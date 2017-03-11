«Сбербанку России» грозят санкции в Украине

Украинское правительство готово к «адекватным решениям» по российскому «Сбербанку», который заявил о начале работы с псевдопаспортами группировок «ДНР» и «ЛНР», сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. После проверки этого финансового учреждения в отношении него могут ввести санкции. В украинском представительстве «Сбербанка» заявляют, что обслуживают только граждан с украинскими документами. Мысли экономистов о том, как должно действовать правительство и НБУ в этой ситуации, разделились.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания правительства 10 марта призвал ввести санкции против российского «Сбербанка», который имеет филиалы в Украине. Этот банк финансирует группировки боевиков «ДНР» и «ЛНР», сказал он.

«Сбербанк России» уже после указаний, соответственно, российского президента Владимира Путина принял решение о признании «документов» так называемых «ЛНР» и «ДНР». А этот банк работает в Украине, он зарабатывает прибыли в Украине, которые инвестирует в сепаратистские «республики», ‒ отметил Аваков.

Аваков призвал Кабинет министров Украины обратиться к НБУ и СНБО, чтобы безотлагательно ввести ограничительные меры.

В ответ на это премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что 9 марта разговаривал на эту тему с президентом Петром Порошенко и главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Недопустимо, когда финансовые институты начинают признавать «волчьи билеты»

«Сейчас выясняются юридические основания, так ли это на самом деле. Если это так, я думаю, что и Нацбанк, и СНБО, и президент очень быстро отреагируют на эту ситуацию. И ответ будет очень-очень адекватным», ‒ сказал Гройсман на заседании правительства. Недопустимо, когда финансовые институты начинают признавать «волчьи билеты», сказал Гройсман, имея в виду «паспорта», выданные группировками боевиков на оккупированной части украинского Донбасса.

Украинское отделение отмежевалось от политики «Сбербанка России»

7 марта российский «Сбербанк» заявил, что начинает обслуживание во всех отделениях клиентов с «паспортами» так называемых «ДНР» и «ЛНР». В пресс-службе финансового учреждения отметили, что нужно время, чтобы наладить процесс.

А уже 8 марта дочерний банк «Сбербанка России» в Украине отмежевался от этого заявления. В ответ на запрос Радіо Свобода в учреждении заявили, что ОАО «Сбербанк» является украинским коммерческим банком: работает на основании лицензии НБУ и норм украинского и международного законодательства.

«Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании «документов», изданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях», ‒ говорится в текстовом ответе на запрос Радіо Свобода.

В банке также отметили, что не обслуживают «лиц, внесенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции». ОАО «Сбербанк» также «блокирует финансовые операции таких лиц», ответили в пресс-службе.

О каких санкциях идет речь?

Санкции могут ввести только после комплексной проверки, и распространяться они исключительно на «Сбербанк России», а не его дочерние отделения. Об этом в комментарии Радіо Свобода рассказал член наблюдательного совета Нацбанка Украины, доцент экономики в Питтсбургском университете Тимофей Милованов.

И серьезность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько серьезны нарушения: осуществляли ли операции с «паспортами» группировок «ДНР» и «ЛНР» только несколько клерков, или по официальному заявлению «Сбербанка» стоит комплексная работа по псевдодокументам, говорит он: «Первые санкции будут ограничивать, например, вывод капитала или дивидендов между материнским отделением и «дочками». Это еще не решено. Суть заключается в том, что капитал будет оставаться в Украине».

Таким образом удастся достичь ключевой цели: нанести ущерб материнскому отделению и не навредить украинской экономике, говорит он. Проверка может длиться несколько недель с привлечением СНБО и СБУ. Собственно, НБУ имеет достаточно много возможностей в этой ситуации, ведь влияет на лицензии банков, говорит Милованов.

Однако следует учитывать, что после введения санкций против «Сбербанка» Кремль сделает встречный шаг, говорит он. Тогда может открыться еще один фронт борьбы ‒ банковский, говорит он.

«Правительство имитирует бурную деятельность»

Российский «Сбербанк» в Украине является юридическим лицом этого государства, так как должен работать в его юридическом поле, говорит экс-заместитель председателя НБУ Ярослав Солтис. Однако наказывать нужно конкретных работников, обслуживающих клиентов на основе фейковых документов, считает он.

«Сбербанк России» является убыточным, и к нему совсем другие санкции нужно вводить. Работая в Украине, наносит ущерб, не платит налоги.

«Другое дело, что этот банк является убыточным, и к нему совсем другие санкции нужно вводить. Работая в Украине, наносит ущерб, не платит налоги. И второе ‒ это банк государства, которое с нами воюет. И мы ему позволяем работать и зарабатывать деньги», ‒ говорит Солтис в комментарии Радіо Свобода.

Подобными заявлениями о санкциях против «Сбербанка» украинское правительство «имитирует бурную деятельность», считает президент Ассоциации банков Украины Александр Сугоняко. На фоне того, что Россия развернула войну, в Украине продолжают действовать государственные банки агрессора, развивается российский бизнес, говорит он. И если бы на высших ступенях было желание прекратить или ограничить их работу, правительство, НБУ и СНБО не обсуждали бы это на заседаниях Кабинета министров, а просто выполняли бы указания, говорит Сугоняко.

Любые российские структуры в Украине, даже частные, кроме экономических целей, преследуют политические цели

«Это политический серьезный вопрос международных отношений Украины с Россией, и не только с ней, кстати. Это касается и наших ошибок, которые мы наделали, запустив сюда государственные банки России, которых нельзя было сюда запускать. Потому что мы знаем: любые российские структуры, даже частные, кроме экономических целей, преследуют политические цели», ‒ говорит Сугоняко в комментарии Радіо Свобода.

Следует взять на контроль деятельность российских банков на территории Украины, считает председатель совета Ассоциации банкиров Станислав Аржевитин.

«Мы должны рассмотреть не только расчеты, которые они ведут, но и в комплексе дать анализ: а каков залог у этих банков, какие объекты они кредитуют и на каких условиях, сколько дивидендов через эти банки вывозятся из Украины различными российскими компаниями», ‒ отметил Аржевитин в комментарии Радіо Свобода.

Какие банки и как работают в Украине

За последние 3 года доля банков с российским государственным капиталом на рынке Украины уменьшилась с 45% до 8%, говорил в эфире Радіо Свобода председатель совета НБУ Богдан Данилишин. По его словам, в каждом из банков с российским капиталом («Сбербанк России», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «VS Банк», «БМ Банк») еще с 2014 года работает куратор от НБУ, который тщательно отслеживает все операции.

При этом, по словам Данилишина, чтобы ограничить работу российских банков в Украине, достаточно лишь решения НБУ.

«Сегодня в Украине работает пять банков с государственным российским капиталом. В этих банках обслуживаются миллионы наших соотечественников и тысячи предприятий. НБУ применил все ограничения, предусмотренные решением СНБО и указами президента. Чтобы ограничить работу банков с российским капиталом, нужна политическая воля. За соответствующий законопроект должна проголосовать Верховная Рада или решение должен принять СНБО», ‒ подчеркнул председатель совета НБУ.

А глава НБУ Валерия Гонтарева в феврале заявила в комментарии Liga.net, что дочерние представительства российских банков являются хорошо докапитализированными, однако у них «нет светлого будущего в Украине».

«Если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады», ‒ говорила Гонтарева.

«Подельники «ДНР», «ЛНР» ‒ активисты в Одессе исписали стены «Сбербанка»

Позиция Национального банка Украины не убеждает активистов «Национального корпуса», которые организовали под его стенами акцию против присутствия российских банков в Украине.

«Наше требование одно: чтобы забрали или отменили лицензию у российских банков. В первую очередь, это «Сбербанк» и другие банки, которые касаются Российской Федерации», ‒ сказал Назарий Кравченко, организатор акции.

Кроме того, «прекратить работу» российского «Сбербанка» в Украине угрожают представители торговой блокады Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявил второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский.

«Мы даем две недели всем вкладчикам «Сбербанка» России забрать свои деньги. Если правительство не закроет предприятие, мы закроем его сами», ‒ сказал Виногородский.

10 марта в центре Одессы здание «Сбербанка России» облили краской и расписали надписями «Закрыто» и «Приспешники «ДНР», «ЛНР». Об исполнителях акции пока ничего не известно.

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