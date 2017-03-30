В правительстве Крыма считают, что Екатерина II положила начало туризму в Крым

Путешествие в Крым российской императрицы Екатерины II дало старт туризму на полуострове, заявила заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Лариса Опанасюк. Как сообщает 30 марта пресс-служба крымского правительства, такое заявление Опанасюк сделала в ходе заседания рабочей группы по торжественному открытию туристического сезона 2017 года «Екатерининская миля», посвященного 230-летию путешествия Екатерины II в Крым.

«Путешествие императрицы 230 лет назад стало началом туризма в Крыму, в том числе международного – вместе с Екатериной на полуостров прибыли австрийский император Иосиф и представители иностранных дипломатических миссий. Мы решили привлечь внимание к этой дате и приурочить к ней открытие курортного сезона. Все наши регионы очень активно готовятся, запланировано большое количество интересных креативных мероприятий, направленных на привлечение туристов. Именно это является нашей основной задачей», – рассказала Лариса Опанасюк.

В середине августа 2016 года в Симферополе открыли памятник российской императрице Екатерине II. С инициативой возродить памятник Екатерине II, который стоял до 1921 года в Симферополе, выступила крымская общественная организация «Русское единство» в 2015 году. Был объявлен общероссийский сбор средств на восстановление памятника, открыт специальный расчетный счет.

В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы, по мнению главы министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма, это может стимулировать туристов приезжать на полуостров в межсезонье.