Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия, а ее президенту Владимиру Путину – больше полномочий, «вплоть до диктатуры». В соцсетях в ответ напомнили, что монархия в России уже фактически есть.
Свое заявление Аксенов сделал вечером 14 марта в эфире телеканала «Первый Крымский». «Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», – заявил он.
Аксенов считает, что Путину «пожизненно надо давать эту должность – президента. Других кандидатур и альтернатив ему нет». Эту же мысль, но другими словами, он повторил на своей странице в Facebook.
России необходима монархия?.. Может быть достаточно системы квалифицированного психиатрического освидетельствования претендентов на должности всяких "глав" и депутатов?.. )
Не хочу, говорит, быть столбовой дворянкою, хочу быть владычицей морскою
Князь Таврический..
Аксенов, Видимо, претендует на графский титул при безродном царе
Аксенов предложил возродить монархию в России. Когда они уже наберутся смелости и заговорят о крепостном праве?
Если вспомнить о судьбе последнего монарха России, Аксенов пожелал Путину нечто совсем недоброе
Путину не позавидуешь. Если вспомнить о судьбе последнего монарха России, Аксенов пожелал Путину нечто совсем недоброе. Если задуматься, что случается с государствами и правителями, если и когда власть не видит берегов, жалеть впору уже не только Путина, а всю Россию...
Аксенов, кажется, слишком сильно приложился к мироточащему бюсту и посоветовал Путину установить монархию и диктатуру
После таких заявлений делаем вывод что Аксенов вместе с Поклонской одни грибы едят или одну траву курят
У Поклонской царь мироточит, Аксенов монархию хочет. Они там все в Крыму упоротые?
У России есть только одно будущее – это ее прошлое! Деграданты вперед!
Политическая гобстоб'лингвистика или фееричное владение языком по-крымски
Анекдот напомнили : "Как то Брежнев пришел к врачу с проблемой и говорит:
– Доктор, у меня проблема... Я в туалет по большому сходить не могу, помогите.
– Ну присаживайтесь, посмотрим что там у вас.
После осмотров.
– Ну что как там Доктор?
– Да как так то, товарищ Брежнев?!
– Что так?
– Дырки у вас нет...
– Как нет...Вот гады, зализали!!!"
О, кажись, в Крыму уже и правительство замироточило
О, кажись, в Крыму уже и правительство замироточило. Ваше сиятельство, смилуйтесь, не признамши! Паки, паки, иже херувимы... Народ тока интересуется, коронация когда – до ремонта дорог или уже опосля?
Не удивительно что у нас центр ремонтно-ремонтируют по нескольку раз ...
У чиновников мысли о другом .... о царстве ..., о дорогах когда им думать .. а тем более заниматься...
Вот и мы ... не о хлебе насущном .. думаем .... а о монархе ...!
Как говорится, с такими друзьями как Сергей Валерьевич и врагов не нужно. Мусор с улиц уберите, Сергей Валерьевич, потом о высоком рассуждайте
Чем хуже с экономикой в стране и с уровнем жизни населения, тем чаще встает вопрос о бессрочном правлении национального лидера или монархии
«Политиков нужно менять так же часто, как и пеленки, а главное, по той же самой причине», хорошая цитата. Жаль не все понимают
В ходе этого телеэфира Аксенов выдал еще один перл, который заметили особо внимательные участники обсуждения.
К перлам Поклонской мы уже как-то привыкли. Но Аксенов то зачем царем Николаем увлекся... Притворное поведение оказывается может быть заразным…
Это ужасно. Россией правят люди, которые не имеют даже приблизительного представления об истории страны. "Николай II потерял Аляску"
почему они умалчивают, что Петр I (негодяй этакий) проиграл Куликовскую битву?
Николай 2й? В 1867 году? А они с Няшмяш других царей-то знают, кроме Николашки?
Комментаторы также указали на то, что заявление Аксенова, согласно Уголовному кодексу России, может трактоваться, как преступное
Правильно ли я понял, что Аксенов призывает к изменению конституционного строя?
Публичные призывы к изменению конституционного строя. Статья 275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы
Аксенову за высказанные надежды на установление диктатуры и монархии ничего не будет, а ты сядешь за репост
Комментируя высказывания Аксенова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин «прохладно относится к идеям введения монархии в России или отдельно взятом российском регионе». «Сказанное является личным мнением Аксенова. Он волен высказывать свое личное мнение», – отметил Песков.
Песков: Путин относится к монархии без оптимизма
Царь-пессимист какой-то.
КАК ЖЕ ТАК?! А КРЫМЧАНЕ УЖЕ НАЧАЛИ РАЗУЧИВАТЬ "БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ"!!!
Ляпнул Аксенов про монархию. Вместо того чтобы сказать что он дремучий дикарь, российские политики и Песков серьезно обсуждают высказывание
Некоторые комментаторы считают, что Аксенов со своим заявлением о монархии слегка припоздал: у российского президента и так полномочия больше царских
"Даже провозглашение Путина монархом не расширит его полномочий как главы государства".
У него сейчас и так больше полномочий, чем у царя
видимо в Крыму еще не знают,что все так и есть.. ох уж эти перебои со связью
Путин и без рекомендаций всяких оболтусов намерен править столько, сколько пожелает
...Дело в том, что по факту монархия в нашей стране практически и не переставала никогда существовать! Разве не был царем Дедушка Ленин? А разве Иосиф Виссарионович не был абсолютным монархом и диктатором? Должность Генерального Секретаря и его полномочия превосходили царские масштабы. Даже Борис Николаевич – и тот был царем-батюшкой, хотя и с демократическими замашками, с элементами любви к своему народу и невиданными прежде свободами. Но все-таки и Ельцин тоже был самодержцем, и власть передал по наследству, пускай, и не по родственной линии. Ну, а уж про Владимира Владимировича и говорить нечего. Чего там этот Аксенов со своими хотелками выступает! Путин и без него разберется, чего ему делать. Путин и без рекомендаций всяких оболтусов намерен править столько, сколько пожелает. Только не надо кричать об этом на весь мир. Это должно произойти естественно, как бы само собой. Не нужно устраивать коронацию и называть публично диктатором хорошего человека и мудрого правителя...
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