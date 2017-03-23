На странице «Яндекса» в графе «расписание транспорта» появились электрички, которые должны были соединить Иловайск и Дебальцево через Торез. ​

Объявление о восстановлении пригородных поездов жители Тореза восприняли как надежду на возрождение города. Движение пригородных поездов здесь остановили еще летом 2014 года, когда над городом из российского «Бука» был сбит малазийский «Боинг».

Однако 1 марта расписание «электричек» с сайта «Яндекса» исчезло. Через неделю появилось, но только по направлению Иловайск – Торез – туда и обратно, утром и вечером. Затем маршрут продлили до Рассыпного – станции, возле которой упала кабина сбитого «Боинга». К Дебальцево поезд так и не пошел. Видимо, масштаб разрушений, причиненных осадой войск России Дебальцево, там настолько велик, что ни о каком возрождении не может быть и речи. Остановка Никишино была именно на линии фронта.

Когда-то на вокзале работали две кассы, продавали газеты и вкусные пирожки. Сейчас – пустые окна и темнота. Время остановилось

Возрожденный пригородный поезд не выглядит настоящим. Это плацкартный вагон фирменного поезда «Донбасс», который когда-то ездил из Донецка в Киев. Именно в нем когда-то появились впервые в Украине вакуумные туалеты, а билеты отличались заоблачной ценой. Вагон с надписью «Донбасс» тянет старенький маневровый тепловоз ЧМЭЗ, произведенный еще в советские времена, с поршневыми кольцами, подлежащими немедленному ремонту. Вот такой получился локомотив «экономики» «Донецкой народной республики».

Вокзал стации Торез так и остался закрытым. Часы, выглядывающие на перрон, потеряли стрелки. От «Экспресс банка», который когда-то работал в здании вокзала, осталась облезлая рекламная вывеска. Когда-то на вокзале работали две кассы, продавали газеты и вкусные пирожки. Сейчас – пустые окна и темнота.

Почти на всех путях стоят пустые железнодорожные полувагоны. Они ждут угля или, может, на то, что будут порезаны на металлолом. Мертвая зона безысходности, которая упала в летаргический сон.

Если взглянуть в «Яндексе» расписание не электричек, а поездов, то в так называемой «республике» есть целых два поезда: №620, следующий из Ясиноватой в Успенскую (станция в Ростовской области России), откуда едут электрички на Таганрог, и №603 – который из Ясиноватой направляется в «столицу» соседней «народной республики» – город Луганск. Всего два поезда, но какие – международного сообщения!

«Российский террор» для местных продолжается уже третий год

Для России эти псевдореспублики – полигон для обработки гибридных технологий и «откатов» бюджетных денег. Уверен, Москве уже доложили о восстановлении движения пригородных поездов через станцию Торез.

Говорят, что история иногда повторяется. Когда-то именно на вокзале станции Торез размещался штаб советского «Красного героя» Семена Буденного, который устроил в городе «красный террор». Ужас в городе продолжался шесть дней – об этом напоминает мемориальная табличка на здании вокзала. «Российский террор» для местных жителей продолжается уже третий год...

Мирослав Тямущий, пенсионер, город Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода