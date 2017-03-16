Эта дневниковая запись сделана мной сразу после «референдума» о присоединении Крыма к России в ночь на 17 марта 2014 года. Когда все нормальные люди были в шоке от происходящего. Когда казалось, что попал на карнавал сумасшедших.

Что можно взять с детей, которым протянули конфетку, если ими двадцать три года руководили почти такие же дети? Ну разве что более хитрые, расчетливые, изворотливые, деловые – но дети. Потому как все вышеперечисленные качества эти дети-руководители употребляли на достижение совершенно детских целей – отхватить себе ту же конфетку, ну разве что подороже и повкуснее, но, во-первых, себе, а во-вторых – конфетку. То есть взрослая, родительская цель – построить для семьи дом, воспитать достойное поколение, научить его жить в мире с собой и соседями – даже в проекте этих руководителей не присутствовала.

Теперь пожинаем плоды. Да здравствует матушка Россия! Вроде нормальный лозунг. Но орут его полупьяные подростки, которым еще нет восемнадцати. То есть другой страны, кроме Украины, они не знали никогда. И как же их воспитали родители, если они способны за неделю отказаться от Родины в обмен на яркий конфетный фантик? Ведь пока ничего более существенного они не получили, да и вряд ли получат от людей, обманувших миллионы бывших соотечественников на миллиарды долларов.

Действительно, если Россия представляется в их интерпретации новоприобретенной матерью, то кем они были до вчерашнего дня? Сиротами? Приемышами? Подкидышами? А если они способны в мгновение ока отказаться от своей страны, то почему кто-то думает, что они будут защищать или возрождать другую? Им ведь, по сути, нужна титя взамен высосанной и высохшей, в которой уже нет молока, тем более что прикладывались к этой груди за двадцать три года тысячи и тысячи ненасытных хищников. А содержать престарелую мать, которая уже не может кормить свое неразумное дитя грудью – ну, позвольте, они на это не подписывались!

Как все это мелко, мерзко, подло и – по-детски. Не хочу эту игрушку, хочу ту! Да, этих детей обманули и соблазнили, но у них, уже вполне половозрелых, есть родители, которые в массе недалеко ушли в развитии от своих отпрысков. То есть цель жизни у этих родителей, скорее всего, тоже конфетка. Иначе они бы и сами думали и пытались научить этому нужному и трудному занятию своих детей.

Когда восторг утихнет – будем выть от боли, но назад уже кожу не приживишь

Родина, как и мать, дана человеку один раз. Нам досталась бедная, заполошная, доверчивая, безалаберная – но она наша. И мы, вместо того, чтобы пытаться сделать ее тем раем, которым она может стать (ведь все для этого присутствует!), выбрасываем ее, как старую перчатку в угоду мошеннику, терпеливо дожидавшемуся момента, когда наша страна вынырнет из болота, куда ее загнали другие мошенники, и сделает первый глоток воздуха. То есть, окажется в пределах досягаемости, но абсолютно беспомощной. И в подогретой зомбоящиком эйфории далеко не сразу ясно, что не перчатку с руки стащили, а кожу. А вот когда восторг утихнет – будем выть от боли, но назад уже кожу не приживишь. И будут поколения неразумных детей долгие годы наращивать новую.

Крымским татарам это ощущение заживо освежеванного хорошо знакомо. Только с одним отличием – кожу с них сдирали другие палачи, не свои. Предателями и мазохистами, отбрасывающими с собственной кожей Родину, крымских татар может назвать только какой-нибудь российский телеведущий. И, несмотря на далеко не самое теплое отношение к ним Украины, они ни разу не выдвинули требование сменить государственный флаг. Многое было в нашей непростой новейшей истории – и кризисы в межнациональных отношениях, и конфликты нешуточные, – но банальной измены Родине, которая обошлась с ними весьма сурово, никто от крымских татар не дождался.

Пришла беда – отворяй ворота. И отворили, даже вообще снесли

Пришла беда – отворяй ворота. И отворили, даже вообще снесли – благо и камазы российские подогнаны, и опыт есть. Но что впустили именно беду – так пока и не поняли. Некоторые, из тех, кто все-таки осознает, что произошло, с бессильной мстительностью ждут, когда до радостной толпы дойдет весь ужас сотворенного и она взвоет. Дойдет, конечно, и взвоет – но не от осознания своего предательства, а от материальных последствий. Когда выяснится, что новая страна в мире признана только Сирией и Северной Кореей и ты со своим паспортом в Европе никто, что дизель-генераторы, заменившие ЛЭП, позволяют посмотреть по телеку Киселева, но про кондиционер и холодильник придется забыть, что пособие по рождению ребенка можно использовать только для оплаты его обучения в вузе или для влезания в ипотеку, чтобы расширить жилплощадь, да и вдруг, походя, окажется, что обучение даже в средней школе РФ платное, но при этом любой, именно любой протест против чего-либо чреват тюрьмой и миллионными штрафами – новый российский патриот обязательно взвоет. И кинется назад, к настоящей Родине-матери. Но вот незадача – мать-то примет, а вот новая хозяйка (тут Россия материнское отношение и не обещает) не отпустит. А если и удастся вырваться или откупиться, то только как крепостному двести лет назад – голым, босым и без земли.

Только зачем Иуде земля? Разве, чтобы посадить на ней осину…

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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