Российская власть не способна к трансформации – эксперт

Представители власти в современной России не готовы к преобразованиям, но при этом они никогда добровольно не оставят свои должности. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Юлий Нисневич.

«Она (власть – КР) не трансформируется. Вы что думаете, что люди, которые получают огромные личные привилегии, я так мягко скажу, пребывая у власти, завтра скажут: «Мы белые и пушистые уйдем»? Не будет этого, это невозможно», – сказал он.

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По мнению Юлия Нисневича, коррумпированную власть Россия «получила в наследство» от Советского Союза и не смогла справиться с этой проблемой.

«Она втянула в свою систему управления всю советскую коррумпированную номенклатуру в большом количестве. И на этом развивалась», – подчеркнул он.

В минувшее воскресенье в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги «Он вам не Димон» в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, в котором фигурирует глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В Москве были задержаны более тысячи человек. Российского оппозиционера Алексея Навального накануне приговорили к 15 суткам ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Кроме того, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию акции.