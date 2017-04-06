Из России: сети против телевизора

Акции против коррупции "Он нам не Димон" 26 марта показали, что официальная российская пропаганда постепенно теряет влияние на молодежь, получающую значительную долю информации не из телевизора, а из интернета. При этом сети в условиях молчания подконтрольной властям федеральной и региональной прессы способны самостоятельно выстроить альтернативную информационную картину дня.

Сегодня в интернете ограничений достаточно, –​ заявил российский президент Владимир Путин 3 апреля на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Запрещается пропаганда суицида, детской порнографии, терроризма, распространения наркотиков. В остальном же интернет продолжает быть окном Овертона – пространством, где допустима дискуссия, публичные высказывания, политически безопасные для действующей власти. Кто сегодня главные жители интернета и так ли свободна и бесконтрольна их жизнь?

Довольно значительную часть своей жизни в интернете проводят не только подростки, как ошибочно предполагают многие. Люди самых разных возрастов активно используют новую "нелинейную" модель потребления информации. Просмотр фильмов, передач и новостей для них сегодня никак не связан с программой телевидения – все можно найти в интернете в любое время и практически в любом месте. Кроме того, благодаря отсутствию ограничений эфирного времени или газетных полос, интернет предлагает больший выбор информации.

Эта особенность новой медиареальности позволяет любому человеку самостоятельно производить свой контент в социальных сетях. В качестве альтернативы телевизору появились видеоблогеры, за творчеством которых наблюдают миллионы подписчиков. Обзоры еды, одежды, техники, пранки (от англ. prank – розыгрыш, хулиганство), челленджи (от анг. challenge – вызовы) – малая доля того, что можно найти на YouТube. Когда подписчиков несколько сотен тысяч, блог перестает быть развлечением и становится настоящей работой. Главный источник дохода – реклама. Причем предложений по рекламе и сотрудничеству у популярных блогеров так много, что некоторые нанимают секретарей и помощников. Принимают они и добровольные пожертвования от подписчиков.

Но в бесконечном потоке развлекательного контента можно найти и вполне серьезные видео на социальные и политические темы.

– Каждый блогер сам решает, какой контент производить. Но я считаю, что изредка нужно рассказывать о каких-то знаковых событиях. Если люди, которые обматывали себя скотчем и кидались непристойными вещами, вдруг начнут рассказывать о социально-политических проблемах, их аудитория не подумает, что они сошли с ума. Она скажет: вау, да ты вырос! И вырастет вместе с блогером, – говорит блогер kamikadze_d Дмитрий Иванов.

Как новости, только интересно

В сети, в частности, на YouTube часто рассказывают о том, чего не показывают федеральные телеканалы. Особенно этот контраст был заметен в связи с несанкционированными митингами против коррупции 26 марта. Некоторые блогеры записали видео, где рассказывали о произошедших событиях. Вот четыре наиболее популярных или, как говорят подростки, блогеры "на хайпе", которые сняли ролики о протестных акциях.

Николай Соболев –​ SOBOLEV, 1993 г.р. – 2,6 миллиона подписчиков

Окончил факультет экономики и менеджмента Петербургского политехнического университета. В YouTube с марта 2014 года. Начинал с канала Rakamakafo, где вместе с партером Гурамом ставил социальные эксперименты (Pranks show). В октябре 2015 года запустил собственный канал Sobolev, где делает обзоры творчества реперов, вирусные ролики в интернете и пр. Видео всегда юмористического характера с нарезками и фразами из фильмов. Иногда Николай касается социальных тем и новостей, например, его ролик о самоубийстве детей набрал 8 миллионов просмотров.

Соболев – как новости на телевидении, только освещает то, что молодежи более интересно

Почти три миллиона подписчиков его блог собрал после того, как Соболева пригласили на выпуск передачи "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной. После встречи 9 марта 2017 года блогеров с министром культуры Владимиром Мединским, куда в том числе был приглашен Николай, в комментариях появились записи, где блогера обвиняют в сотрудничестве с властью. Видео про митинг 26 марта (2,2 миллиона просмотров) он выложил не сразу, а после давления со стороны подписчиков и других блогеров.

Владимир Алымов, 16 лет: "Мне нравится слушать, как и что он говорит: четко выраженная позиция и грамотно поставленная речь. В каком-то смысле он передает мнение многих людей. Соболев – как новости на телевидении, только освещает то, что молодежи более интересно".

Артур Левченко: "Соболев опять заврался насчет своего похода к Мединскому. Он врал, когда оправдывался насчет постановочных роликов с Гурамом. Еще их как-то звали на встречу с инвалидами, ну они ведь якобы неравнодушные. И они заложили ценник чуть ли не в миллион за участие, плюс проживание и т.д."

Дмитрий Иванов – kamikadze_d, 1986 г.р. – 917 тысяч подписчиков

Получил юридическое образование, несколько лет работал по профессии. В 2007 году создал YouTube-канал kamikadze_d. Снимал ролики как развлекательного, так и социально-политического характера. В 2011-м был признан лучшим видеоблогером Рунета в рамках Всероссийского конкурса "СМИ против коррупции", во многом за освещение протестов против фальсификации результатов выборов в Государственную думу в 2011 году.

Я не овощ, мне не безразлично, что происходит в стране

Был главным редактором сайта CarambaTV.ru, здесь же вел юмористическое шоу "100500 вопросов". В 2012 Тина Канделаки выступила продюсером нескольких выпусков политического ток-шоу "Полет с Камикадзе", но проект быстро закрылся. Сегодня активно освещает протестные движения, в том числе деятельность Алексея Навального. В последнее время подписчики стали упрекать Камикадзе в агрессивности и излишней политичности. Участвовал в митинге 26 марта, выложил несколько записанных там видео. Также подготовил отдельный ролик (452 тысячи просмотров), где рассказал о произошедшем.

Олег Мартынов: "Смотрю Камикадзе, потому что я не овощ, мне не безразлично, что происходит в стране. Телик не смотрю, поэтому только так новости узнаю".

Дмитрий Агапов, 23 года: "Сегодня я уже не могу как-то определенно сказать, нравится мне Камикадзе или нет. Раньше он был гораздо популярнее. Сейчас преподносит все с отрицательной стороны, создает какую-то истерику на обсуждаемую тему. У меня это вызывает неприязнь к его личности, как к блогеру".

Данила Поперечный – Spoontamer, 1994 г.р. – 761 тысяча подписчиков

В прошлом мультипликатор. Работать на YouTube начал на сторонних проектах, например "Спасибо, Ева", выкладывал свои юмористические мультфильмы. Свой канал создал в 2009 году, но видео туда стал выкладывать только с 2011 года. Это были ролики, в которых Поперечный просто размышлял на интересующие его темы. Параллельно он стал выступать со стендапами в клубах и барах, позже ездил в туры по городам России и странам СНГ. Сегодня в блоге есть как ролики на социальные, политические темы, так и развлекательный контент.

Официальные новости я не люблю. Я считаю, что они не правдивы

Новые видео появляются не часто, но выполнены качественно: различные локации, использование костюмов, продуманные сценарии. За видеоклип "Поп-культура", где Поперечный в образе батюшки высмеивает церковь, депутат Виталий Милонов подал на блогера в суд за оскорбление чувств верующих. Вышел на митинг 26 марта, первым из блогеров выложил видео (944 тысячи просмотров), в котором возмущается тем, почему молчат федеральные телеканалы.

Сергей, 14 лет: "Он освещает интересные темы, которые мне были бы недоступны, потому что официальные новости я не люблю. Я считаю, что они не правдивы. Возможно, конечно, у меня просто мозги оппозицией промыты. Я довольно мал и думаю, что в силу возраста слишком доверяю всем".

Мария Боковикова, 19 лет: "Если честно, уже меньше смотрю блогеров. Но из-за брата младшего узнала о Поперечном. Мне понравился, потому что он очень качественно делает видео – приятно смотреть. И он смешной. Иногда поднимает важные темы, новостные какие-нибудь. Интересно узнать его мнение".

Алексей Псковитин и Михаил Печерский – NEMAGIA-Life, 1991 и 1985 г.р. – 700 тысяч подписчиков

Канал был создан в 2009 году. Алексей выкладывал видео, где раскрывал секреты фокусов. Позже к нему присоединился Печерский. Вместе стали делать более разнообразный контент – обзоры фильмов, других блогеров. Долгое время ребята записывали только развлекательные видео.

YouTube лично для меня – это народная платформа, где можно высказаться без официоза

Видео на социальные темы стали записывать только в последние несколько лет. Активно освещают события, касающиеся Алексея Навального. Благодаря тому, что блогеры работают дуэтом, им проще представить две точки зрения. Как правило, занимают противоположные позиции, так и обсуждают проблему. Видео довольно незаурядные – чаще всего ребята обсуждают что-либо, сидя на диване. Рассказали о митинге 26 марта (345 тысяч просмотров), где призывали других блогеров осветить эту тему.

Евгений Тревогин: "Блогеры, особенно опытные, могут быстро высказать свое мнение по тому или иному поводу. При этом это будет именно их мнение. YouTube лично для меня – это народная платформа, где можно высказаться без официоза".

Максим Черный, 21 год: "Очень простые ребята. Они же из Кемерова. Часто высмеивают пафос других блогеров. Стараются представить две точки зрения. Не думаю, что у них это отлично получается, все равно больше критики. Но хоть пытаются".

Почти все эти блогеры заработали популярность, еще когда производили развлекательный контент. Но аудитория взрослеет, меняются ее запросы. И среди стендапов и пранков появляются обсуждения социально значимых событий, рассказы об актуальных проблемах, освещение новостей. При этом в своих видео блогеры, как правило, высказывают личное мнение:

– Я не знаю, кто в России придумал миф про объективность. Объективен только Бог, если вы в него верите. Я в него верю. Я не считаю себя объективным абсолютно, – комментирует Дмитрий Иванов. – Когда мне иногда говорят, что я похож на Киселева (Дмитрий Киселев, телеведущий ВГТРК. – Прим. РС) своей фанатичностью, своей прямолинейностью и аргументацией, я отвечаю, что когда у меня будет та же миллионная безропотная аудитория, смотрящая Киселева, который в дорогущей студии с кучей операторов получает огромную зарплату из бюджета России, вот тогда вы меня можете упрекать. А пока – идите к черту.

Окно не станет форточкой

Мнений в интернете столько, что каждый может найти себе блогера, взгляды которого он захочет разделять. В современном обществе люди ищут подтверждение правильности своих воззрений, считает журналист и медиаэксперт Анна Качкаева. По ее мнению, из-за больших объемов информации люди больше не пытаются разобраться в проблеме и найти альтернативную точку зрения. Им психологически проще получить лишнее подтверждение тому, что они и так уже знают. Возможно, поэтому существуют тысячи блогеров с тысячами подписчиков.

Российские власти изучают интернет с его миллионами мнений. Возможно, молчание официальных СМИ о событиях 26 марта было неким экспериментом, целью которого было посмотреть, как будут освещаться действия оппозиции без участия телевидения. Но это не было радикальным проявлением цензуры, ведь найти информацию о происходящем было нетрудно:

Эти события – это такая проверка, кто и как будет возмущаться

– Я думаю, что эти события – это такая проверка, кто и как будет возмущаться. Федеральные телеканалы молчали, тем не менее, страна знала и через трансляции, и через стримы, и через сети о том, что происходит. Поскольку наблюдатели люди неглупые, нужно было, возможно, понять – может ли следующая политическая кампания и выборы обойтись без телевизора. Выходит, что могут. Трансляция информации альтернативными каналами коммуникации – "Перископы", включения из "автозаков" и т. д. – создает картину происходящего без помощи федеральных новостей, – говорит Анна Качкаева.

Политическую силу всемирной сети продемонстрировала, в частности, предвыборная президентская кампания Барака Обамы в 2012 году. Тогда большое внимание было уделено распространению президентской программы в интернете. Аккаунты Обамы существуют на 16 интернет-серверах, среди которых Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, Flickr и др. Интернет значительно расширил электорат Обамы. Последовал примеру своего предшественники и нынешний президент США Дональд Трамп.

Фильм Алексея Навального "Он вам не Димон" стал одним из наиболее эффективных примеров успешного распространения политических идей в интернете. На сегодняшний день его посмотрело более 17 миллионов человек. Но на митинг против коррупции, по разным данным, вышли от 30 до 90 тысяч человек по всей России. Стоит ли в таком случае говорить об эффективности интернета в России?

– Я не уверен, что с точки зрения митинга правильно выбрана тема. Потому что сам по себе Медведев не производит впечатления возмутительного человека. Если будут другие темы, например, московские стройки, дороги в городе, даже в том же ключе, но бесспорные и очевидные, – эффект может быть куда значительней, – полагает заведующий кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.

Российские власти, похоже, прекрасно понимают силу сети. Сначала они попытались ее контролировать. В 2014 году был принят так называемый "Закон о блогерах", который фактически приравнивает к СМИ всех блогеров, чьи страницы посещают больше трех тысяч человек в день. В июне 2016 года был принят "пакет Яровой": теперь срок можно получить не только за высказывание в интернете, но и за репост чужого контента, если в нем увидят призыв к экстремизму или к массовым беспорядкам. Число нарушителей закона в интернете выросло: "Три блогера сидят на нарах. Нас сажают как картошку", – утверждает в своем видео Данила Поперечный.

Люди привыкли: сеть для них такая же часть жизни, как телефон, вода, свет

– Все эти попытки заблокировать, запретить, дать по рукам могут вызвать естественное противодействие, потому что люди привыкли. Сеть для них такая же часть жизни, как и телефон, вода, свет, – объясняет Анна Качкаева. – С этим надо очень аккуратно обращаться. Хотя сами по себе сети, безусловно, ничего не провоцируют и не могут быть инструментом никакой "весны". Это всего лишь канал, устроенный на иных, в отличие от монологических медиа, принципах коммуникации – вовлечении и соучастии. Не больше, но и не меньше.

В последнее время государство, судя по заявлениям Владимира Путина, осознает, что еще более жесткое регулирование интернета может обернуться против действующей власти. Поэтому получается, что с ним не надо бороться, не надо пытаться его контролировать (тем более что выходит пока не очень эффективно), а надо пытаться с интернетом взаимодействовать. И вот популярных блогеров уже зовут на встречу с министром культуры, где предлагают им помочь стране: рассказывать о музеях и выставках, тем самым образовывая населения. Потому что делать из окна Овертона форточку – это все равно что перекрывать людям кислород. Проще сделать так, чтобы в окно подул нужный ветер.