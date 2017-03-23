Праздничные мероприятия, посвященные «третьей годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России», прошли еще неделю назад. А некоторые выступления на этих торжествах до сих пор обсуждают в социальных сетях.

Интернет-общественность до глубины души поразили концертные номера с участием крымских детей. В Симферополе, например, юные артисты кланялись памятнику «вежливым людям».

Четкий ТАСС

–​ Северная Корея гораздо ближе чем многие думают. Что-то подобное происходит еще в закрытых индейских деревнях в чащах Южной Америки

Николай Мотли

Это карго-культ? Поклонение голему?

Konstantin Zotov

Вы только полюбуйтесь на эти пляски и поклоны истукану. Это же неоязычество!

​Браво! Зачетно! Кланяться и раболепствовать надо учиться с детства! Пока что учатся на кошках... то есть истуканах. А великому кормчему в ближайшем будущем! "Правильной дорогой идете, товарищи!" (В. Ленин)

Вы только полюбуйтесь на эти пляски и поклоны истукану. Это же неоязычество! Россияне, мало того, что впали в жуткую ересь, так еще и сызмальства приучают детей участвовать во лжи

Франк Мюллер

К днюхе крымской, замироточил памятник зеленому человечку.

Дети поклоны бьют спасителю

Олег Титов

Видео 18+.

Не рекомендуется людям с разбалансированной психикой

Sergej Fedulow

Ритуалы Мордора

Сергей Леликов

Массовый психоз. За гранью

Иван Борщ

Странно, что памятник не замироточил...

Виктория Устименко

Боже, как же жаль детей....

Ощущение, что это дурной сон, такого быть не может

​Юлия Житникова

Ощущение, что это дурной сон, такого быть не может до сих пор не проходит. Господи! когда же все это закончится!

Natalya Lyutikova

У мене немає слів!!!!

Друга хвилина відео –​ це адський ад!!!

Горіти їм в пеклі за те, що роблять з дітьми

Illona Doroshenko

Поклоны отработаны плохо, видно, что пока еще нет навыков

Елена Приходько

Господи, что это? В этом мраке я живу уже три года, правда не выхожу, когда подобные "мероприятия" с "массовыми" гуляниями проходят. Но мне страшно, через 1,5 года моя внучка пойдет в школу, что с ее сознанием будут делать эту дебилы? Как этому противостоять?

Emine Dzheppar

Вот это из рубрики #немыслимое

Для Аксенова и ко, как он говорит, последние три года стали "самыми счастливыми", а у нас "Черные покрывала неонацизма и неофашизма" ;) вероятно танец стал художественной формой изображения параллельной реальности, которую неустанно формирует режим…

Не менее эффектными были и другие детские выступления, приуроченные к годовщине «Крымнаша».

Но самое неизгладимое впечатление на интернет-общественность произвел музыкально-танцевальный номер, показанный детьми в Севастополе.

Oleg Ovadenko

Что посеешь, то и жать .... Жалко детей... Нас так же воспитывали юными ленинцами октябрятами, пионерами и комсомольцами но мы же не утратили возможность адекватного мышления. Надеюсь и у них так же будет

Оксана Щербина

Дети как инструмент, а зрители этого ада – пенсионеры совдепии, благодарный электорат. Победобесие бездонное.....

Максим Саврасов

Все будет хорошо, ситуация не безнадежна, я тоже в садике про ленина стихи рассказывал

Захватывать чужую землю – преступление... А вот калечить души детей –​ грех

​Сергей Лисицын

Захватывать чужую землю –​ преступление... А вот калечить души детей –​ грех…

Julia AngeLisa Slobodyan

Воспитывать детей на пропаганде военных действий, пропаганде использования оружия –​ преступление!

Igor SD

Какая мерзкая чернуха!! несчастные дети в принципе! такого даже во времена развитого СССР не припомнить!

Александр Попов

Апофеоз милитаризма. Это тем более чудовищно оттого, что делается в исполнении детей, не понимающих, что им просто калечат души!

Алика Литвин

Такого днища за свои тогда 20 лет жизни в совке я не видала. Были дурацкие конкурсы строевой песни. И то до 7 класса. Видимо понимали, что после 14 начинается понимание не того, что говорят. Но это... Это названия не имеет.

Если вспомнить, в каких еще странах дети выходят на сцену с оружием, то компания получается незавидная.