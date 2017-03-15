Дети готовятся к репетиции возде здания Госсовета в Симферополе
Монтаж сцены на площади Ленина. Здесь концерт пройдет 18 марта: крымчене ждут выступления Маршала и Вики Цыгановой
Юные артисты возле сцены у Госсовета ждут репитиции
Тематическая экспозиция о совместной истории Крыма и России в центре Симферополя
Постановщики программы репетируют танцевальный номер вместе с детьми
Репетиция концертной программы: по задумке постановщика парни в балаклавах воплощают «фашистов» в мирном Крыму во время событий трехлетней давности
Артисты с флагом России во время танца
Финальная сцена танцевального номера
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