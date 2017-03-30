Сочетание любви к Гитлеру, вегетарианства, язычества и ненависти к людям стало идеологией нескольких групп, в том числе запрещенной в России организации Misanthropic Division.

"Цивилизация, которая напыщенно осуждает "военные преступления", но поощряет скотобойни и лаборатории вивисекторов, цирки и меховую индустрию, не имеет права на жизнь!" – говорится в книге "Развенчание человека".

Это утверждение кажется вполне естественным в трактате современного левого теоретика-вегана, но оно было высказано в 1946 году праворадикальным философом Савитри Деви, страстной поклонницей Гитлера, которого она считала реинкарнацией фараона Эхнатона. Под "напыщенным осуждением военных преступлений" подразумевается Нюрнбергский процесс и другие суды над нацистскими преступниками.

"Долой человечество! – продолжает Савитри Деви. – Да будет благословен день, когда оно само себя уничтожит, а здоровая и отважная элита любящих природу сверхчеловеков воспрянет и установит свое царство на руинах!"

Савитри Деви, отбывшая срок за пропаганду гитлеризма, умерла в 1982 году. Ее сочинения, при жизни автора доступные узкому кругу национал-социалистов, теперь переизданы в США и переведены на несколько языков, в том числе и русский. В 1998 году вышла книга "Жрица Гитлера", написанная британским историком, специалистом по эзотерическому нацизму Николасом Гудрик-Кларком. Эта увлекательно написанная биография похожа на макаберный приключенческий роман: и судьба, и взгляды Савитри Деви были в высшей степени небанальными. Например, она была убеждена, что сверхъестественным образом проникла в камеру, где содержался Гиммлер, и передала ему ампулу с ядом. Увлеченная Древним Египтом и Третьим рейхом, Савитри Деви мало думала о роли славян, но именно в славянском мире ее идеи обрели страстных поклонников.

Ел ли Гитлер мясо?

Определение "человеконенавистническая идеология" было штампом советской пропаганды, но в случае Misanthropic Division оно вполне уместно. Члены этой группы самым непосредственным образом ненавидят человечество, особенно тех, кто не принадлежит к белой расе (точнее, Белой Расе – тут непременно используются заглавные буквы).

Считается, что Misanthropic Division основал в 2013 году гражданин Беларуси Дмитрий Павлов. В июле 2016 года в России против него было возбуждено уголовное дело, но где Павлов находится, неизвестно. По одной из версий, Павлов – это Фюрер, погибший в боях под Новоазовском в августе 2014 года. Следственный комитет России уверен, что речь идет о другом человеке по прозвищу Базутчик, скрывающемся в Германии. Странным образом в списках Интерпола Павлова нет, а "Известия" со ссылкой на СКР сообщают, что "следователи намерены поднять вопрос о его экстрадиции в Россию". Удивительное объявление, сделанное словно с целью предупредить беглеца.

Фанатичная любовь к животным в этом круге гармонично сочеталась с не менее фанатичной ненавистью к человечеству

Блогер Павел Гладков в 2014 году писал о Misanthropic Division: "Я это сообщество знал задолго до формирования "Азова" и пробивания первых ростков русско-украинского кризиса. До участия в боевых действиях основной деятельностью мизантропиков было страдание по невинно убиенным зверушкам. На своих ресурсах парни постили фото и видео издевательств над животными и обсуждали, как круто убивать людей, которые допустили такое. Фанатичная любовь к животным в этом круге гармонично сочеталась с не менее фанатичной ненавистью к человечеству как таковому (отсюда и название "Мизантропик"). Кому-то это может показаться несуразной диковинкой – вегетарианцы-нацисты. Однако же в кругах крайне радикальных нацистов вегетарианство (возведенное в статус абсолюта) – явление очень распространенное. Еще легендарные российкие террористы по правому фронту – Кислый и СВР – были вегетарианцами и всем рекомендовали. Были такими же мизантропами и так же любили животных. В своих мемуарах тот же пожизненно осужденный СВР предавался фантазиям, во всех подробностях описывая, как бы изощренно он убивал охотников. Из более свежих примеров – ныне осужденный на 24 года лишения свободы петербуржец Венгервельд Герман (как и основной костяк его группировки НС/ВП Невоград) был помешанным веганом".

Хотя в среде правых радикалов идеи Савитри Деви получили распространение, большинство защитников прав животных находятся по другую сторону баррикад и попытки перетащить идеи веганства в сторону Третьего рейха их возмущают. В самом деле, после приходов нацистов к власти, законодательство в области зоозащиты ужесточили: в Германии была запрещена вивисекция и ограничена охота (Савитри Деви в "Развенчании человека" упоминает приговор фермеру, зарезавшему свинью слишком жестоким образом), но представления о вегетарианстве Гитлера являются фантазиями новейшего времени, равно как и домыслы о том, что нацисты достигли невероятных высот в борьбе с раком. Эта тема миллион раз обсуждалась на вегетарианских форумах, и участники дискуссий, ссылаясь на неоспоримые свидетельства поваров, пришли к выводу, что Гитлер любил не только баварские сосиски, но и фаршированных голубей.

Впрочем, если бы Гитлер и не ел мяса, это не сделало бы его веганом (в его времена и такой концепции не было). Основатель первого веганского сообщества в "Живом журнале" и автор песни про вегана Любава Малышева уверена, что веганство, в отличие от вегетарианства, несовместимо с нацизмом:

Веганство – это образ жизни, исключающий бессмысленное насилие

"Точно так же, как не все женское есть феминистское, не все вегетарианское есть веганское. Вегетарианство – ни к чему не обязывающая диета. Можно быть вегетарианцем и охотником, вегетарианцем и нацистом, вегетарианцем и педофилом, вегетарианцем и диктатором, вегетарианцем и православным. Веганство – это образ жизни, исключающий бессмысленное насилие, подразумевающий активное участие в борьбе за права животных и человека. За права человека – поскольку права человека и животных взаимосвязаны. Веганы во всех странах последовательно выступают против ксенофобии всех типов. Таким образом, нацисты быть веганами не могут по определению".

Умрем за Вотана!

Как объяснить мотивацию участников Misanthropic Division? Они ненавидят путинскую власть, поддерживают Украину из чувства противоречия, но, не доверяя госпропаганде в целом, остаются под ее влиянием и пребывают в уверенности, что в Украине пришли к власти фашисты, а раз телевизор говорит, что это плохо, стало быть, это хорошо. В советские времена были молодые люди, которые точно так же реагировали на советскую пропаганду: им нравился Запад именно за то, что там капиталисты эксплуатируют рабочих, "линчуют негров" и преследуют Анджелу Дэвис.

Судя по переписке участников Misanthropic Division, они не понимали, как возник Майдан, что такое Революция Достоинства и почему разгорелся российско-украинский конфликт. Мне прислали анонимный документ, объясняющий позицию группы по внешнеполитическим вопросам. Начинается текст с восторженного описания братской помощи, которую во времена премьерства Примакова Россия оказала режиму Милошевича. Потом, весьма алогично, автор переходит к Донбассу и утверждает, что "русскую весну" организовали люди с "басурманскими лицами", так что "устраивать военный и гражданский террор по отношению к украинцам из-за мнимых угнетенных российских граждан аморально и преступно". Получается, что Россия в конфликте с Украиной действует как США в конце 90-х против Сербии, и, стало быть, российкие мизантропы должны поддерживать Украину. Воистину парадоксальный вывод!



Война в Украине расколола российских нацистов. Одни отправились воевать на стороне группировки "ДНР" (исповедь разочаровавшегося фашиста-ополченца можно прочитать здесь), другие перешли на сторону Украины. Несколько российских участников Misanthropic Division (например, известный неонацист Роман Железнов) воевали на донбасских фронтах за Украину и Белую Расу. В интернете легко найти устрашающие фотографии: вооруженные парни в камуфляже позируют с черными знаменами и в футболках с символикой группы: череп, два автомата Калашникова и лозунг Töten für Wotan.

Злейшие враги, антимайдановцы, отзываются о членах Misanthropic Division так: "Молодые люди, даже по меркам современных неонацистов являющиеся радикалами. Боевики эти сразу же устремились на Евромайдан и вступили в ряды так называемого "Правого сектора", где проявили себя как жестокие и непримиримые враги порядка, в нападениях на бойцов "Беркута" и при захвате зданий. От слов к делу они переходят не легко, а очень легко. Уже давно по сети гуляет видеоролик с избиением и издевательством над участником Антимайдана в Донецке. Еще более резонансным стало убийство двух антимайдановцев в Харькове, во время штурма "Просвиты". Об этих убийствах в забаненном паблике "Дивизии" был сделаны горделивые циничные посты. <…> Очень надеемся, что Ополчение в адрес этих фашиствующих подонков отдаст простой приказ: "В плен не брать".

Сообщалось, что отделения Misanthropic Division основаны в более чем двадцати странах. Цюрихская газета Tages Anzeiger в 2015 году опубликовала заметку о швейцарской ячейке MD, которая помогала украинским единомышленникам деньгами, медикаментами и продуктами из супермаркета Migros.

Боевой период длился недолго. Илья Богданов, бывший офицер ФСБ из Владивостока, участвовавший в АТО, говорит о том, как сложилась судьба его товарищей, националистов из России, воевавших на стороне Украины: "В основном, все грустно. Люди никому не нужные. У кого более-менее гибкое мышление, те хоть как-то двигаются, а у кого не гибкое, те ноют, плачут. Кто-то служит, потому что больше некуда податься, не умеют ничего и не хотят. Кто-то болтается ни туда, ни сюда". О Misanthropic Division он отзывается лаконично: "Субкультура".

Настоящая слава к "мизантропикам" пришла в октябре 2016 года, когда их движение переживало не лучшие времена. Появилась якобы сделанная в Донецке видеозапись, на которой четверо людей в масках взяли на себя ответственность за убийство боевика Моторолы (Арсения Павлова) и пообещали убить Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. В ноябре «Министерство госбезопасности» так называемой "ДНР" объявило о задержании шести человек, якобы входящих в Misanthropic Division и выполнявших задание СБУ. Тут же появились опровержения: член MD по прозвищу Берлин объявил в Киеве, что его группа не только не убивала Моторолу, но и вообще не действует на территории, подконтрольной "ДНР", и не имеет отношения к задержанным в Донецке. Было объявлено, что видео о Мотороле записал некий Дмитрий Кравцов (Дима Шулер) из батальона "Чернигов". О судьбе задержанных, бывших или не бывших членами MD, ничего не известно.

Мизантропом стал сам. Очень уж надоели эти "люди"

Несмотря на борьбу против "Новороссии", основной площадкой для общения "мизантропиков" оставалась российская сеть "ВКонтакте". Главные их паблики теперь забанены, но все же один действует. Там можно заказать нашивки и стикеры: "Свет несет только та церковь, которая горит", Wotan Jugend, "Жизнь – источник радости, но всюду, где пьет толпа, родники отравлены". На мое сообщение откликается владелец: своего имени он не называет, но я подозреваю, что это нынешний лидер Misanthropic Division Сергей Линник, воевавший в батальоне "Азов". Он подтверждает, что участвовал в АТО. "Многие соратники после майдана ушли на Донбасс. Была группа из 150–200 человек "Черные Человечки". Пока власть не мешала нам, все было отлично, даже супер. У нас были соратники из Германии, Франции и других стран. Но Киеву не очень нравилось, что на Донбассе воюют национал-социалисты. Начали нас сливать. Пример – Дебальцево. Потом начали "настаивать" на контракте. После этого многие ушли".

Спрашиваю собеседника, как он стал мизантропом, желает ли уничтожения всего человечества и кто может спастись.

– Мизантропом стал сам. Очень уж надоели эти "люди". Сейчас идет уничтожение национальной идеи. "Модники" стали уже частью НС идеи. Всего человечества конечно нет, но часть этих "людей" конечно. Власть в Украине захватили евреи. Они нам говорят о Европе, хотя она уже не та. Однополые браки – это только начало.

– Кто такие модники?

– Это люди, которые делают из нашей идеи модные показы, желание поймать "хайп".

К этому тезису прилагается иллюстрация, которая не понравится Роскомнадзору: девушка в футболке с орлом, сжимающим свастику, делает селфи розовым телефоном.

Выясняется, что мой собеседник – вегетарианец ("животные лучше, чем люди, не могут предать"), но считает, что и мясоеды могут состоять в Misanthropic Division. "Для меня это не имеет значения. Главное – это идея, которая нас объединяет: Белая Европа".

В качестве иллюстрации получаю видео, на котором вдрызг пьяный молодой человек сидит на земле и кричит: "Донбасс с нами! Привет Януковичу! Опа-опа-опа, я за Януковича!" Это, поясняет мой собеседник, "позор нашей нации".

Проукраинская позиция и проповедь активного сопротивления и является настоящей причиной гонений на них

Один из лидеров российских националистов Владимир Басманов, лидер российского Комитета "Нация и Свобода" и брат арестованного Александра Белова (Поткина), поясняет: "Misanthropic Division – это организация и информационная площадка национал-социалистов так называемой "старой школы", людей, которые считают субкультурный стиль нулевых правильным направлением политического развития. Они максималисты и во многом могут эпатировать обывателя или либерального активиста (да и меня даже иной раз тоже), привыкшего жить в мире других идей, и в то же время подобные группы есть в большинстве европейских стран, где они, как правило, не подвергаются репрессиям за свое мнение. MD всегда занимали проукраинскую позицию, осуждали военное вторжение в Украину, они популяризировали эти взгляды среди большого пласта радикально настроенной русскоязычной молодежи, при этом надо понимать, что большинство подобных, субкультурных пабликов в соцсетях аполитичны, в том плане, что их повестка полностью вырвана из контекста современной политики, и это уводит национально мыслящую молодежь в сторону от борьбы. Для Misanthropic, как и для моей организации Комитета "Нация и Свобода", приверженность идее неотделима от борьбы за нее. Эти два фактора, то есть проукраинская позиция и проповедь активного сопротивления и является настоящей причиной гонений на них. В РФ есть много политических статей, позволяющих привлечь любых несогласных. Когда нападают на людей, занимающих определенную крайнюю позицию, это всегда тест для оппозиции, кто мы – популисты, готовые говорить только о том, что понятно и приятно обывателя, или действительно борцы за свободу для всех. За вашу и нашу. Сегодня мы живем в перевернутом мире антиутопий, где людей, выступающих против военной агрессии Путина, судят по статье "возбуждение ненависти". Мне хотелось бы изменить этот мир".

30 томов переписки "ВКонтакте"

Российские власти обратили внимание на Misanthropic Division с большим опозданием. Произошло это не в Москве, а в провинции, то есть случайно, без указания сверху: 19 августа 2015 года Красноярский краевой суд признал Misanthropic Division экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории РФ. Задержания участников группы тоже начались в провинциальных городах. Вполне гуманный приговор (120 часов обязательных работ) был вынесен в июне 2016 года в Магнитогорске, в августе в Иваново 20-летнего Никиту Скворцова приговорили к году условно за расистские призывы. Лубянка спохватилась очень поздно, тоже в 2016 году. 12 июля в Москве был арестован 23-летний Кирилл Халепо – протезист медицинской клиники и один из администраторов паблика MD, выступавший под ником Адам Джихадов. "Весь моя жизнь перевернулась 12 июля в 6 утра, когда начались маски-шоу. Кирилла арестовали в квартире его девушки, где он ночевал, туда ворвались люди из спецслужб, всех положили на пол, а параллельно был обыск и в нашей квартире", – рассказывает мать Кирилла, Наталья Халепо.

Одновременно в Ростове-на-Дону был задержан Виктор Пехтерев, а Архангельске – Виталий Царук. Их доставили в Москву, и в марте 2017 года Следственный комитет объявил о завершении следствия. Всем троим предъявлено обвинение по статье "Возбуждение ненависти или вражды", Халепо дополнительно обвинили в "призывах к террористической деятельности". Сам он ничего "ВКонтакте" не писал, только репостил чужие материалы, и ему инкриминируется репост статей "Гитлер о евреях" и пособия по террористической борьбе – неизвестно кем написанного текста, давно гуляющего по интернету. Вину в "разжигании вражды" Кирилл признал, но отказался признавать "призывы к терроризму".

Наталья Халепо говорит, что не подозревала об увлечениях сына национал-социализмом и человеконенавистническими идеями Misanthropic Division. Кирилл не был веганом и даже не соблюдал вегетарианскую диету, хотя любил животных. Однажды он увидел, что мальчишки на улице убивают котенка, спас его и принес домой, хотя страдал тяжелой аллергией на шерсть. "Эта кошка до сих пор живет у нас, – рассказывает Наталья. – И мне приходилось тщательно все убирать, чтобы нигде не было шерсти и у сына не началась астма".

Наталья считает, что дело против ее сына раздуто, потому что Кирилл в Украине не был, оружия в руки не брал, а всего лишь сидел в интернете и переписывался "ВКонтакте". "Он добрый, наивный, со злом в открытом виде не сталкивался. Совершил незрелый неумный поступок, не понимал политическую ситуацию. Зрелые деятели с багажом знаний и жизненного опыта совершают аналогичные и более резкие ошибки. Кир совсем не похож на то чудовище, которым его представляет следствие. На заседаниях суда он говорит, и это правда, что его использовали, манипулировали, но верят следствию, а не сыну".

Только после ареста сына Наталья поняла, почему на ее работе за некоторое время до ареста сына началась проверка ФСБ. Теперь работы "в госструктуре" она лишилась и уверена, что за ней ведут уличную слежку, а квартиру в ее отсутствие обыскивают.​

Мать подозревает, что ее сына выбрали на роль главаря преступной группы потому, что у него украинская фамилия. Адвокат указывает, что роль администратора группы "ВКонтакте" не имела большого значения, администраторы постоянно менялись, так что Кирилл настоящим лидером MD не был. Из его переписки, которая попала в материалы дела, понятно, что он не только не считал, что замешан в преступной деятельности, но и был уверен, что его участие в сообществе MD "ВКонтакте" совершенно не интересует ФСБ. До ареста его никуда не вызывали, не предупреждали и не допрашивали. Как свидетельствует та же переписка, задержания других участников группы мало занимали оставшихся на свободе: лично никто никого не знал, и все это воспринималось как игра, виртуальная реальность. Задержанным членам группы оставшиеся на свободе не помогали, после признания MD экстремистской организацией никто не пытался оспорить это решение в суде или апеллировать к правозащитникам и прессе.

Единственное, что, как установило следствие, Кирилл Халепо сделал за пределами интернета, – это получил по почте флаг Misanthropic Division. И не просто так: ему было дано задание съездить на могилу скинхеда Максима Базылева и сфотографироваться там с этим флагом. Но Кирилл, несмотря на напоминания, этого не сделал. Его адвокат считает это доказательством того, что Кирилл понимал опасность "перехода от сетевой игры к реальным действиям". Более 30 томов уголовного дела составляет переписка "ВКонтакте" – приватные сообщения.

Кирилл Халепо находится в Матросской Тишине уже 8 месяцев, недавно срок его заключения под стражей был продлен до 26 апреля. Впереди судебный процесс, и Кириллу грозят, по-видимому, от двух до четырех лет тюрьмы, теоретически до семи с половиной. Ему еще повезло: если бы его задержали после принятия "пакета Яровой", срок мог бы быть намного больше. "А за что? Просто за сидение в интернете", – говорит адвокат.

Наказание субкультуры

Адвоката Кирилла Халепо зовут Матвей Цзен. Несмотря на китайского дедушку, он участвует в движении российских националистов и охотно берется защищать единомышленников. В последние годы арестов по подобным делам становится все больше, и я спрашиваю Матвея Цзена, отличается ли история Misanthropic Division от других?

Можно ли представить, что русский националист выберет псевдоним Адам Джихадов? Это уже эпатаж внутри эпатажа

"Принципиально отличается, они не русские националисты. Вопросы русского народа их в принципе не интересуют, – говорит адвокат. – У них вообще нет никакой идеологии. Мизантропики – такая же субкультура, как, например, эмо, где самое главное – внешние проявления. При этом нужно отличать MD в России и Украине. В Украине это люди, которые друг с другом знакомы, у них сходное отношение к политической ситуации в стране и общая тактика. В России это просто сообщество ВКонтакте".

О том, что MD – это не политическое объединение, а субкультура, свидетельствует, по мнению адвоката, само название группы. "Ни один национал-социалист не будет говорить: да, мы ненавидим людей. А тут люди добровольно объявляют себя человеконенавистниками, то есть принимают на себя то, в чем их обвиняют. Можно представить в избирательном бюллетене Славянский союз или Движение против нелегальной иммиграции, но невозможно представить "Человеконенавистническую дивизию". Люди хотели показать, что собираются заниматься не политикой, а эпатажем. Таков же и ник Кирилла Халепо – Адам Джихадов. Можно ли представить, что русский националист выберет такой псевдоним? Это уже эпатаж внутри эпатажа", – говорит Матвей Цзен.

За много месяцев до задержания за Кириллом Халепо была установлена слежка, прослушивался и его телефон. По всей видимости, в группе мизантропиков "ВКонтакте" были агенты спецслужб. На это указывает, как говорит адвокат, тот факт, что некоторые люди, которые были такими же администраторами группы, как Кирилл, следствие почему-то не интересуют.

Скажут из Кремля: привлеките пять экстремистов – привлекут, скажут привлечь еще сто – никакой проблемы

По мнению Матвея Цзена, дело мизантропиков уникально потому, что властям впервые удалось криминализировать субкультуру. "Эта движуха выгодна для правоохранительных органов тем, что есть неограниченное количество экстремистов, которых можно привлечь. Скажут из Кремля: привлеките пять – привлекут, скажут привлечь еще сто – никакой проблемы". Именно поэтому аккаунты MD и отдельных членов группы вроде бы закрываются, но так, чтобы дать им возможность открыть новые и не утратить связи друг с другом. ФСБ выгодно, чтобы эта субкультура не разрушалась.

Уникально в этой истории и то, что MD – единственная организация российских националистов, которая признана в России экстремистской, но не прекратила свою деятельность, не ушла в подполье, не сменила название, а просто игнорирует репрессии и позволяет спокойно сажать своих членов. Поколения "ВКонтакте" меняются очень быстро, сейчас в группы мизантропиков уже приходят 17-летние, которые никогда не слышали о Кирилле Халепо и других арестованных. Украинская революция для них – древняя история.

Забыто и то, с чего все начиналось, – права животных, которых первые мизантропики противопоставляли людям. Даже для Кирилла Халепо и его круга это уже стало маргинальной темой. "Вопросы веганства они могли обсуждать за бифштексом", – говорит Матвей Цзен.

Убитая горем Наталья Халепо жалуется на то, что никого не интересует судьба ее сына – ни правозащитников, ни журналистов, хотя дела других блогеров, осужденных за перепосты, получают серьезную огласку. Но тут все понятно: мало кому хочется защищать поклонников Гитлера, замышляющих уничтожить человечество. С другой стороны, нужно принять во внимание, что речь идет о людях, пусть и исповедующих отвратительные взгляды, но не совершивших ни одного реального преступления, всего лишь переписывавшихся "ВКонтакте". Должно ли государство карать тюремным заключением за перепосты чужих статей и мысли, высказанные в частной переписке? На этот вопрос в разных странах отвечают по-разному, но в современной России он решается парадоксально: культ одного злодея пресекается, культ другого, точно так же участвовавшего в развязывании мировой войны и погубившего миллионы невинных, поощряется.

В документальном фильме "Гитлер, Сталин и я" чешская переводчица Хеда Марголиус-Ковалы, чудом выжившая в Освенциме, а после войны оказавшаяся женой "врага народа", расстрелянного по сфабрикованному обвинению, дает великолепный ответ на вопрос, что хуже – нацизм или коммунизм? "Нацизм, – размышляет она, – открыто поощрял все худшее в человеке, в то время как коммунизм формально апеллировал к самому лучшему, но результат одинаков, и коммунизм принес больше бед, потому что просуществовал гораздо дольше".

В идеологии Misanthropic Division мы видим странное сочетание: худшее (человеконенавистничество) объединилось с лучшим (сострадание и любовь к животным), и именно поэтому успех этой диковинной субкультуры, отчасти порожденной российской пропагандой, а отчасти сочинениями Савитри Деви, представляет любопытный феномен.