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Политика

Они лишают свободы: обнародованы имена судей крымских политических дел

©Shutterstock

©Shutterstock

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Правозащитники Крымской правозащитной группы обнародовали имена судей, которые рассматривают на полуострове политические дела. В список попали более четырех десятков служителей российской Фемиды – граждане России и Украины. В целом своими решениями они лишили свободы полсотни человек на срок от нескольких дней до десяти лет. Реально ли привлечь их к ответственности, выясняли Крым.Реалии.

Список будет полезным и международным организациям, и правительствам многих стран для введения или усиления персональных санкций в отношении этих лиц
Крымская правозащитная группа

Список крымских судей был создан правозащитниками по результатам мониторинга нарушений прав человека в Крыму. В него вошли судьи, «засветившиеся» в 16 громких делах, которые относят к политическим. Это дело Олега Сенцова и Александра Кольченко, «дело 26 февраля», «дело 3 мая», «дело Хизб ут-Тахрир», «украинских диверсантов» и многие другие. «Кроме фамилий судей – нарушителей прав человека, аналитики Крымской правозащитной группы собрали полный пакет доказательств незаконных действий этих людей. Эта информация будет использована в дальнейшем для привлечения всех фигурантов списка к уголовной и другим видам ответственности. Список будет полезным и международным организациям, и правительствам многих стран для введения или усиления персональных санкций в отношении этих лиц», – отмечают в Крымской правозащитной группе.

«Они делают это легко и свободно»

По словам члена Крымской правозащитной группы Александра Седова, список судей-нарушителей прав человека в Крыму был сформирован из служителей Фемиды, которые имеют отношение к незаконному лишению свободы фигурантов политических дел. Это судьи как подконтрольных России районных судов Симферополя (первая инстанция), так и Верховного суда Крыма.

Всего в списке собраны четыре десятка судей. Многие фамилии в нем повторяются, поскольку одни и те же судьи в Крыму выносят решения по разным политическим делам. О таких фактах Крым.Реалии писали еще два года назад. Например, судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский фигурирует как минимум в четырех уголовных делах, вынося решения о содержании их фигурантов под стражей. До российской аннексии Крыма Можелянский тоже работал в этом суде, а затем стал служить уже российской Фемиде.

В шести делах «засветилась» судья этого же суда Татьяна Рубе – гражданка России, которая до аннексии Крыма работала в Первомайском районном суде российского города Омска.

Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Галина Редько тоже вынесла несколько решений о содержании в СИЗО фигурантов дел «украинских диверсантов», «дела Хизб ут-Тахрир» и «дела 26 февраля». Судейских фамилий с подобными послужными списками еще десятки, и это порождает подозрения, что для политических дел в Крыму есть отдельный круг исполнителей.

Судебная система в Крыму – это театральная постановка, в которой судьи, прокуроры и следователи выполняют политические распоряжения и задачи
Александр Седов

Александр Седов тоже отмечает характерное повторение фамилий судей в политических делах, но версию о том, что их специально назначают вести эти дела, отвергает. «Действительно есть, например, в «Апелляционном суде Крыма» принципиальные люди, которые ни разу не засветились в политических делах. А есть судьи, которые работают с такими делами постоянно и делают это легко и свободно. Они выносят по 10-15 таких политических решений. Но я не думаю, что для таких дел специально назначается круг лиц, поскольку судебная система в Крыму – это театральная постановка, в которой судьи, прокуроры и следователи выполняют политические распоряжения и задачи. От их желания мало что зависит», – говорит правозащитник.

Суд как орудие идеологической борьбы

В списке крымских судей-нарушителей прав человека оказались трое судей, которые на четыре года лишили свободы крымского активиста Евромайдана Александра Костенко за якобы причинение телесных повреждений сотруднику «Беркута» во время акций протеста в Киеве в 2014 году. Это судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Сергей Погребняк, его коллеги из Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов и уже упомянутый Виктор Можелянский.

Российский адвокат Костенко Дмитрий Сотников считает, что эти судьи должны быть привлечены к ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Дмитрий Сотников

Дмитрий Сотников

Этот суд был нужен не для наказания за конкретное преступление, а как орудие идеологической борьбы
Дмитрий Сотников

«После того, как гособвинитель Наталья Поклонская в суде заявила, что для нее важно было в лице Костенко осудить идеологию, процесс уже стоило заканчивать. Потому что этот суд был нужен не для наказания за конкретное преступление, а как орудие идеологической борьбы. Должна была быть реакция суда, но этого не последовало. Мы пробовали привлечь к ответственности этих судей в России, но это ничего не дало. Но это могла бы сделать Украина, ведь насколько мне известно, судья Можелянский – одессит, и на момент рассмотрения дела Костенко его семья проживала в Украине», – заявил адвокат в комментарии Крым.Реалии.

В списке Крымской правозащитной группы также оказались судьи Татьяна Белинчук и Евгений Павловский, которые вынесли решение об админаресте на 10 суток крымского адвоката политзаключенных Эмиля Курбединова за пост в соцсетях четырехлетней давности. Адвокат Эдем Семедляев, который представлял интересы своего коллеги в суде, тоже считает это дело политическим.

Эдем Семедляев

Эдем Семедляев

«Дело Эмиля Курбединова заказное, политическое. Там не работал закон. Поэтому я считаю нормальным то, что эти судьи оказались в таком списке. Я не готов сказать, за что именно они должны быть привлечены, но если кто-либо нарушил закон, конечно же, он должен отвечать», – говорит он.

Фигуранткой списка является и гражданка России Татьяна Рубе, которая в прошлом году вынесла решение о принудительной психиатрической экспертизе заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Его российский адвокат Николай Полозов сомневается, что судьи, которые выносят решения в политических делах, понесут ответственность в ближайшем будущем.

Николай Полозов

Николай Полозов

Я считаю, что принцип неотвратимости наказания должен соблюдаться, и эти люди, вынося приговоры по явно политическим делам, где-то на подкорке должны понимать, что за это когда-то придется ответить
Николай Полозов

«Что касается крымских судей, то в отношении них в Украине уже расследуются дела. Что касается российских судей, то не знаю, ведется ли в отношении них уголовное производство. Хотя как минимум за незаконное пересечение границы уголовные производства в Украине можно завести на каждого из них. В целом же перспектива того, что эти люди реально понесут наказание, пока туманна. Хотя я считаю, что принцип неотвратимости наказания должен соблюдаться, и эти люди, вынося приговоры по явно политическим делам, где-то на подкорке должны понимать, что за это когда-то придется ответить», – сказал он в комментарии Крым.Реалии.

В Украине вынесение судьей заведомо неправосудного решения наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет, а в России – от трех до десяти лет.

«Мы сможем помогать прокуратуре»

На данный момент крымские судьи, переприсягнувшие России в 2014 году, являются фигурантами уголовных производств Генпрокуратуры Украины. В частности, подозреваются по статье 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако в Крымской правозащитной группе отмечают, что крымских судей из списка нарушителей прав человека можно привлечь еще по одной статье Уголовного кодекса Украины – 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Она предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Мы рекомендуем родственникам лиц, которые незаконно лишены свободы в Крыму, подавать заявления в органы украинской прокуратуры, чтобы открывались уголовные производства именно по факту незаконного лишения свободы человека
Крымская правозащитная группа

«Украинские власти пока преследует крымских судей по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Но это статья политическая и международные санкции на основании этой статьи никто вводить не будет. С другой стороны, в украинском законодательстве есть статья 146 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное лишение свободы человека. И в данном случае мы рекомендуем родственникам лиц, которые незаконно лишены свободы в Крыму, подавать заявления в органы украинской прокуратуры, чтобы открывались уголовные производства именно по факту незаконного лишения свободы человека. И уже прокуратура будет выявлять лиц, которые принимают в этом участие. А мы уже сможем помогать прокуратуре по ее запросам», – отмечают в Крымской правозащитной группе.

Список крымских судей-нарушителей прав человека правозащитники намерены расширять в зависимости от развития событий и местных реалий.

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