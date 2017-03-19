Служба внешней разведки Украины выложила в интернет семь томов «дела оперативной разработки агента КГБ Богдана Сташинского», который убил предводителей ОУН Степана Бандеру и Льва Ребета. Рассекреченные документы позволяют отследить методы работы КГБ, понять, как советские спецслужбы боролись с украинским подпольем, узнать, как учили «агентов» и как финансировали содержание их семей.

Материалы дела агента МГБ-КГБ Богдана Сташинского («Олега-Тараса»), который 15 октября 1959 года из специального пистолета выстрелил струей раствора цианистого калия в лицо Степану Бандере, теперь доступны всем пользователям интернета.

Семь томов «дела Сташинского» оцифровала и сделала доступными Служба внешней разведки Украины, исполняя Закон Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

Первый том, в частности, содержит анкету и автобиографию агента тогдашнего Министерства государственной безопасности (МГБ) Советского Союза «Олега» Богдана Сташинского.

В первом томе также собраны протоколы допросов Сташинского с 1950 года, отчеты об оперативном слежении и агентурные записки за 1951 год, агентурные донесения «Олега», планы МГБ по ликвидации членов ОУН, материалы специальной проверки Богдана Сташинского для работы за рубежом, справки о проверке его родных, а также фотографии оперативной съемки и из личного архива Сташинского «Олега».

В материалах второго тома Богдан Сташинский уже получает новое агентурное имя «Тарас». Именно агент под этим именем фигурирует в отчетах о проникновении в националистическое подполье с последующим рассекречиванием повстанческих «отрядов», арестами и расстрелами.

Рассекреченные материалы показывают, как Сташинского-«Тараса» готовят для нелегальной работы в Западной Германии, в частности, как разрабатывают его «легенду» под именем Мюллера, Франца, Иоганна, Эриха.

МГБ отслеживает и личную переписку «Тараса». Так, из писем Богдана Сташинского к родителям видно, что он убеждает их не поддерживать «самостийну» и подполье. Иначе, как пишет Сташинский, он уже второй раз не сможет спасти родных от «тюрьмы».

Третий, четвертый, пятый тома «дела Сташинского» демонстрируют, как настойчиво МГБ-КГБ готовило «Олега-Тараса» для террористических актов против лидеров украинской национально-освободительной борьбы, а, с другой стороны, как тщательно «пасли» самого Сташинского и его семью. В этих томах также документы о регулярном предоставлении семье агента «Олега-Тараса» денежных сумм в размере 400 рублей и расписки об их получении.

Шестой и седьмой тома рассекреченных Внешней разведкой Украины материалов дела «Олега-Тараса» уже касаются непосредственно убийства Степана Бандеры и дальнейшей судьбы Богдана Сташинского.

Среди прочего, эти тома содержат распечатки радиопрограмм Радіо Свобода и «Голоса Америки», где говорится об убийстве Бандеры и агенте КГБ (с 1954 года Министерство госбезопасности СССР назвали комитетом ‒ РС) Сташинском.

В седьмом томе есть и планы мероприятий КГБ УССР в связи с исчезновением Богдана Сташинского в 1961 году вместе с его женой ‒ немкой Инге Поль. Тогда Сташинскому разрешили приехать в Восточную Германию на похороны сына, но он бежал в Западный Берлин.