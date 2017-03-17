Специально для Крым.Реалии

В минувший вторник секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев рассказал об активизации иностранных спецслужб. По его словам, они работают над тем, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России. На совещании в Астрахани Николай Патрушев рассказал о двух предотвращенных терактах в Южном федеральном округе, а также раскрытии аж 119 преступлений террористического свойства и 110 преступлений экстремистской направленности.

Без внимания чекиста не обошлась и «санкционка», которая перестала бояться бульдозеров и все чаще и чаще проникает через тщательно охраняемые рубежи России. Насколько персики и клубника угрожают безопасности страны, генерал армии Патрушев не объяснил, но посетовал на то, что «участились случаи незаконного оборота продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в Россию». Не без внимания осталось и среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в округе, которое, по словам Патрушева, находится «ниже рекомендуемых норм». Кроме того, «наблюдается также снижение производства колбасных изделий, муки. Неудовлетворительная ситуация складывается в связи с зависимостью пищевого производства от импортных компонентов и ингредиентов. Усугубляется ситуация фальсификацией и контрафактом продовольствия». Патрушев также заметил, что Роспотребнадзор в 2016 году снял с продажи в ЮФО более 150 тонн продуктов, признав их непригодными к употреблению.

Плохо работают российские агрономы и ветеринары, а виноваты опять-таки украинцы

Секретарь российского Совбеза отметил и высокую, в 60-90 процентов, зависимость отраслей сельского хозяйства ЮФО от поставок импортных семян, а к обстоятельствам, представляющим угрозу продовольственной безопасности России, он отнес также слабое развитие отечественной племенной базы животноводства, небольшой ассортимент и низкое качество российского оборудования для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также недостаточную государственную поддержку мелиорации земель. Перечислив все эти безобразия, творимые отечественными чиновниками сельского хозяйства, Патрушев по чекистской привычке был обязан назвать виновных. Не догадались, кто? Правильно. «Украинские власти открыто заявляют об организации диверсионно-подрывной работы», – заявил Патрушев. То есть, плохо работают российские агрономы и ветеринары, а виноваты опять-таки украинцы.

Обращаясь к другим проблемам безопасности, секретарь Совбеза определил опасность активностью разного рода иностранцев, которые не хотят покоя для России. И тут без Украины не обошлось. «Активизировалась деструктивная деятельность иностранных спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в России», – сказал Патрушев. Как и в случае с российскими коровами и хлебопекарнями, он нашел и внутренних врагов, отметив «слабую квалификацию и дисциплину ответственных за антитеррористическую защищенность объектов на юге России». По его словам, проверка федерального округа на способность противостоять террористическим угрозам выявила «факты попустительского отношения к выполнению требований антитеррористической защищенности объектов».

Получается, что бульдозеры зря тратят солярку, поскольку давят хорошие продукты, а всякое некачественное разными подрывными группами доставляется на столы ничего не понимающих россиян

Судя по сообщениям российских информационных агентств, Николай Патрушев выступил в странной роли – он четко и ясно дал понять, кто виноват в российских бедах, почему на столы россиян попадают сыроподобные продукты и мясоподобные колбасы, кто виноват в том, что население юга РФ травится некачественной продукцией отечественных фермеров, несмотря на неустанную работу бульдозеров и активность сотрудников Роспотребнадзора. Получается, что бульдозеры зря тратят солярку, поскольку давят хорошие продукты, а всякое некачественное разными подрывными группами доставляется на столы ничего не понимающих россиян. Сколько можно Путину стучать кулаком по столу, чтобы лица жителей страны порозовели от удовольствия вкушать собственную качественную продукцию, а не проползшую под колючей проволокой пограничных заграждений и бдительных таможенников. Патрушев же сказал, что увеличился оборот запрещенной продукции, но не назвал, сколько таможенников сидят в тюрьмах в связи с потерей обоняния и совести.

Наконец, Патрушев коснулся самой больной темы – о том, как иностранные спецслужбы активизировали свою работу в информационной сфере, направленную на то, чтобы нанести ущерб России. «В 2016 году госорганы подверглись 52,5 миллионам компьютерных атак, что больше показателя 2015 года в 14,4 миллионов таких атак», – сообщил он. Именно Патрушев еще несколько месяцев назад сказал, что «уровень знаний и умений ответственных должностных лиц в области защиты информации невысок, а из общего количества специалистов, отвечающих за защиту информации, только шесть процентов имеют профильное образование в области информационной безопасности». И опять никто его за язык не тянул, но бывший глава ФСБ рассказал об ужасном состоянии информационной безопасности России, забыв упомянуть о том, во скольких атаках на государственные сайты западных стран обвиняются именно российские специалисты. По всей видимости, именно те шесть процентов.

Если все-таки вспомнить, что секретарь Совета безопасности – не последнее лицо в иерархии российской власти, то вдумчивые наблюдатели встают перед выбором – кому верить? Путин и Медведев, другие чиновники и депутаты Государственной думы неустанно хвалятся достижениями России последних двух-трех лет, намекая на то, что чихать они хотели на санкции, а тут доклад Николая Патрушева, который все эти радостные рапорты сводит на нет. Ни тебе темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, которая, оказывается, зависит до 90 процентов от импортных семян, ни качественных и съедобных продуктов. А тут еще всякие иностранцы мечтают о скорой гибели России.

В России, как и раньше в СССР, принято пугать иностранцами и их кознями. Потому что есть на кого потом сваливать провалы в экономике и сельском хозяйстве

Казалось бы, что может угрожать России после объявления всех, кто не кормится из кремлевской кормушки, «иностранными агентами»? Навальный? Он, скорее, идеологический помощник, а не противник – в деле воссоздания империи, вспоминая о крымском «бутерброде». На памяти несколько фамилий, но кто же их пустит на экраны телевизоров, чтобы им поверили больше, чем несколько процентов россиян. Остается главная и старая версия – в России, как и раньше в СССР, принято пугать иностранцами и их кознями. Потому что есть на кого потом сваливать провалы в экономике и сельском хозяйстве, в информационной сфере и отвратительной работе таможенников – они есть, а санкционные продукты все равно тоннами проникают.

Без «иностранных агентов» России никак нельзя – они будут всегда, когда есть несправляющаяся со своими обязанностями власть и когда можно просто поиздеваться над оппонентами, легко и просто крикнуть им вслед: ты – шпион. 70-80 лет назад их легко расстреливали или отправляли в ГУЛАГ, сейчас сложнее, но желание остается. Вот об этом желании, собственно говоря, Николай Патрушев и говорил на совещании в Астрахани.

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