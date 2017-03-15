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Фотогалереи

Как Крым готовится праздновать годовщину «референдума» (фотогалерея)

В преддверии «Дня общекрымского референдума 2014 года» в Симферополе устанавливают сцены, развешивают флаги и репетируют концертную программу.
Дети готовятся к репетиции возде здания Госсовета в Симферополе
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Дети готовятся к репетиции возде здания Госсовета в Симферополе

Монтаж сцены на площади Ленина. Здесь концерт пройдет 18 марта: крымчене ждут выступления Маршала и Вики Цыгановой
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Монтаж сцены на площади Ленина. Здесь концерт пройдет 18 марта: крымчене ждут выступления Маршала и Вики Цыгановой

Юные артисты возле сцены у Госсовета ждут репитиции
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Юные артисты возле сцены у Госсовета ждут репитиции

Тематическая экспозиция о совместной истории Крыма и России в центре Симферополя
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Тематическая экспозиция о совместной истории Крыма и России в центре Симферополя

Постановщики программы репетируют танцевальный номер вместе с детьми
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Постановщики программы репетируют танцевальный номер вместе с детьми

Репетиция концертной программы: по задумке постановщика парни в балаклавах воплощают &laquo;фашистов&raquo; в мирном Крыму во время событий трехлетней давности
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Репетиция концертной программы: по задумке постановщика парни в балаклавах воплощают «фашистов» в мирном Крыму во время событий трехлетней давности

Артисты с флагом России во время танца
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Артисты с флагом России во время танца

Финальная сцена танцевального номера
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Финальная сцена танцевального номера

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