фриттах из Новомосковска Днепропетровской области и металле мариупольской «Азовстали», красках из Вишневого Киевской области. Сейчас эмаль работает в одну смену по хитрому графику с обязательной работой в выходные, чтоб электроэнергию брать дешевле. Там осталось 700 рабочих, на стрелочном заводе – 200. Все они – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Для Ахметова эти заводы в последнее время были, как чемодан без ручки. Какие оборонзаказы они могут выполнять в их нынешнем состоянии, непонятно», – заявили наши собеседники на условиях анонимности.

Мы попытались прояснить ситуацию в Группе компаний СКМ, но пока готовился материал, ни по одному из телефонов, указанных на сайте компании, нам не ответили.