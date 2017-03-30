Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Мнение

«Социальный лифт» для российского «комиссара»

Владимир Нечаев, исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного университета

Владимир Нечаев, исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного университета

Смотреть комментарии

Специально для Крым.Реалии

Ректором Севастопольского государственного университета – главного образовательного учреждения города – назначен Владимир Нечаев. Что о нем известно, с чем связано это назначение, и какие оно может иметь последствия для высшего образования в Севастополе?

Исследователь мифов

Из официальной биографии Владимира Нечаева известно, что он в 1995 году окончил Курский пединститут по специальности «История». В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук «Региональный миф в политической культуре современной России». Она посвящена теме поиска региональной идентичности в России начала 90-х, когда по стране вовсю шел «парад суверенитетов», отмашку на который дал тогдашний президент Борис Ельцин. Проанализировав процессы мировосприятия в российской провинции, исследователь пришел к тревожному выводу о том, что региональный менталитет в стране обладает характерными авторитарными чертами. Обитатели глубинки оставляют политику, выборы и прочие игры в демократию жителям Москвы, а сами стремятся к возрождению патриархального уклада.

«Фигура регионального лидера как «крепкого хозяйственника и управленца», выражающая данное смысловое отношение, неизбежно приобретает черты авторитарности. Предполагаемое подобной ролью сведение политики к администрированию по аналогии с хозяйственным управлением, делает неуместными специальную политическую рефлексию (она заменяется мифологическим «здравым смыслом») и тесно связанную с ней политическую дискуссию», – писал тогда Нечаев.

В 1999-2000 годах он занимался научной работой в Москве. Затем вернулся в Курск, где в течение пяти лет преподавал в скороспелом Курском институте менеджмента и бизнеса. Возможно, Нечаев так и состарился бы на должности преподавателя в провинциальном и не слишком престижном ВУЗе, если бы в начале нулевых годов в Администрации президента Путина не задумались об активном привлечении молодежи в политику – путем создания прокремлевских движений «Идущие вместе», «Наши» и других. Именно тогда молодой ученый понял, что настал его звездный час.

Владимир Нечаев

Владимир Нечаев

«Наш» человек в Курске

«Наши» – молодежное общественное движение, которое курировал замглавы администрации президента России Сурков. Оно включило в себя коммунистические и фашистские формы, будучи призвано объединять российскую молодежь на почве безоговорочной поддержки власти и привлечения молодых людей к борьбе, в том числе насильственными методами, с политической оппозицией. Движение было создано после украинского Майдана-2004 как ответ власти на возможное повторение киевских событий в России. «Наши» участвовали в пропутинских митингах, внедряли своих агентов в оппозиционные молодежные организации, нападали на оппозиционных активистов, «воевали» на интернет-форумах и только входящих в моду социальных сетях.

В обмен на лояльность режиму молодым «комиссарам» обещали «социальный лифт», возможность самим впоследствии вкусить сладкое бремя власти и войти в политическую элиту России. Для большинства рядовых активистов все закончилось ничем. Но некоторые взрослые дяди, вовремя оседлавшие молодежную волну, приобрели от участия в деятельности движения неплохие дивиденды. Среди них был и Владимир Нечаев, организовавший ячейку «Наших» в Курске.

Именно благодаря своей «активной гражданской позиции» Нечаев вскоре получил повышение. В 2008 году его перевели из Курска в столицу, где он возглавил Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова. Времена тогда были более свободные, поэтому назначение «комиссара» не обошлось без скандала.

От скандала к скандалу

Назначение Нечаева на должность ректора МГГУ восприняли, мягко говоря, неоднозначно. В сети появились призывы к студенческой и преподавательской общественности выразить протест против нового ректора. Сама процедура его вступления в должность вызвала массу нареканий. Нечаева привели и представили в качестве нового ректора федеральные чиновники без согласия ученого совета, в то время как срок полномочий предыдущего ректора – академика Ю.Г. Круглова – еще не истек.

В сети появились призывы выразить протест против нового ректора

Не взывали восторга и заявления Нечаева создать на базе ВУЗа Центр молодежной политики, а также его инициатива о внедрении в систему гуманитарного образования принципов «патриотического воспитания». Комиссар «Наших» заявил, что ВУЗы должны готовить в первую очередь патриотов, а лишь затем – специалистов в выбранной сфере.

В годы ректорства Нечаева с МГГУ за бюджетный счет разрабатывали проекты по «противодействию фальсификации истории», что многие воспринимают как попытку вернуться к возвращению идеологического контроля над учебным процессом. Партнером ВУЗа в этом вопросе выступало скандально-известное движение «Наши».

При этом, как свидетельствуют данные мониторинга экспертного сообщества «Диссернет», в 2015 году МГГУ им. М. А. Шолохова занял первое место в «черном списке» ВУЗов, диссертации, защищенные в которых, содержат плагиат. Журнал «Среднее профессиональное образование», большая часть редакционного совета которого состоит из профессоров МГГУ им. М. А. Шолохова, в свою очередь занял первое место в антирейтинге научных педагогических изданий, где печатают свои работы обладатели «липовых» диссертаций.

Владимир Нечаев

Владимир Нечаев

В 2016 году МГГУ им. М.А. Шолохова был присоединен к Московскому педагогическому гуманитарному университету. За процесс ликвидации родного ВУЗа отвечал Нечаев, получивший в итоге должность первого проректора МГПУ, которую занимал до назначения в Севастополь.

Ответственное задание

Чего ждать севастопольским преподавателям и студентам от нового ректора?

Во-первых, Нечаев – настоящий «комиссар». Он умеет выполнять любые распоряжения вышестоящих чиновников-федералов, не допуская, чтобы сор и возмущение выносились из избы. Сейчас для Севастополя это очень важно. С 2014 года здесь идет процесс реформирования системы высшего образования в соответствии с российскими стандартами, включающий в себя слияние учебных заведений, «оптимизацию» расходов на заработные платы, введение поточной системы и так далее. Разумеется, это вызывает недовольство профессорско-преподавательского состава. Поэтому 2,5 года, которые ректором СевГУ был предшественник Нечаева – Валерий Кошкин, – ознаменовались громкими скандалами. Местные СМИ регулярно публиковали открытие письма сотрудников университета с жалобами на политику московского ректора, а также разоблачительные репортажи о коррупции в СевГУ, темы для которых журналистам на условиях анонимности подкидывали сами преподаватели, недовольные Кошкиным и его окружением.

На фоне все большего разочарования условиями существования в «родной гавани» протестные настроения в городе будут только нарастать, поэтому стоит важная задача снизить градус недовольства переменами и не допустить его расползания в информационном поле. Судя по всему, именно эта задача и поставлена перед Нечаевым, который уже имеет опыт администрирования подобных процессов.

Во-вторых, в рамках «Концепции развития Севастополя» город должен выполнять функцию «генератора» патриотизма для всей России. Однако севастопольское студенчество, которое ментально сформировалась в свободолюбивые украинские времена, крайне пассивно участвует в разного рода патриотических шоу. Например, на недавний «флэшмоб» в честь третьей годовщины крымского референдума властям удалось принудительно согнать лишь около 400 студентов и старшеклассников при разнарядке в три тысячи. Можно ожидать, что Нечаев, как человек с опытом комиссара «Наших», должен будет решить проблему воспитания будущих поколений севастопольцев в рамках российской государственной идеологии и борьбы с «пятой колонной».

Справка: Севастопольский государственный университет создан в октябре 2014 года решением правительства России на материально-технической базе действовавших по состоянию на начало 2014 года украинский высших учебных заведений: Севастопольского национального технического университета, Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности, Севастопольского городского гуманитарного университета, Севастопольского морского колледжа и других. Общая численность студентов – 12 000 человек. Сейчас ВУЗ является самым крупным учебным заведением Севастополя и Крыма.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Текст содержит терминологию, официально используемую на Крымском полуострове

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG