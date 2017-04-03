Правозащитники Крымской правозащитной группы обнародовали имена судей, которые рассматривают на полуострове политические дела. В список попали более четырех десятков служителей российской Фемиды – граждане России и Украины. В целом своими решениями они лишили свободы полсотни человек на срок от нескольких дней до десяти лет. Реально ли привлечь их к ответственности, выясняли Крым.Реалии.

Список будет полезным и международным организациям, и правительствам многих стран для введения или усиления персональных санкций в отношении этих лиц

​Список крымских судей был создан правозащитниками по результатам мониторинга нарушений прав человека в Крыму. В него вошли судьи, «засветившиеся» в 16 громких делах, которые относят к политическим. Это дело Олега Сенцова и Александра Кольченко, «дело 26 февраля», «дело 3 мая», «дело Хизб ут-Тахрир», «украинских диверсантов» и многие другие. «Кроме фамилий судей – нарушителей прав человека, аналитики Крымской правозащитной группы собрали полный пакет доказательств незаконных действий этих людей. Эта информация будет использована в дальнейшем для привлечения всех фигурантов списка к уголовной и другим видам ответственности. Список будет полезным и международным организациям, и правительствам многих стран для введения или усиления персональных санкций в отношении этих лиц», – отмечают в Крымской правозащитной группе.

«Они делают это легко и свободно»

По словам члена Крымской правозащитной группы Александра Седова, список судей-нарушителей прав человека в Крыму был сформирован из служителей Фемиды, которые имеют отношение к незаконному лишению свободы фигурантов политических дел. Это судьи как подконтрольных России районных судов Симферополя (первая инстанция), так и Верховного суда Крыма.

Всего в списке собраны четыре десятка судей. Многие фамилии в нем повторяются, поскольку одни и те же судьи в Крыму выносят решения по разным политическим делам. О таких фактах Крым.Реалии писали еще два года назад. Например, судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский фигурирует как минимум в четырех уголовных делах, вынося решения о содержании их фигурантов под стражей. До российской аннексии Крыма Можелянский тоже работал в этом суде, а затем стал служить уже российской Фемиде.

В шести делах «засветилась» судья этого же суда Татьяна Рубе – гражданка России, которая до аннексии Крыма работала в Первомайском районном суде российского города Омска.

Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Галина Редько тоже вынесла несколько решений о содержании в СИЗО фигурантов дел «украинских диверсантов», «дела Хизб ут-Тахрир» и «дела 26 февраля». Судейских фамилий с подобными послужными списками еще десятки, и это порождает подозрения, что для политических дел в Крыму есть отдельный круг исполнителей.

Судебная система в Крыму – это театральная постановка, в которой судьи, прокуроры и следователи выполняют политические распоряжения и задачи

Александр Седов тоже отмечает характерное повторение фамилий судей в политических делах, но версию о том, что их специально назначают вести эти дела, отвергает. «Действительно есть, например, в «Апелляционном суде Крыма» принципиальные люди, которые ни разу не засветились в политических делах. А есть судьи, которые работают с такими делами постоянно и делают это легко и свободно. Они выносят по 10-15 таких политических решений. Но я не думаю, что для таких дел специально назначается круг лиц, поскольку судебная система в Крыму – это театральная постановка, в которой судьи, прокуроры и следователи выполняют политические распоряжения и задачи. От их желания мало что зависит», – говорит правозащитник.

Суд как орудие идеологической борьбы

В списке крымских судей-нарушителей прав человека оказались трое судей, которые на четыре года лишили свободы крымского активиста Евромайдана Александра Костенко за якобы причинение телесных повреждений сотруднику «Беркута» во время акций протеста в Киеве в 2014 году. Это судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Сергей Погребняк, его коллеги из Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов и уже упомянутый Виктор Можелянский.

Российский адвокат Костенко Дмитрий Сотников считает, что эти судьи должны быть привлечены к ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Этот суд был нужен не для наказания за конкретное преступление, а как орудие идеологической борьбы

«После того, как гособвинитель Наталья Поклонская в суде заявила, что для нее важно было в лице Костенко осудить идеологию, процесс уже стоило заканчивать. Потому что этот суд был нужен не для наказания за конкретное преступление, а как орудие идеологической борьбы. Должна была быть реакция суда, но этого не последовало. Мы пробовали привлечь к ответственности этих судей в России, но это ничего не дало. Но это могла бы сделать Украина, ведь насколько мне известно, судья Можелянский – одессит, и на момент рассмотрения дела Костенко его семья проживала в Украине», – заявил адвокат в комментарии Крым.Реалии.

В списке Крымской правозащитной группы также оказались судьи Татьяна Белинчук и Евгений Павловский, которые вынесли решение об админаресте на 10 суток крымского адвоката политзаключенных Эмиля Курбединова за пост в соцсетях четырехлетней давности. Адвокат Эдем Семедляев, который представлял интересы своего коллеги в суде, тоже считает это дело политическим.

«Дело Эмиля Курбединова заказное, политическое. Там не работал закон. Поэтому я считаю нормальным то, что эти судьи оказались в таком списке. Я не готов сказать, за что именно они должны быть привлечены, но если кто-либо нарушил закон, конечно же, он должен отвечать», – говорит он.

Фигуранткой списка является и гражданка России Татьяна Рубе, которая в прошлом году вынесла решение о принудительной психиатрической экспертизе заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Его российский адвокат Николай Полозов сомневается, что судьи, которые выносят решения в политических делах, понесут ответственность в ближайшем будущем.

Я считаю, что принцип неотвратимости наказания должен соблюдаться, и эти люди, вынося приговоры по явно политическим делам, где-то на подкорке должны понимать, что за это когда-то придется ответить

«Что касается крымских судей, то в отношении них в Украине уже расследуются дела. Что касается российских судей, то не знаю, ведется ли в отношении них уголовное производство. Хотя как минимум за незаконное пересечение границы уголовные производства в Украине можно завести на каждого из них. В целом же перспектива того, что эти люди реально понесут наказание, пока туманна. Хотя я считаю, что принцип неотвратимости наказания должен соблюдаться, и эти люди, вынося приговоры по явно политическим делам, где-то на подкорке должны понимать, что за это когда-то придется ответить», – сказал он в комментарии Крым.Реалии.

В Украине вынесение судьей заведомо неправосудного решения наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет, а в России – от трех до десяти лет.

«Мы сможем помогать прокуратуре»

На данный момент крымские судьи, переприсягнувшие России в 2014 году, являются фигурантами уголовных производств Генпрокуратуры Украины. В частности, подозреваются по статье 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако в Крымской правозащитной группе отмечают, что крымских судей из списка нарушителей прав человека можно привлечь еще по одной статье Уголовного кодекса Украины – 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Она предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Мы рекомендуем родственникам лиц, которые незаконно лишены свободы в Крыму, подавать заявления в органы украинской прокуратуры, чтобы открывались уголовные производства именно по факту незаконного лишения свободы человека

«Украинские власти пока преследует крымских судей по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Но это статья политическая и международные санкции на основании этой статьи никто вводить не будет. С другой стороны, в украинском законодательстве есть статья 146 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное лишение свободы человека. И в данном случае мы рекомендуем родственникам лиц, которые незаконно лишены свободы в Крыму, подавать заявления в органы украинской прокуратуры, чтобы открывались уголовные производства именно по факту незаконного лишения свободы человека. И уже прокуратура будет выявлять лиц, которые принимают в этом участие. А мы уже сможем помогать прокуратуре по ее запросам», – отмечают в Крымской правозащитной группе.

Список крымских судей-нарушителей прав человека правозащитники намерены расширять в зависимости от развития событий и местных реалий.