Царь выходит на корт

В аннексированном Россией Крыму, в поселке Ливадия, который входит в состав Ялты, собираются установить памятник императору Александру III. Жители поселка возмутились: монумент решили воздвигнуть на месте теннисного корта – одного из немногих спортивных объектов в округе. По их словам, если у государства появились лишние деньги, лучше потратить их на благоустройство Ливадийского парка, который пришел в запустение, чем на очередной памятник. Корреспондент Радио Свобода побывал на месте событий.

Дорога к Ливадийскому дворцу закладывает резкие виражи по горным склонам, петляя в разные стороны. Спустя некоторое время совершенно перестаешь ориентироваться в пространстве. Отыскать правильный путь непросто даже автомобильному навигатору: он несколько раз пропускает нужный поворот или делает неверные подсказки. Указателей по дороге встречается не так много. Помогает сориентироваться огромный билборд, на котором написано "Приветствуем участников интеграционного комитета "Россия – Донбасс"!" Эта структура на днях заседала в бывшей резиденции Николая II, так что направление выбрано правильное.

На улицах поселка малолюдно: до начала туристического сезона еще далеко, да и погода не задалась – никто и не гуляет. Зато повсюду – на столбах, воротах, заборах и даже кое-где на кондиционерах – белеют листовки: "Ливадия против очередного бесполезного памятника! Верните наш теннисный корт и танцплощадку!". "Очередной бесполезный памятник" – это и есть монумент Александру III, о скорой установке которого местным журналистам недавно рассказала директор Ливадийского дворцово-паркового музея-памятника Лариса Декушева. По ее словам, мемориал должны открыть в мае.

У ворот парка меня поджидает автор листовок – местный активист Евгений Помелов. Вместе с единомышленниками он поднял шум в поселке, увидев, как строительная техника уничтожает корт и танцпол. Помелов собрал подписи местных жителей под открытым письмом в защиту общественных объектов и разослал по десяти адресам – от местной администрации до приемной президента России. Ответы пришли только из двух инстанций, да и то – простые отписки.

Помелов ведет меня к тому месту, которое еще совсем недавно использовалось для спортивных игр и поселковых праздников. Сейчас вместо корта и танцплощадки взору предстают горы бетонных обломков и строительного мусора. Вокруг не видно ни одного рабочего: как-никак выходной.

– Площадку и корт построили лет сорок назад. В 90-е на танцплощадке работал бар. В последние годы до референдума (о "присоединении" Крыма к России. – РС) Ливадийский поселковый совет устраивал здесь ежегодно День Ливадии. Была программа для детей, для взрослых, устанавливали сцену, конкурсы проводили, а вечером было файер-шоу – то есть какая-то культурная жизнь в поселке была. После референдума Дни поселка не проводились, на площадке гуляли мамы с детьми, люди на роликах катались, – рассказывает Помелов. – Что касается тенниса, то лично я четыре года в детстве занимался здесь. Корт был свободен в то время. Потом году в 2007-м его сдали в аренду. Тогда это было имущество санатория "Ливадия". Тем не менее возможность поиграть была всегда, а для детей арендатор устроил бесплатную секцию. Занимались как местные жители, так и отдыхающие, которые каждый год приезжали сюда на лето. Многие из Ялты приезжали – это же не просто корт, тут в парке еще и воздух особенный.

Мы пробираемся по развалинам. Из-под камней пулей выскакивают потревоженные ливадийские кошки – их в парке предостаточно. Евгений продолжает рассказ:

– Здесь была стенка. Кто не умел играть в теннис, мог просто набивать мяч. Там стояла бытовка с раздевалками и складом инвентаря, был общественный туалет. Тут – лавочки под навесом. И вот во что все превратилось.

Снос проводили как будто бы впопыхах, без какого-либо обсуждения с местными жителями. Импровизированная стройплощадка ничем не огорожена. Отсутствует и положенный в таких случаях паспорт объекта с указанием вида, сроков и исполнителей работ. Непосредственно на том месте, где, по всей видимости, будет располагаться памятник предпоследнему монарху, стоит покосившаяся табличка со словами "Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся работы по установке памятника". Монумент, судя по прилагаемой иллюстрации, будет иметь внушительные габариты – в три-четыре человеческих роста.

После того как из парка исчез теннисный корт, полноценных физкультурных объектов в поселке не осталось. Мы проходим по аллее и оказываемся перед жутковатого вида постройкой – это заброшенный летний кинотеатр. Рядом с ним – вся спортивная "инфраструктура": заросшая кустарником площадка для бадминтона, волейбольная площадка и забетонированный пятачок для игры в городки.

– Это все, – говорит Евгений. – А, нет, возле школы еще есть пара кривых брусьев.

Памятник Александру III на теннисном корте решили установить не просто так. И дело не в любви представителей царской фамилии к этой игре. Просто на этом самом месте раньше располагался Малый дворец – архитектурный шедевр 60-х годов позапрошлого века постройки Мартина Монигетти. В нем царь-миротворец останавливался во время крымских вояжей, здесь же он скончался осенью 1894 года во время своей последней поездки на юг. Дворец был уничтожен в годы Великой Отечественной войны: советские войска сожгли его при отступлении. Позже площадку отвели под танцы и спорт, а теперь решили "вернуть" Александру Александровичу.

Теперь Помелов и его единомышленники активно занимаются сбором подписей и рассылкой писем по инстанциям. Правда, возмущены переменами в поселке не все. Кто-то здесь вообще ничего не слышал о новом монументе, некоторые в разговоре с корреспондентом Радио Свобода явно путают Александра III с Николаем II, и говорят, что "памятник ему еще один не нужен – один-то уже есть". Многие называют происходящее в парке "безобразием". Но при этом оговариваются, что как-то сражаться за спортивный объект бессмысленно: мол, все решают за нас.

Понимаете, я не столько против установки памятника, сколько против места его установки

– Понимаете, я не столько против установки памятника, сколько против места его установки, – объясняет Евгений Помелов. – Найдите другое место. Зачем сносить готовый спортивный объект, который более 40 лет простоял, ради памятника? Здравый смысл должен же быть какой-то…

Логичнее, считает Помелов, всего было бы водрузить монумент императору у дворца в поселке Массандра, который строился специально для Александра III. Вместо этого решили "обогатить" еще одним памятником Ливадию. После аннексии Крыма новые бюсты и скульптурные композиции возникают здесь регулярно.

Первым в феврале 2015 года появился памятник "большой тройке" – Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю – работы Зураба Церетели (на этот раз мэтр смог сдержаться: фигуры получились вполне допустимых размеров).

Спустя несколько месяцев у самого дворца установили бюст Николая II. Говорят, создание памятника спонсировала лично Наталья Поклонская, которая в то время была прокурором Крыма.

– Он у вас часом не мироточит?

– Пока замечен не был, – отвечает Евгений.

К памятникам последнему императору и участникам Ялтинской конференции у местных жителей, по словам Помелова, сложилось "нейтральное отношение". По крайней мере, их поставили так, что они никому не мешают. Хотя ливадийцам и не понравилось, что с ними и в тот раз не сочли нужным посоветоваться.

Белый Ливадийский дворец, построенный в 1911 году, даже в украинские времена служил напоминанием о российском прошлом Крыма. В его истории переплелись фигуры православного царя-батюшки (к тому же, святого) и "сильного вождя" – символы имперского прошлого. Поэтому после аннексии Ливадия, казалось, могла стать "местом силы" для российских патриотов и получить из бюджета щедрые отчисления на развитие. Но этого не произошло, несмотря на то, что во дворце часто проводятся представительные саммиты и форумы, вокруг появляются новые памятники, а туристов хватает даже в межсезонье.

– На 10:50 с билетами, заходим! – громко зовет экскурсантов мужчина с бейджиком гида на груди. К нему подтягиваются десятка полтора человек в дождевиках и с зонтиками: в Большой Ялте зарядил мелкий и холодный мартовский дождь.

У фонарей в лучшем случае нет плафона. Каменные скамейки, ограды, бордюры, беседки, фонтаны поломаны, изрисованы или украдены

Мы движемся дальше по парку, и быстро становится понятно, что дворцовый комплекс явно переживает не лучшие времена. Администрация музея приводит в идеальный порядок лишь пространство перед входом во дворец – там, где водят туристов и важных гостей. Открыточный вид белоснежного фасада на фоне пальм и зеленой лужайки разлетается по тысячам инстаграмов и создает иллюзию благополучия. Здесь даже иногда устанавливают новые архитектурные формы: вот полукруглая ротонда с плохо пригнанными друг к другу элементами, взгромоздившаяся на газон; вот неясного назначения павильон, поставленный на стопки кирпичей.

Но достаточно отойти на 50 метров от дворца, как картина преображается. С парковых дорожек пропадает плитка, зато в изобилии появляется мусор. Регулярный парк превращается в непролазную чащу: за растениями явно никто не следит. У фонарей в лучшем случае нет плафона, в худшем – всей верхней части. Каменные скамейки, ограды, бордюры, беседки, фонтаны поломаны, изрисованы или украдены. Чуть ниже дворца, на спуске к морю, похоже, идут какие-то раскопки.

– Это противооползневые работы здесь велись еще лет десять назад, с тех пор все так и стоит, – поясняет мой собеседник.

Евгений водит меня по парку, как по своему дому. Здесь он знает каждый уголок и постоянно пускается в воспоминания: в тех кустах они с друзьями в детстве играли в прятки, с этой горки катались на скейтах, а зимой – на санках, в санаторский кинотеатр бегали на фильмы с Бельмондо:

– Я здесь вырос и помню, как все было раньше. С тем, что сейчас, не сравнить. Это началось где-то в середине 2000-х, начал потихоньку умирать парк. Он был не в лучшем состоянии. Тем не менее, хоть что-то делалось: аллеи убирались, растения поливали и постригали. Мраморные лавочки и урны еще стояли, но начали пропадать целые беседки и фонтаны.

Если парк в таком состоянии, первоочередная ли задача установка памятников?

Евгений ведет меня на пустую площадку в конце длинной лестницы. Потом достает телефон и находит скриншот с изображением этого же места в телефильме "Собака на сене". Картину снимали в Ливадии в 1977 году. На снимке справа от героя Михаила Боярского плещет фонтан. На другом кадре Теодоро лежит на кованой скамейке. Сейчас нет ни фонтана, ни скамейки. Таких мест по всему парку полно, говорит Помелов.

​За последние пару лет, по его словам, никаких изменений к лучшему не произошло – ни в парке, ни в поселке, хотя многие на это всерьез рассчитывали. Стало даже хуже: демонтировали резервуары для полива, упразднили администрацию трех южнобережных парков-памятников, которая занималась поливом растений и благоустройством территории. Сейчас этим заниматься некому.

– Невольно возникает вопрос: если парк в таком состоянии, первоочередная ли задача установка памятников? Здесь на одни только противооползневые работы нужно не знаю сколько денег, потому что парк потихоньку "ползет". Если у вас появились лишние деньги из бюджета или от спонсоров, пустите вы их на то, чтобы хотя бы порядок элементарный в парке навести, – рассуждает Помелов.

По слухам, в бюджете зарезервировали некую сумму на благоустройство Ливадии. Однако когда эти деньги дойдут до получателя и на что именно будут потрачены, не известно. Дворцу в последнее время перепадает хоть что-то: проходя мимо него, мы видим, как с крыши снимают леса – к старту сезона главный музейный объект избавили от протечек. Парк же продолжает приходить в запустение. К слову, в самом поселке инфраструктурных улучшений также не видно. По рассказам местных жителей, дороги в последние три года здесь не ремонтировали (за исключением одной-единственной разрушенной оползнем). Зато недавно в окрестностях дворца внезапно починили уличное освещение и начали спиливать сухие ветки на деревьях – верный признак того, что скоро приедет большое московское начальство.

Сделав круг по парку, мы возвращаемся к бывшему теннисному корту. Туристы под зонтиками недоуменно осматривают груды бетона, читают табличку и уходят прочь.

– Я одного не понимаю: какой смысл делать памятник в честь человека и при этом портить жизнь окружающим? Какое у людей потом будет к этому человеку отношение? – задается Евгений риторическим вопросом.

Правда, так и не ясно, кому этот вопрос адресовать. Все, кто мог быть причастен к установке монумента, старательно от него открещиваются. По словам директора Ливадийского дворцово-паркового музея Ларисы Декушевой, установкой памятника занимается российское Министерство культуры Крыма совместно с Союзом художников России (СХР), а дворец к проекту отношения не имеет.

– Ливадийский дворец этим вопросом не занимается. Мы лишь предоставляем площадку. За всей информацией о проекте и сроках обращайтесь в министерство, – сообщили в администрации дворцово-паркового комплекса.

В ялтинской мэрии также никакой информацией о монументе не располагают. Сотрудники, по их словам, узнали о памятнике из интернета.

– Это не город устанавливает, а, скорее всего, Симферополь. Через администрацию точно ничего не проходило, – сообщила мне начальник отдела анализа и прогнозирования социокультурного развития управления культуры Ялты Анна Пастух.

На официальный запрос Радио Свобода подконтрольное России Министерство культуры Крыма прислало пространную историческую справку о роли Ливадии в судьбе императора: "Для Александра III Ливадия была не только любимым местом семейного отдыха, но и своеобразной школой освоения сложнейших вопросов европейской политики".

При этом ведомство заявило о собственной непричастности ни к сносу теннисного корта и танцплощадки, ни к установке памятника – это не входит в круг его компетенций. В то же время в местном Минкульте согласились с тем, что памятник нужен: "В связи с полной физической утратой Малого дворца воссоздание данного памятника истории и архитектуры невозможно, но существует обоснованная необходимость восстановления исторической справедливости посредством мемориализации выдающего государственного деятеля России".

В Союзе художников рассказали, что наслышаны о планах по установке памятника предпоследнему из Романовых в Ливадии, но не имеют к этому отношения.

– Вероятно, у вас некорректная информация, которая отсылает вас к нам, – сообщила референт по скульптуре СХР Анна Гусева.

Формально земельный участок с теннисным кортом и танцплощадкой в последние годы принадлежал не дворцу, а санаторию "Ливадия". Но и в лечебно-профилактическом учреждении говорят, что о памятнике ничего не знают.

В городском управлении по делам молодежи и спорта уклонились от прямого ответа на вопрос, планирует ли администрация развивать спортивную инфраструктуру в Ливадии взамен снесенного корта. На протяжении нескольких дней начальник управления, который мог предоставить данную информацию, постоянно был "в отъезде". Между тем отсутствие корта уже негативно сказывается на жителях поселка, которые занимались теннисом.

– Есть один местный парень, который на этом корте людей тренировал и сам играл, полжизни здесь провел, говорит, лучшие годы его жизни, – рассказывает Евгений Помелов. – Сейчас ходит пиво пьет, заняться больше нечем. Он теннис очень любил, а сейчас человек остался не у дел.

Встречаться со мной отчаявшийся теннисист отказался. Как объяснил активист, он очень сильно переживает. Ливадийцы пытались достучаться до Шамиля Тарпищева, президента Федерации тенниса России. Однако тот не ответил.

…У ворот парка меня останавливают пожилые мужчина и женщина и спрашивают, как пройти к памятнику Николаю II: мол, сфотографироваться хочется. Объясняю.

Все правильно, в России должна быть монархия

– Вы знаете, тут скоро памятник еще одному императору появится, – говорю я им.

– Да? Вот и замечательно! – искренне радуется женщина.

– Все правильно, в России должна быть монархия, – наставительно добавляет мужчина.

Похоже, что зерна, брошенные российским главой Крыма Сергеем Аксеновым о необходимости введения монархии в России, упали на благодатную почву.