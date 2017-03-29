«Золотые» скважины крымских фермеров

Крымчане уже смирились со стабильно продолжающимся повышением тарифов на услуги республиканского госпредприятия «Вода Крыма». При так называемой сверке и замене абонентских книжек в начале года им детально расписали, как будут поквартально изменяться тарифы. Если в абсолютных цифрах, то это 36, 52 и 47,32 рублей за 1 м3 воды с 1 января и с 1 октября соответственно.

Контролирующие службы «взяли на карандаш» собственников личных артезианских скважин. Их всех обязали поставить на скважины водомеры с тем расчетом, чтобы в текущем году взимать соответствующую плату

Впрочем, по нарастающей раскошеливаться придется не только горожанам – жителям многоквартирных домов, которые «сидят» на централизованном водообеспечении. Контролирующие службы «взяли на карандаш» всех без исключения собственников личных артезианских скважин, которые до 2016 года включительно спокойно качали воду из них бесплатно и без ограничений. Их всех обязали поставить на скважины водомеры с тем расчетом, чтобы в текущем году взимать соответствующую плату.

Стоит напомнить, что подземный ресурс – как вынужденная альтернатива днепровской воде из Северо-Крымского канала – используется для орошения сельскохозяйственных угодий в степных районах полуострова. К поливу прибегают как крупные сельхозпроизводители, так и мелкие фермерские хозяйства.

Как нововведение скажется на стоимости конечной продукции? Ждет ли крымчан фруктово-овощное изобилие или наоборот? И вообще, как нынче выкручиваются в условиях дефицита поливной воды местные фермеры? Эти вопросы я напрямую задал некоторым продавцам на самом большом в Симферополе оптовом рынке «Крымский привоз».

Пресной воды со временем может не хватить, поскольку массово повсюду в Крыму пробивают скважины

«Что-то, конечно, подорожает, а что-то, может, и подешевеет, – говорит Асан из Джанкойского района, который арендует на «Привозе» торговое место. – Например, перец. В прошлом году его своего у нас на «Привозе» было навалом. Плюс Кубань подвезла. Куда его девать? Цены сразу скидывались. С водой это не связано. Другое дело, что пресной воды со временем может не хватить, поскольку массово повсюду в Крыму пробивают скважины. От этой воды при поливе растения болеют, потому что она, в отличие от воды из канала (Северо-Крымского канала – авт.), холодная».

Кто занимается капустой, клубникой, переходит на капельное орошение, естественно, за счет скважин. После полива на полях остаются белые полосы – от солей в воде

То, что растения действительно плохо переносят полив водой из скважин, подтверждает и фермер из Нижнегорского района Владимир. «Качаю воду электронасосом из глубины 80 метров. Суточный дебет нормальный, хватает на все хозяйство. Но это техническая вода, для питья ее надо хорошо очищать фильтрами. Чистую, родниковую воду можно получить у нас только с глубины не менее 120 метров. Мне немного легче, я ведь овощами не занимаюсь. У меня скот на мясо. Степь в прошлом году поливалась дождями, для скота в общем хватало. Кто занимается в районе капустой, клубникой, переходит на капельное орошение, естественно, за счет скважин. После полива на полях остаются белые полосы – от солей в воде».

На цене продукции стоимость поливной воды не отразится. Цену определяет спрос

Продавец из Красногвардейского района Николай считает, что стоимость продуктов не зависит от затрат на добычу поливной воды. «Фермерством у нас занимается отец, я лишь продаю. Лук, капуста, морковь. Все на поливе из скважины. Да, накладно – нужна лицензия на нее, а еще нужно платить налог. Каждый сейчас пробивает скважину по мере необходимости – кто две, а то и три. Но на цене продукции стоимость поливной воды не отразится. Цену определяет спрос. Сейчас мы вынуждены, например, продавать лук фактически по себестоимости. Почему? Потому что нет на него спроса, и это от воды никак не зависит. Народ нищенствует, народ экономит, кризис в стране (России – авт.). И вообще, может, вы знаете, сельское хозяйство – это лотерея: ты что-то выращиваешь, ждешь урожай, но не знаешь наперед, как будет с реализацией».

Максим Денисов, крымский блогер

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