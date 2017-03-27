Твой поступок навсегда в сердцах!

После российской аннексии Крыма Служба безопасности Украины потеряла 90% своего состава на полуострове. Большинство из них в 2014 году переприсягнули России и сегодня служат в рядах ФСБ, исполняя репрессии против крымчан. Вспоминают ли они о службе в рядах СБУ спустя три года, неизвестно. А вот их бывшие коллеги, выехавшие из Крыма после российской аннексии, своих экс-сослуживцев не забыли: периодически присылают им напоминания о себе и «поздравления» с профессиональным праздником.

В этом году в День СБУ, 25 марта, в эфире первого крымскотатарского телеканала АТR вышел получасовой документальный фильм «Позывной Шеф», в котором говорится о методах вербовки крымчан российскими спецслужбами. В фильме использована символика контрразведки СБУ и интервью с ее сотрудниками.

Владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что фильм снят совместно с этим ведомством. Поэтому его можно считать одним из ежегодных «поздравлений» для бывших крымских сотрудников СБУ, переприсягнувших России. За три года крымчане из украинских спецслужб успели напомнить о себе в Крыму всеми доступными способами: через внешнюю рекламу, в местных газетах, на радио, в интернете, а теперь – и на телевидении. Не обходится и без «черного юмора».

«Мы рады, что 25 марта уже не ваш праздник»

Первое «поздравление» от СБУ с профессиональным праздником появилось в Крыму 25 марта 2015 года – через год после российской аннексии. Оно адресовано экс-главе крымского главка СБУ Петру Зиме, который весной 2014 года одним из первых стал сотрудничать с ФСБ, помогая захватывать полуостров. «Поздравление» было размещено на билборде напротив дома Зимы в Севастополе и представляло собой надпись на белом фоне: «Петр Анатольевич! Поздравляем вас и вашу команду с праздником! Помним о вас и с нетерпением ждем встречи! 25 марта 2015 года». О том, что речь идет именно о Зиме, указывает наличие на билборде герба украинской контрразведки.

Предатель Украины Петр Зима билборды с логотипом ДКР СБУ мог видеть даже из своих окон

Бывший советник главы СБУ (назначенного уже после Евромайдана) Маркиян Лубкивский тогда подтвердил, что к появлению билборда имеют отношение сотрудники контрразведки. «Контрразведка Службы безопасности Украины не была бы контрразведкой Службы безопасности Украины, если бы таким оригинальным способом не «поздравила» предателей СБУ в украинском Крыму. <...> Предатель Украины Петр Зима билборды с логотипом ДКР СБУ (орел, который крепко держит когтями двуглавую змею с коронами на головах) мог видеть даже из своих окон», – написал он на своей странице в Facebook.

Петр Зима упоминается еще в одном «поздравлении» на странице Лубкивского – для экс-главы СБУ времен беглого президента Украины Виктора Януковича Александра Якименко и экс-начальника крымского главка СБУ Владимира Тоцкого. «Мы рады, что 25 марта уже не ваш, а только наш профессиональный праздник! Ваш праздник 16 марта – день предателя (16 марта 2014 года в Крыму прошел «референдум» о статусе Крыма – КР). Мы чувствуем дрожь в ваших коленях! Помните – это клеймо навсегда!», – говорится в послании.

День предателя

Накануне профессионального праздника в прошлом году в СБУ обнародовали список своих бывших сотрудников, которые переприсягнули ФСБ. На официальном сайте ведомства их также поздравили с «днем предателя» видеороликом с архивными видео и фото, которые сопровождаются песней советского и российского поэта Александра Городницкого «Предательство».

«Мы помним всех. Все-таки хотелось бы поздравить всех бывших сотрудников СБУ, которые находятся на службе в ФСБ. Поздравляем вас с 16 марта – днем предателя», – говорится в видео.

Некролог в газете жены депутата

Уже через год в День СБУ бывшие сотрудники снова «поздравили» Владимира Тоцкого в жанре «черного юмора». Поздравление было размещено в номере бесплатного еженедельника «Южная губерния» от 26 марта 2016 года в разделе некрологов.

Под фотографией живого Тоцкого написано:

Помним и скучаем мы поныне,

Ты ушел, не спрашивая нас.

За два года мы ведь не забыли,

Твой поступок навсегда в сердцах!

Скорбим. Коллеги

Дату «смерти» указали 25 марта 2014 года – первый профессиональный праздник крымских экс-сотрудников СБУ на службе у российской ФСБ. Газета, в которой было опубликовано объявление, по данным российского реестра юрлиц, принадлежит Ларисе Болховитовой и Алле Ковалевой, известным в медиа-кругах Ялты. Ковалева несколько лет была главредом местной радиостанции «Ялтинский меридиан», поддерживала российскую аннексию Крыма, а в прошлом году уехала жить к дочери в Сан-Франциско (США).

Лариса Болховитова возглавляет радиостанцию «Ялта-FM» и периодически ходит на торжественные приемы в подконтрольную России администрацию города. Она также является супругой местного предпринимателя, депутата Ялтинского горсовета от «Единой России» Александра Болховитова. После российской аннексии Крыма он некоторое время работал заместителем председателя подконтрольного России горсовета. На данный момент является депутатом и членом постоянного комитета горсовета по информполитике, связи и массовым коммуникациям. Входит в список «Миротворца».

«Песня о друге» для коллег из «ФедСБ»

В прошлом году в эфире российского радио «Шансон» 25 марта вышло еще одно поздравление крымчанам с «профессиональным праздником». Диктор озвучил его так: «Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Хотим поздравить с вашей помощью с профессиональным праздником коллег из крымского филиала ОАО «ФедСБ»: Колю Черныха, Диму Хвостова, Володю Тоцкого, Лешу Кудрина, Диму Василькова, Андрея Веревочкина, Александра Зинченко, Марию Кириллову, Илью Хоменко и других. Желаем им оставаться такими же преданными, надежными и верными, каким мы их помним».

Для них прозвучала песня Владимира Высоцкого «О друге». Поскольку профессиональный праздник в поздравлении обозначен не был, диктор сделал вывод, что речь идет о Дне работника культуры, который в России отмечают 25 марта.

Все озвученные фамилии совпадают с фамилиями из списка бывших сотрудников крымского главка СБУ, переприсягнувших России. Большинству «поздравленных» во время службы в рядах СБУ было доверено защищать экономическую безопасность полуострова, национальную государственность, бороться с коррупцией и организованной преступностью.

«Выбор есть всегда»

Еще один привет от «коллег» в Крыму появился в конце прошлого года. На выезде из Симферополя на Евпаторийском шоссе появились билборды на белом фоне с надписью на латинском и русском языках: «Коллеги, выбор есть всегда».

Ниже мелким шрифтом указана фамилия экс-сотрудника СБУ в Крыму, который, по словам нынешних оперативников СБУ, покончил с собой в прошлом году.

Такой же билборд был размещен и у въезда в Севастополь со стороны Бахчисарая. В СБУ свою причастность к этим «поздравлениям» не афишируют. Однако неофициально своей роли в их появлении не скрывают. Билборды появляются по инициативе экс-сотрудников крымских управлений СБУ, которые покинули полуостров в 2014 году.

Никаких оправданий для этих людей быть не может. Мы помним о них и никогда не забудем. И хотим, чтобы они тоже это знали

«Мы знаем, что те, кто совершили предательство в 2014 году, уже нашли себе оправдания и хотят забыть, что они когда-то вообще имели отношение к Украине и СБУ. Никаких оправданий для этих людей быть не может. Мы помним о них и никогда не забудем. И хотим, чтобы они тоже это знали», – заявили они Крым.Реалии на условиях анонимности. По их словам, «приветы» и «поздравления» ожидают их бывших коллег в Крыму и в дальнейшем.

В ФСБ на факты напоминаний от СБУ публично не реагируют. В то же время Крым.Реалии стало известно, что на полуострове появились слухи о якобы более пристальном внимании к переприсягнувшим сотрудникам ФСБ в годовщину создания СБУ. «Руководство ФСБ опасается, что у бывших СБУшников могут оставаться ностальгические настроения в отношении предыдущего места службы и всего, что связано со службой в СБУ. Поэтому стараются вести за ними скрытый контроль, проводить разъяснительные беседы о недопустимости проявления празднований 25 марта», – рассказали нам источники в правоохранительных органах Крыма.

Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию нам не удалось – в российской ФСБ от комментариев отказываются.