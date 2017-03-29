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Права человека

Двойное наказание Владимира Балуха

Владимир Балух

Владимир Балух

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Ни после обысков, ни после ареста проукраинский активист Владимир Балух не изменил своих взглядов. Отношение к нему в селе из-за этого неоднозначное – порой доходило до физического противостояния. А сейчас его семья может остаться без средств к существованию.

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров посетил дом Владимира Балуха и пообщался с его супругой Натальей.​

Правозащитник Абдурешит Джеппаров у таблички на въезде в село Серебрянка

Правозащитник Абдурешит Джеппаров у таблички на въезде в село Серебрянка

«Владимира еще только судят, но семья уже сильно пострадала. В отсутствии хозяина их поля остались незасеянными, а значит, кормить животных уже осенью будет нечем. Адвокат просил суд ограничиться домашним арестом своего подзащитного, но получил отказ. Вот так Владимир Балух получил двойное наказание: и лишение свободы, и лишение средств к существованию», – рассказывает Джеппаров.​

Наталья говорит, что ее супруг не только не скрывал проукраинских взглядов, но и публично высказывал их, за что порой навлекал на себя открытую враждебность: «Владимир родился и вырос в Серебрянке, он не принял гражданство России, и ему обидно, что многие односельчане отвернулись от Украины».

По словам правозащитника, в селе практически нет рабочих мест, в основном жители зарабатывают на собственных подворьях и полях – поэтому Наталья ожидает не лучшие времена.

В соседнем доме живут крымские татары, мы с ними дружны. Они и сейчас помогают мне, чем могут
Наталья

«У Владимира в селе живет старенькая мама, и Наталья также вынуждена ей помогать. Поэтому выезжать к мужу, чтобы оставить передачу у нее получается редко. Их сын сейчас находится в Аргентине, куда его направил в длительную командировку севастопольский завод. Наталья осталась один на один со всеми свалившимися на нее проблемами», – говорит Абдурешит Джеппаров.

Но есть среди односельчан и сочувствующие, говорит Наталья: «У нас в селе живет немало крымскотатарских семей. В соседнем доме живут крымские татары, мы с ними дружны. Они и сейчас помогают мне, чем могут».

Дом Владимира Балуха, его жена и правозащитник Абдурешит Джеппаров

Дом Владимира Балуха, его жена и правозащитник Абдурешит Джеппаров

В декабре 2016 года сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Они заявили, что на чердаке дома Владимира Балуха якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Балуха обвинеяют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ – незаконном приобретении и хранении боеприпасы.

Владимир Балух свою вину отрицает. По его мнению, внимание к нему со стороны российских силовиков обусловлено его проукраинской позицией. На территории его дома на флагштоке все это время развевался украинский флаг, а на стене его дома была установлена табличка «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

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