Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения

Керченская переправа 30 марта работает в условиях штормового предупреждения. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика ООО «Морская дирекция».

В четверг Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

«Планируя поездку через Керченскую паромную переправу, следите за изменениями в работе переправы в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось об усилении ветра и возможной остановке паромов в ближайшие дни.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.