Специально для Крым.Реалии

Украинская и западная общественность в очередной раз убедились, что милитаризация аннексированного Крыма – вызов общеевропейской системе безопасности. Несмотря на громкие обещания Москвы улучшить жизнь крымчан, подготовка к войне остается единственным смыслом «Крымнаша».

В аннексированном Крыму на полигоне Опук провели массированные командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В рамках учений по тревоге подняли сразу три соединения десантников и частично перебросили их на полуостров со штатным вооружением и техникой. В российском Министерстве обороны сообщили, что впервые проводят подобные учения. Чиновники в погонах утверждают, что задействовали в более 2,5 тысяч десантников, а также около 600 единиц боевой техники. Также на полигоне провели десантирование 350 бойцов ВДВ и высадку морского десанта на необорудованное побережье. Генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществлявший общее руководство маневрами, сообщил, что десантники, авиация и флот отрабатывали действия против «террористов и регулярных войск» условного противника.

Сценарий и легенда учений демонстрируют их наступательный характер. Москва пытается «играть мускулами», демонстрируя якобы хозяйское положение в Черном море. Действия российских военных подтверждают версию о том, что они готовят мощную группировку вторжения на аннексионном полуострове. ВДВ и части морской пехоты рассчитаны на боевые действия на территории противника: заброска за линию фронта с целью диверсий и нарушения коммуникаций, захват портовой инфраструктуры, военных баз и уничтожение наземных объектов высокоточного оружия. Группировка российских войск в Крыму похожа на театральное «ружье», которое обязательно должно «выстрелить» во время последнего акта. Судя по характеру учений и особенностям ландшафта, российские военные на полуострове в том числе отрабатывали штурм приморских городов Украины.

Учения на полуострове нужны для поддержания иллюзии готовности Москвы противостоять странам НАТО в Черном море

Политики и общественность в очередной раз убедились, что Кремль не исключает силового решения «украинского вопроса». Захваченный полуостров и «народные республики» оккупированных районов Донбасса – два московских плацдарма. Опыт аннексии Крыма красноречиво свидетельствует, что Москва может задействовать армию против Украины в случае острого политического кризиса в Киеве. Идеальный для Путина сценарий, когда выборы парламента или президента (очередные или досрочные) завершаются параличом государственного аппарата.

Следующий важный аспект: россияне устроили из военных учений явную показуху. Доля пиара и агрессивной пропаганды в данном сюжете составляет более 50% от совокупного военно-политического эффекта. Основными потребителями военной пропаганды в этой ситуации выступают крымчане и жители России. Неудачные попытки добиться легализации аннексии (пропаганда, использование лоббистов, военный шантаж), полный провал на американском и европейском направлениях ставят под сомнение имидж Владимира Путина. Кремлевская пропаганда круглые сутки убеждает население в его якобы огромном геополитическом влиянии, личной харизме и мудрости. Но при этом Москву и ее немногих союзников постоянно «пинают» за аннексию Крыма, военные преступления на Донбассе и в Сирии.

Громкие учения на полуострове нужны для поддержания среди сторонников «Крымнаша» иллюзии готовности Москвы противостоять странам НАТО в Черном море. C типичной по смыслу и содержанию публикацией можно ознакомиться на сайте РИА Новости. Читателей пытаются убедить, что полуостров «интегрирован в российскую систему ПВО», НАТО стоит «одуматься» и не «провоцировать» Кремль.

Милитаризация украинского полуострова и незаконные учения – повод для усиления санкционного режима

Хотя практика показывает, что, встретив сильного и уверенного в себе противника, Москва всегда отступает. Наиболее громкие примеры последнего времени – инцидент со сбитым турками Су-24 или нынешние действия авиации Израиля в Сирии. Власти еврейского государства открыто заявили, что будут бить с воздуха по позициям шиитской Хезболлы, не взирая на российское ПВО. Если Москва рискнет его применить, то останется без своих хваленых С-300. На днях власти Израиля сообщили, что их ВВС уничтожили груз с оружием для ливанской группировки. Судя по дальнейшим действиям Кремля, под ударом оказались именно российские ракеты. Представитель Сирии в ООН заявил, что Москва после инцидента якобы «предупредила» Израиль: дальнейшие удары приведут к прямому столкновению в российскими ВВС. Не подействовало. В ночь на 20 марта израильтяне в очередной раз атаковали позиции Хезболлы и сирийские (а по сути российские) ПВО. В итоге Москва ограничилась стандартной процедурой вызова посла Израиля в МИД. Таким образом, израильтяне показали, что российская армия выглядит грозно только в телевизоре.

Главный вывод, который могут сделать Киев и его западные партнеры по учениям в Крыму, прост: нужно проявить решительность и готовность отстаивать свои интересы. Милитаризация украинского полуострова и незаконные учения – очередной повод для усиления санкционного режима. Для крымчан такое развитие событий не сулит ничего хорошего. Три года назад сторонники аннексии утверждали, что Москва «спасла» полуостров от войны, что было циничной ложью. Теперь основными смыслами «Крымнаша» остаются подготовка к войне, круглосуточная антиукраинская истерия и доктрина «осажденной крепости».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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