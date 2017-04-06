Утром 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 50 человек «неславянской внешности​».

Сейчас все задержанные находятся в центральном отделении РУВД. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил правозащитник Андрей Крисько.

«Я находился на центральном рынке, увидел, что рынок оцеплен сотрудниками ОМОН, подошел узнать, что происходит, увидел, что грузили в «газели» лиц неславянской внешности. Меня тоже забрали, попросили предъявить документы, изъяли паспорт, посадили в «газель» и привезли в центральное РУВД. Здесь около 50 задержанный, в том числе журналист Тарас Ибрагимов», – рассказал он.

По словам Крисько, сейчас никаких действий в отношении них не осуществляют.

Крымские силовики пока не комментируют задержания на рынке в Симферополе.

Российские силовики не в первый раз проводят массовые задержания на рынках Симферополя и других городов Крыма.

Год назад, утром 6 апреля 2016 года, на рынках Симферополя российские силовики провели тотальную проверку документов и задержаний. Крымский адвокат Жан Запрута тогда заявил, что массовое задержание граждан на рынках Симферополя «было проведено с целью формирования «базы данных» для использования силовыми ведомствами России».

15 ноября 2014 года сообщалось о массовых задержаниях продавцов неславянской внешностина рынке «Локомотив» в Симферополе.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.