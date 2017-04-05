В последнее время в Вашингтоне почти ежедневно – в Конгрессе и в системе национальной безопасности и аналитических кругах – ведутся дискуссии о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, и пытаются найти антидот этой проблеме. Во вторник вопрос о том, как Соединенные Штаты и Европейский союз могут совместно противостоять России, стал темой очередных слушаний в сенатском комитете по международным отношениям.

США и ЕС едины в позиции, что санкции, введенные против России в ответ на аннексию Крыма и военные действия в Восточной Украине, должны оставаться в силе, пока остаются причины их введения. Такой вывод сделал глава делегации миссии Европейского Союза в США Дэвид О'Салливан.

«Мы приняли пакет ограничительных действий, которые мы планируем поддерживать до полного выполнения Минских договоренностей», ‒ сказал он.

О'Салливан ознакомил американских сенаторов с позицией ЕС в отношении России и Украины.

ЕС будет и дальше поддерживать Украину в решении конфликта

«Первое и главное ‒ ЕС будет и дальше поддерживать Украину в решении конфликта в Восточной Украине, основанном на полном выполнении Минских договоренностей. Европейский Союз также политически и финансово поддерживает реформы с целью консолидации украинской демократии и управления», ‒ заявил О'Салливан.

Среди других принципов ‒ усиление отношений с восточными соседями ЕС, координированная и эффективная борьба с российской дезинформацией, выборочное сотрудничество с Россией в некоторых вопросах, представляющих интерес для ЕС, поддержка российского народа и ростков демократии. А если усилить санкции? ‒ поинтересовался у представителя ЕС председатель комитета сенатор Боб Коркер.

«У нас в США есть законопроект, который имеет широкую поддержку и который в одностороннем порядке введет санкции относительно широкого энергетического сектора в России, в дополнение к существующим санкциям. Газ, трубопровод и тому подобное. Господин посол, вы хотели бы, чтобы мы тесно с вами в этих вопросах сотрудничали, или, скорее, чтобы мы шли вперед и сами их ввели?» ‒ спросил у О'Салливана сенатор Коркер.

Многие страны зависят от российского импорта. Будет важно не дестабилизировать эту ситуацию

«Надо посмотреть на детали, но некоторые идеи, которые обсуждаются, будут иметь серьезное влияние на европейский энергетический сектор. Мы диверсифицируем, но правдой остается то, что многие наши страны-члены сильно зависят от российского импорта. Будет важно не дестабилизировать эту ситуацию. Это жизненный интерес для многих наших стран-членов», ‒ сказал глава делегации Миссии ЕС в США.

Поэтому, отвечая на вопрос сенатора Джона Баррозо о том, как США могут помочь ЕС обеспечить свои энергетические потребности и диверсифицироваться от стран, которые используют свои энергетические ресурсы в качестве оружия, таких как Россия, О'Салливан посоветовал уделять внимание сжиженному природному газу.

«Мы были бы очень благодарны, если бы вы либерализовали экспорт сжиженного природного газа в Европу, или вообще на мировом рынке. Он может автоматически и не пойти в Европу, но это будет эффект оживления рынка и это пойдет на пользу нашим странам-членам, которые инвестировали в терминалы для сжиженного природного газа в Литве и Хорватии», ‒ ответил О'Салливан.

Сенатор Баррозо отметил, что в его родном штате Вайоминг очень много природного газа, который можно использовать именно с этой целью. О'Салливан подчеркнул, что тех санкций, которые уже введены, ЕС будет придерживаться до полного выполнения Минских договоренностей и выхода России из Крыма.

Полностью с этим согласен сенатор-демократ Бенджамин Кардин ‒ с определенным приложением.

Нельзя смягчать санкции, пока они не начнут выполнять Хельсинкские соглашения

«Я бы еще добавил Хельсинкские соглашения по правам человека, которые Россия подписала в 1975 году. Они (россияне – КР) нарушили каждый принцип тем, что они сделали в Украине. Нельзя смягчать санкции, пока они не начнут выполнять Хельсинкские соглашения, кроме того, что они должны выйти из Крыма, и прекратить свои действия в Восточной Украине», ‒ отметил сенатор Кардин.

Докладчики на слушаниях выразили надежду, что администрация США в конце концов разработает верную стратегию для уменьшения негативного влияния режима Путина на демократические процессы в Европе, США и по всему миру.

О том, что США и Европа противостоят путинской России, подрывающей демократические институты, вмешивающейся в выборы и пытающейся расколоть общество, напомнил и другой участник слушаний, бывший представитель США в ОБСЕ Дэниэл Баер.

Очень важно разработать реальную стратегию уменьшения негативного влияния Путина на мир

«Очень важно, чтобы США исправили свой курс и чтобы нынешняя администрация оставила тревожные и невежественные комментарии, в дополнение к показному молчанию, которые звучат от президента, вице-президента, и разработала реальную политику и стратегию действия и уменьшения негативного влияния Путина на мир и безопасность в мире», ‒ сказал Баер.

Среди конкретных шагов Баер предлагает дальнейшую мощную поддержку Украины, соблюдение санкций, проведение независимого расследования вмешательства России в американские выборы, а главное ‒ соблюдение демократических ценностей в США и странах ЕС.