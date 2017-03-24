Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Политика

Средство от «распятых мальчиков»

Фрагмент обложки доклада Центра стратегических коммуникаций «Стратком смеется»

Фрагмент обложки доклада Центра стратегических коммуникаций «Стратком смеется»

Смотреть комментарии

Исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО о российских юмористических шоу и программах как инструменте "политической стратегической коммуникации" вызвало бурную реакцию в России, заставив высказаться даже представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову. В исследовании речь шла не только о российском, но и об украинском юмористическом контенте, который в последние годы сыграл немалую роль в противостоянии российской пропаганде. По крайней мере, в этом уверен Максим Кияк, кандидат философских наук, сооснователь сети публичных дипломатов Global Ukranians и автор главы исследования "Стратком смеется", посвященной роли юмора в российско-украинском конфликте.

Неделю назад Радио Свобода попросило рассказать одного из авторов доклада "Стратком смеется", доцента Видземской высшей школы прикладных наук Солвиту Денис, о "Клубе веселых и находчивых" как об инструменте политической стратегической коммуникации, активно используемом российскими властями. Сегодня мы беседуем с Максимом Кияком о том, чем отличаются украинские шутки о России от российских шуток об Украине, как украинцы используют юмор для противостояния российской пропаганде и есть ли в юмористических шоу на украинском телевидении цензура и запрещенные темы.

– Зачем в исследование о российском юморе как элементе политической стратегической коммуникации была включена глава об Украине?

Украина – это та страна, которая имеет большой опыт в использовании юмора в контексте контрпропаганды. В своем небольшом докладе, который стал одной из составляющих этого исследования, я привел очень много примеров, но мне кажется, что не привел даже половины. Украина может похвастаться очень большим количеством примеров использования юмора. Интересно, что какой-то стратегической или системной политики в использовании юмора как механизма стратегических коммуникаций в Украине не было с 2014 года и, к сожалению, нет и сейчас. Понимания этого не существует, но зато существует множество разных спонтанных инициатив как со стороны гражданского общества, гражданских лидеров, так и со стороны медиа.

– Вы говорите "к сожалению". Завидуете России, где, как следует из исследования "Стратком смеется", такая системная политика есть?

Совсем нет. Скорее, наоборот, потому что децентрализованный подход к использованию юмора, я думаю, как раз и обеспечивает перевес Украины. "Квартал 95", шоу "Мама хохотала", на протяжении нескольких последних лет в Украине появилось очень большое количество юмористических шоу. У общества есть запрос на юмор, на юмор как антистрессовый фактор. Все-таки мы де-факто живем в условиях войны. Очень много появилось каналов на YouTube, тот же Антон Мухарский (он же Орест Лютый. – РС), Мирко Саблич и арт-формация "Лютики". Это очень большое количество карикатуристов, которые, кстати, начинали еще со времен Майдана. Потом это уже переросло в более глобальный масштаб и использование некоторых мотивов того, что касается войны на востоке Украины. Это также волонтерские газеты с элементами юмора, которые появились в 2014–2015 году. Одной из них является "Сатирический блокпост", который, в принципе, довольно популярен среди солдат. Еще более популярной была газета "Der Хунта Цайтунг". Это газета, которая выходит за счет волонтерских денег и также раздается среди солдат. Этой газете удалось "пересмеять" стереотипы, которые существуют со стороны кремлевских СМИ насчет Майдана, насчет Украины, о том, что там "нацистская хунта", "фашисты" и так далее.

– "Пересмеять", как вы говорите, чужую пропаганду, отвлечь людей от невзгод жизни, связанных с той же войной. Каковы основные приемы и какова основная роль украинского юмора в современных условиях жизни страны? Когда украинский юмор стал инструментом контрпропаганды?

Украина сумела заржать войну

Юмор – это один из лучших механизмов защиты внутреннего информационного пространства. Любой месседж, который исходит извне, можно засмеять, "заюморизировать", если хотите. Я вспоминаю фразу, которую как-то сказал украинский блогер, бывший солдат, кстати, родом из Донбасса. Он воевал, а сейчас работает радиоведущим на радио "Армия FM". Он сказал хорошую фразу, которая мне запомнилась, что "Украина сумела заржать войну". Это очень интересная и хорошая фраза, потому что любой месседж со стороны некоторых российских СМИ, даже самый абсурдный, доводился до еще большего абсурда, каким бы абсурдным ни был изначально. Взять пример с "Боингом" MH-17, когда сказали, что его сбил украинский или какой-то неизвестный летающий объект. Буквально через день появилось множество картинок, что он был сбит Путиным, летящим на стерхе, и тому подобное. Конечно, такие шутки намного менее агрессивны, если вообще не агрессивны, если сравнить, например, с тупой шуткой Михаила Задорнова о том, что "самолет упал, потому что он был тяжелее воздуха". Украинский юмор менее агрессивный, если сравнивать его с сегодняшним российским юмором. Этому есть очень много примеров. Даже те же "два раба", которые как будто бы обещали воинам Национальной гвардии. Они тоже были высмеяны в соцсетях и на телевидении. Или тот же "распятый мальчик", "эпилептическая бабушка".

Если говорить о том, когда начал так использоваться юмор, то на протяжении первых нескольких месяцев после Крыма, после Донбасса общество было в большом шоке, в замешательстве. Юмор, конечно же, не использовался. Но потом опять спонтанная реакция психики, психологии человека, спонтанная реакция гражданского общества как-то сумела произвести какой-то юмористический контент. Тут, конечно же, нужно вспомнить и "Квартал 95" с их сценками. Например, одна из первых сценок – это как украинец пишет письмо родственникам в Россию. В это же время он прыгает, потому что у нас нельзя не прыгать, потому что тот, кто не прыгает, – тот москаль. Конечно же, это шутка. И так далее и тому подобное.

С течением времени, в 2014, 2015, 2016 годах, продуцировалось все больше и больше юмористического контента. И опять же это все-таки носило по большей части несистемный характер, негосударственный. Можно вспомнить, например, видео батальона "Азов" 2014 года, когда они кустарными методами записали видео в ответ на месседж Кремля о том, что на Донбассе воюют американские, натовские или германские солдаты. Два воина просто записали на какую-то слабенькую камеру видео, где они говорят на английском языке, говорят слова "Кока-Кола", "Барак Обама" и тому подобное, говорят: "Да, вот видите, мы американские солдаты, мы любим "Кока-Колу", мы любим американскую еду. Сзади нас американский флаг". Доведение таких месседжей Кремля до абсурда – это очень хорошая, очень сильная стратегия, которая сработала и продолжает срабатывать.

– Вы употребили слово "стратегия". То есть в Украине, как и в России, юмор сейчас все-таки является средством стратегической коммуникации?

В какой-то мере – да. Общество поняло, что юмор – это очень хороший механизм, серьезное оружие против пропаганды. Когда я писал эту статью, я разговаривал с представителями власти, которые могли бы быть знакомы с использованием юмора, тот же Генштаб или министерство соответствующее, но они, честно говоря, были чуть в замешательстве. Потому что впервые слышали о том, что можно использовать юмор как стратегию. Но если назвать это стратегией, то пока это скорее децентрализованная, горизонтальная стратегия, которая выработалась в Украине спонтанным образом.

– Россия сейчас по-прежнему основной объект для шуток в Украине?

Тема России, тема войны чуть-чуть сошла на нет, потому что общество пресытилось этим. Соответственно, и политическая тематика тоже чуть-чуть сошла на нет. Правда, есть исключение – это "Квартал 95", который, так или иначе, строит свои шутки на политиках. Но нужно сказать, что там 95% этих шуток касается именно внутренней украинской политики. "Квартал 95" не берет в расчет российскую политику. Если брать российские ток-шоу, то такое ощущение, что 50% контента как раз касается Украины, то есть другого государства. У нас наоборот. У нас тематика, которая касается России, российской политики, непопулярна.

– Неужели больше не высмеивают Путина?

Мы больше отбиваемся – не только на фронте, но и на фронте юмора

Честно говоря, в последнее время – нет. Я такого не замечал. Где-то, возможно, в каких-то карикатурах, но все меньше и меньше. Я не знаю, в чем причина. В Украине юмор имеет скорее защитную направленность, а не агрессивную. Мы больше отбиваемся – не только на фронте, но и на фронте юмора. Если какой-то месседж где-то всплывает, мы его засмеиваем. Последний пример: представитель РФ в Гаагском суде ООН сказал, что, донбасские сепаратисты (называйте, как хотите) нашли оружие, в том числе танки и "Грады", в шахтах. Этот тезис, который сам по себе является абсурдным, был абсолютно засмеян. Сепаратистов сравнили с гномами из книг Толкиена. Или еще пример: один из российских каналов в новостях сказал, что убийство Гиви было заказано двумя людьми – это Зоран и Шкиряк. Всем известно, по крайней мере в Украине, что Зоран и Шкиряк – это один человек, Зоран Шкиряк. В сети разразились мемами и картинками, где Зоран и Шкиряк изображались как Чип и Дейл или как Бред Питт из фильма "Бойцовский клуб", где у него было раздвоение личности. Мотивы из западных фильмов, западной музыки или вообще западного творчества очень часто используются в юморе, особенно в украинском.

– Часть доклада "Стратком смеется" посвящена КВНу, который рассматривается в качестве одного из основных инструментов российской политической стратегической коммуникации. КВН очень важен, потому что это не только популярное телешоу, это игра. У нее есть свой уникальный формат. В КВН играют по всей стране. В Украине есть свой аналог КВН – "Лига смеха", которую возглавляет выходец из российского КВН. Можно ли их сравнивать?

Именно "Лигу смеха" я не изучал так сильно, но я бы не сказал, что она настолько популярна, как был популярен КВН лет 15 назад. Но нужно опять же отдать должное тому же Зеленскому (Владимир Зеленский, один из ведущих "Квартала 95". – РС), одному из основателей "Лиги смеха", что "Лига смеха" сейчас используется как элемент, если хотите, "юмористической дипломатии". Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, "Лигу смеха" проводили не в Киеве, не в Харькове, не в Днепре, а в Мариуполе, что хорошо – и совсем близко к фронту, и очень много людей пришло.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

– А смотрят ли в Украине российские юмористические шоу – тот же КВН, телевизионные юмористические программы?

Конечно, если есть желание – их можно найти и в интернете. Это не проблема. Но повторю, что у нас сейчас такое количество разных юмористических ток-шоу хорошего качества, с неплохими шутками, что, скорее всего, украинская аудитория ценителей таких российских передач низка, скажем так. Конечно, я их смотрел чисто с профессиональной точки зрения. Конечно же, тема Украины в них никуда не пропала. Хотя я должен сказать, что именно после аннексии Крыма, после Донбасса юмор относительно Украины в российских передачах стал, я бы сказал, более агрессивным. Если брать, например, передачи Mount Show (канал на YouTube, 282 тысяч подписчиков. – РС), где тематика Украины занимает процентов 20–25, и сравнивать те месседжи, которые есть в этой передаче про Украину, с тем, что там говорят о США или Европе, то относительно Украины высмеивание имеет более агрессивный, более атакующий характер.

– Насколько более агрессивными являются в Украине шутки о России в сравнении с шутками о других странах?

Возможно, это какая-то черта украинского характера, ментальности, но украинская психика как-то адаптируется и агрессия, которая, возможно, могла быть, не находит своего выражения именно в юморе. Если это юмор, если это высмеивание, то оно носит более изящный характер. Даже если взять сюжет "Квартала 95" о Дмитрии Киселеве, где весь ее формат высмеивается на основе известного фильма с Джимом Керри. Там нет какого-то атакующего агрессивного юмора. Там есть высмеивание всего того, что Дмитрий Киселев как раз показывает в своих передачах и относительно Украины, и относительно западных стран. Но какой-то фразы, похожей на "они тупые" Задорнова, нет. Я думаю, что это благодаря тому, что украинцы, в принципе, довольно мудро относятся к тем событиям, которые происходят, и к тому, что не надо поддаваться на какие-то провокации. Я думаю, что все это находит и выражение в юмористических передачах, в том, что они не носят какой-то агрессивный характер.

– Вы упомянули Мариуполь, который действительно находится практически на линии боев, да и вообще на востоке Украины на фронте почти каждый день гибнут люди. Как это отразилось на юморе? Как это сочетается с юмором? Как сосуществуют трагические события в стране и юмористические шоу, о которых вы говорите?

Конечно, людям нужен юмор. Есть большой запрос, особенно, возле линии фронта. Но нужно держать какой-то баланс. Потому у юмора есть обратная сторона – это чрезмерное высмеивание ситуации, которое приводит к упрощению восприятия событий и, соответственно, упрощению того, что происходит на востоке Украины. Я совсем недавно был в Мариуполе. Я заметил, что люди, буквально в 1-2 км от линии фронта, даже в "серой зоне" все-таки как-то пытаются шутить, как-то подбадривать друг друга. И что интересно, подбадривают друг друга больше женщины, нежели мужчины. Наверное, у женщин лучше проявляется какой-то такой адаптивный механизм к таким ситуациям.

– Есть ли в украинских юмористических шоу цензура, разрешенные и запрещенные темы, особенно с учетом тесных связей политики и бизнеса, в том числе медийного?

Я бы сказал, что рамок нет. Пошутить о президенте, о премьере, о депутатах – это абсолютно нормальная традиция. Ничего в этом нет. Я думаю, что это как раз свидетельствует о том, что в Украине можно где-то говорить о каких-то демократических традициях, о том, что можно высмеивать власть и за это ничего не будет. Был случай с "Кварталом 95". Они выступали в Латвии, в Юрмале, и сказали что-то не очень хорошее об Украине. Фейсбук-сообщество и гражданское общество было немного недовольно. Но это скорее элемент какой-то самоцензуры. Каких-то запрещенных тем нет, я такого не замечал. Скорее наоборот, юмор может использоваться иногда как один из элементов борьбы против какого-то политического игрока, политической фигуры. Но так, чтобы запрещать какие-то темы, такого я такого не припоминаю.

– Можете назвать самые запомнившиеся лично вам украинские шутки, скетчи или какие-то другие проявления юмора за время, прошедшее с момента Майдана, аннексии Крыма и войны на Донбассе?

Буквально два года назад в Украине стали изготавливать мангалы "Мордор в огне". Они стали очень популярны. Это скорее шутка, нежели какой-то элемент агрессии, но очертания этого мангала как раз напоминают очертания Кремля. Этот элемент был очень известным и стал очень популярным летом 2015 года, украинцы очень часто покупали эти мангалы. Вспоминаю, что во время Майдана была шутка, которую я несколько раз потом вспоминал на разных публичных мероприятиях – о том, что если вы что-то потеряли у себя дома, например, носки, то спросите у россиян. Им ведь известно больше, из телевизора они знают о том, что происходит в Украине, больше, чем сами украинцы.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG