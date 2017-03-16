Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия, а ее президенту Владимиру Путину – больше полномочий, «вплоть до диктатуры». В соцсетях в ответ напомнили, что монархия в России уже фактически есть.

Свое заявление Аксенов сделал вечером 14 марта в эфире телеканала «Первый Крымский». «Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», – заявил он.

Аксенов считает, что Путину «пожизненно надо давать эту должность – президента. Других кандидатур и альтернатив ему нет». Эту же мысль, но другими словами, он повторил на своей странице в Facebook.

Михаил Кондаков

России необходима монархия?.. Может быть достаточно системы квалифицированного психиатрического освидетельствования претендентов на должности всяких "глав" и депутатов?.. )

Ludvika Papadopoulou

Не хочу, говорит, быть столбовой дворянкою, хочу быть владычицей морскою

Александр Талипов

Князь Таврический..

Юрий Агапов‏

Аксенов, Видимо, претендует на графский титул при безродном царе

Сергей Тулин‏

Аксенов предложил возродить монархию в России. Когда они уже наберутся смелости и заговорят о крепостном праве?

Если вспомнить о судьбе последнего монарха России, Аксенов пожелал Путину нечто совсем недоброе

​Сергей Нетёсов

Путину не позавидуешь. Если вспомнить о судьбе последнего монарха России, Аксенов пожелал Путину нечто совсем недоброе. Если задуматься, что случается с государствами и правителями, если и когда власть не видит берегов, жалеть впору уже не только Путина, а всю Россию...

Открытая Россия‏

Аксенов, кажется, слишком сильно приложился к мироточащему бюсту и посоветовал Путину установить монархию и диктатуру

Сергей Дюльдин

После таких заявлений делаем вывод что Аксенов вместе с Поклонской одни грибы едят или одну траву курят

Тот самый Мартин

У Поклонской царь мироточит, Аксенов монархию хочет. Они там все в Крыму упоротые?

Gena Nizovcev

У России есть только одно будущее –​ это ее прошлое! Деграданты вперед!

Крымская Козявка

Политическая гобстоб'лингвистика или фееричное владение языком по-крымски

Степаненко Денис

Анекдот напомнили : "Как то Брежнев пришел к врачу с проблемой и говорит:

–​ Доктор, у меня проблема... Я в туалет по большому сходить не могу, помогите.

–​ Ну присаживайтесь, посмотрим что там у вас.

После осмотров.

–​ Ну что как там Доктор?

–​ Да как так то, товарищ Брежнев?!

–​ Что так?

–​ Дырки у вас нет...

–​ Как нет...Вот гады, зализали!!!"

О, кажись, в Крыму уже и правительство замироточило

​Владимир Андронаки

О, кажись, в Крыму уже и правительство замироточило. Ваше сиятельство, смилуйтесь, не признамши! Паки, паки, иже херувимы... Народ тока интересуется, коронация когда –​ до ремонта дорог или уже опосля?

Доктор Сим

Не удивительно что у нас центр ремонтно-ремонтируют по нескольку раз ...

У чиновников мысли о другом .... о царстве ..., о дорогах когда им думать .. а тем более заниматься...

Вот и мы ... не о хлебе насущном .. думаем .... а о монархе ...!

Илья Большедворов

Как говорится, с такими друзьями как Сергей Валерьевич и врагов не нужно. Мусор с улиц уберите, Сергей Валерьевич, потом о высоком рассуждайте

Мысли Перзидента

Чем хуже с экономикой в стране и с уровнем жизни населения, тем чаще встает вопрос о бессрочном правлении национального лидера или монархии

Диванная Политика‏

«Политиков нужно менять так же часто, как и пеленки, а главное, по той же самой причине», хорошая цитата. Жаль не все понимают

В ходе этого телеэфира Аксенов выдал еще один перл, который заметили особо внимательные участники обсуждения.

Александр Юрьев

К перлам Поклонской мы уже как-то привыкли. Но Аксенов то зачем царем Николаем увлекся... Притворное поведение оказывается может быть заразным…

Alexey Navalny‏

Это ужасно. Россией правят люди, которые не имеют даже приблизительного представления об истории страны. "Николай II потерял Аляску"

Oleg Falaleev‏

почему они умалчивают, что Петр I (негодяй этакий) проиграл Куликовскую битву?

Совунья‏

Николай 2й? В 1867 году? А они с Няшмяш других царей-то знают, кроме Николашки?

Комментаторы также указали на то, что заявление Аксенова, согласно Уголовному кодексу России, может трактоваться, как преступное

Алексей Венедиктов‏

Правильно ли я понял, что Аксенов призывает к изменению конституционного строя?

Мuд Роисси

Публичные призывы к изменению конституционного строя. Статья 275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы

Открытая Россия

Аксенову за высказанные надежды на установление диктатуры и монархии ничего не будет, а ты сядешь за репост

Комментируя высказывания Аксенова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин «прохладно относится к идеям введения монархии в России или отдельно взятом российском регионе». «Сказанное является личным мнением Аксенова. Он волен высказывать свое личное мнение», – отметил Песков.

Мысли Перзидента

Песков: Путин относится к монархии без оптимизма

Царь-пессимист какой-то.

Владимир Андронаки

КАК ЖЕ ТАК?! А КРЫМЧАНЕ УЖЕ НАЧАЛИ РАЗУЧИВАТЬ "БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ"!!!

Рогозин-на-орбите

Ляпнул Аксенов про монархию. Вместо того чтобы сказать что он дремучий дикарь, российские политики и Песков серьезно обсуждают высказывание

Некоторые комментаторы считают, что Аксенов со своим заявлением о монархии слегка припоздал: у российского президента и так полномочия больше царских

Записки сумасшедшего

"Даже провозглашение Путина монархом не расширит его полномочий как главы государства".

У него сейчас и так больше полномочий, чем у царя

this_london

видимо в Крыму еще не знают,что все так и есть.. ох уж эти перебои со связью

Путин и без рекомендаций всяких оболтусов намерен править столько, сколько пожелает

​Антон Орехъ

...Дело в том, что по факту монархия в нашей стране практически и не переставала никогда существовать! Разве не был царем Дедушка Ленин? А разве Иосиф Виссарионович не был абсолютным монархом и диктатором? Должность Генерального Секретаря и его полномочия превосходили царские масштабы. Даже Борис Николаевич – и тот был царем-батюшкой, хотя и с демократическими замашками, с элементами любви к своему народу и невиданными прежде свободами. Но все-таки и Ельцин тоже был самодержцем, и власть передал по наследству, пускай, и не по родственной линии. Ну, а уж про Владимира Владимировича и говорить нечего. Чего там этот Аксенов со своими хотелками выступает! Путин и без него разберется, чего ему делать. Путин и без рекомендаций всяких оболтусов намерен править столько, сколько пожелает. Только не надо кричать об этом на весь мир. Это должно произойти естественно, как бы само собой. Не нужно устраивать коронацию и называть публично диктатором хорошего человека и мудрого правителя...