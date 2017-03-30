Специально для Крым.Реалии

Ректором Севастопольского государственного университета – главного образовательного учреждения города – назначен Владимир Нечаев. Что о нем известно, с чем связано это назначение, и какие оно может иметь последствия для высшего образования в Севастополе?

Исследователь мифов

Из официальной биографии Владимира Нечаева известно, что он в 1995 году окончил Курский пединститут по специальности «История». В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук «Региональный миф в политической культуре современной России». Она посвящена теме поиска региональной идентичности в России начала 90-х, когда по стране вовсю шел «парад суверенитетов», отмашку на который дал тогдашний президент Борис Ельцин. Проанализировав процессы мировосприятия в российской провинции, исследователь пришел к тревожному выводу о том, что региональный менталитет в стране обладает характерными авторитарными чертами. Обитатели глубинки оставляют политику, выборы и прочие игры в демократию жителям Москвы, а сами стремятся к возрождению патриархального уклада.

«Фигура регионального лидера как «крепкого хозяйственника и управленца», выражающая данное смысловое отношение, неизбежно приобретает черты авторитарности. Предполагаемое подобной ролью сведение политики к администрированию по аналогии с хозяйственным управлением, делает неуместными специальную политическую рефлексию (она заменяется мифологическим «здравым смыслом») и тесно связанную с ней политическую дискуссию», – писал тогда Нечаев.

В 1999-2000 годах он занимался научной работой в Москве. Затем вернулся в Курск, где в течение пяти лет преподавал в скороспелом Курском институте менеджмента и бизнеса. Возможно, Нечаев так и состарился бы на должности преподавателя в провинциальном и не слишком престижном ВУЗе, если бы в начале нулевых годов в Администрации президента Путина не задумались об активном привлечении молодежи в политику – путем создания прокремлевских движений «Идущие вместе», «Наши» и других. Именно тогда молодой ученый понял, что настал его звездный час.

«Наш» человек в Курске

«Наши» – молодежное общественное движение, которое курировал замглавы администрации президента России Сурков. Оно включило в себя коммунистические и фашистские формы, будучи призвано объединять российскую молодежь на почве безоговорочной поддержки власти и привлечения молодых людей к борьбе, в том числе насильственными методами, с политической оппозицией. Движение было создано после украинского Майдана-2004 как ответ власти на возможное повторение киевских событий в России. «Наши» участвовали в пропутинских митингах, внедряли своих агентов в оппозиционные молодежные организации, нападали на оппозиционных активистов, «воевали» на интернет-форумах и только входящих в моду социальных сетях.

В обмен на лояльность режиму молодым «комиссарам» обещали «социальный лифт», возможность самим впоследствии вкусить сладкое бремя власти и войти в политическую элиту России. Для большинства рядовых активистов все закончилось ничем. Но некоторые взрослые дяди, вовремя оседлавшие молодежную волну, приобрели от участия в деятельности движения неплохие дивиденды. Среди них был и Владимир Нечаев, организовавший ячейку «Наших» в Курске.

Именно благодаря своей «активной гражданской позиции» Нечаев вскоре получил повышение. В 2008 году его перевели из Курска в столицу, где он возглавил Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова. Времена тогда были более свободные, поэтому назначение «комиссара» не обошлось без скандала.

От скандала к скандалу

Назначение Нечаева на должность ректора МГГУ восприняли, мягко говоря, неоднозначно. В сети появились призывы к студенческой и преподавательской общественности выразить протест против нового ректора. Сама процедура его вступления в должность вызвала массу нареканий. Нечаева привели и представили в качестве нового ректора федеральные чиновники без согласия ученого совета, в то время как срок полномочий предыдущего ректора – академика Ю.Г. Круглова – еще не истек.

В сети появились призывы выразить протест против нового ректора

Не взывали восторга и заявления Нечаева создать на базе ВУЗа Центр молодежной политики, а также его инициатива о внедрении в систему гуманитарного образования принципов «патриотического воспитания». Комиссар «Наших» заявил, что ВУЗы должны готовить в первую очередь патриотов, а лишь затем – специалистов в выбранной сфере.

В годы ректорства Нечаева с МГГУ за бюджетный счет разрабатывали проекты по «противодействию фальсификации истории», что многие воспринимают как попытку вернуться к возвращению идеологического контроля над учебным процессом. Партнером ВУЗа в этом вопросе выступало скандально-известное движение «Наши».

При этом, как свидетельствуют данные мониторинга экспертного сообщества «Диссернет», в 2015 году МГГУ им. М. А. Шолохова занял первое место в «черном списке» ВУЗов, диссертации, защищенные в которых, содержат плагиат. Журнал «Среднее профессиональное образование», большая часть редакционного совета которого состоит из профессоров МГГУ им. М. А. Шолохова, в свою очередь занял первое место в антирейтинге научных педагогических изданий, где печатают свои работы обладатели «липовых» диссертаций.

В 2016 году МГГУ им. М.А. Шолохова был присоединен к Московскому педагогическому гуманитарному университету. За процесс ликвидации родного ВУЗа отвечал Нечаев, получивший в итоге должность первого проректора МГПУ, которую занимал до назначения в Севастополь.

Ответственное задание

Чего ждать севастопольским преподавателям и студентам от нового ректора?

Во-первых, Нечаев – настоящий «комиссар». Он умеет выполнять любые распоряжения вышестоящих чиновников-федералов, не допуская, чтобы сор и возмущение выносились из избы. Сейчас для Севастополя это очень важно. С 2014 года здесь идет процесс реформирования системы высшего образования в соответствии с российскими стандартами, включающий в себя слияние учебных заведений, «оптимизацию» расходов на заработные платы, введение поточной системы и так далее. Разумеется, это вызывает недовольство профессорско-преподавательского состава. Поэтому 2,5 года, которые ректором СевГУ был предшественник Нечаева – Валерий Кошкин, – ознаменовались громкими скандалами. Местные СМИ регулярно публиковали открытие письма сотрудников университета с жалобами на политику московского ректора, а также разоблачительные репортажи о коррупции в СевГУ, темы для которых журналистам на условиях анонимности подкидывали сами преподаватели, недовольные Кошкиным и его окружением.

На фоне все большего разочарования условиями существования в «родной гавани» протестные настроения в городе будут только нарастать, поэтому стоит важная задача снизить градус недовольства переменами и не допустить его расползания в информационном поле. Судя по всему, именно эта задача и поставлена перед Нечаевым, который уже имеет опыт администрирования подобных процессов.

Во-вторых, в рамках «Концепции развития Севастополя» город должен выполнять функцию «генератора» патриотизма для всей России. Однако севастопольское студенчество, которое ментально сформировалась в свободолюбивые украинские времена, крайне пассивно участвует в разного рода патриотических шоу. Например, на недавний «флэшмоб» в честь третьей годовщины крымского референдума властям удалось принудительно согнать лишь около 400 студентов и старшеклассников при разнарядке в три тысячи. Можно ожидать, что Нечаев, как человек с опытом комиссара «Наших», должен будет решить проблему воспитания будущих поколений севастопольцев в рамках российской государственной идеологии и борьбы с «пятой колонной».

Справка: Севастопольский государственный университет создан в октябре 2014 года решением правительства России на материально-технической базе действовавших по состоянию на начало 2014 года украинский высших учебных заведений: Севастопольского национального технического университета, Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности, Севастопольского городского гуманитарного университета, Севастопольского морского колледжа и других. Общая численность студентов – 12 000 человек. Сейчас ВУЗ является самым крупным учебным заведением Севастополя и Крыма.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Текст содержит терминологию, официально используемую на Крымском полуострове