Радио Крым.Реалии. Весенний призыв: крымчане в российской армии

1 апреля стартует весенний призыв в российскую армию на территории аннексированного Крыма. Этой весной крымских призывников отправят проходить службу в соседнюю Россию. В то же время, в Госдуме России обсуждают возможность увеличения призывного возраста до 30 лет.

Что нужно знать крымчанам, которым придет повестка? Какие сегодня условия прохождения службы? Могут ли крымчане отказаться от службы в российской армии?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с руководителем постоянной комиссии по правам военнослужащих при президенте России Сергеем Кривенко, российским военным журналистом Аркадием Бабченко, а также членом Крымской правозащитной группы Александром Седовым.

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