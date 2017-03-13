Координатора Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник и еще двоих правозащитников в понедельник, 13 марта, ФСБ России задержала в «буферной зоне» на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии сообщила правозащитница Ирина Седова.

«Оля пошла в буферную зону на Каланчаке мониторить пункт пропуска. Из «буферной зоны» ее похитили ФСБшники и теперь допрашивают у себя в вагончике», – рассказала она.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

Офис украинского омбудсмена подтвердил присутствие своего сотрудника на админгранице, в зоне влияния российских силовиков

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подтверждают, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова. Однако, каким образом правозащитники оказались там, пока не известно.

«Это обычный мониторинг КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда – КР), соблюдение прав человека на КПВВ – насколько все соответствует стандартам. Но они должны были мониторить КПВВ украинской стороны, как они оказались за ней, сложно сказать», – рассказал Крым.Реалии 13 марта представитель офиса Михаил Чаплыга.

Он уточнил, что все правозащитники были в одной машине, и на данный момент находятся на стороне, где расположен пункт пропуска российских силовиков.

МИД Украины требует освободить украинских правозащитников на админгранице с Крымом

Министерство иностранных дел Украины требует освободить украинских правозащитников, о задержании которых сотрудниками ФСБ России на административной границе с Крымом ранее сообщили в Крымской правозащитной группе. Как сообщила 13 марта в Твиттере пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, давление на правозащитников недопустимо.

«Россия продолжает нарушать права человека. Давление на правозащитников является недопустимым. Требуем освобождения украинских граждан», – написала в Твиттере пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

После оккупации и аннексии Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.