«Jamala.UА» – пилюля тем, кто не верит в украинское кино

«Jamala.UА» – не первый и не единственный фильм о победительнице «Евровидения-2016». Создатели киноленты признаются: в процессе съемки у них не раз возникали сомнения, а режиссер даже ходила к гадалке.

«Но когда мы сели за монтаж и увидели, что мы получили, мы поняли, что должны продолжать, должны», – подчеркивает режиссер «Jamala.UА» Анна Акулевич.

Фильм интересен зрителю во многом благодаря своему формату – это закулисная жизнь Джамалы, такой ее не увидеть ни в телевизионных шоу, ни в интервью, ни в других проектах. Это живые эмоции здесь и сейчас: до концерта, после него, во время выхода на бис и даже в ресторане и магазине.

В одном эпизоде Джамала выбивает выходной, чтобы «подлечить волосы» и сделать маникюр, в другом – искренне разочарована, «как можно было испортить такой шикарный суп беконом», в третьем – настраивает команду перед выходом на сцену, удивляется работе журналистов и вот – уже терзается в сомнениях, как выбрать платье для выступления на «Евровидении» и отказать кому-то из дизайнеров.

Было тяжело работать и были периоды, когда мы думали, что фильм мы не сможем завершить

«Так бывает в документальном кино – материала было много, и было снято, с моей точки зрения, несколько интересных интервью и с политиками, и с творческими людьми Украины. Но режиссер отказалась от того стиля и сделала фильм-backstage. Было тяжело работать и были периоды, когда мы думали, что фильм мы не сможем завершить», – признается продюсер Олег Фиалко.

Сложности появились с самого начала. Инвестор проекта – человек из Германии, влюбленный в Украину и пожелавший оставить свое имя без внимания – поддержал идею показать героя, который олицетворял бы образ сильной, позитивной страны. При этом спонсор не сразу принял Джамалу.

«Он несколько раз говорил нам, что она всего лишь певица, и не раз возникал вопрос, почему именно она, тем более, что на тот момент Джамала даже не прошла национальный отбор. Но мы сказали, что Джамала не только выиграет украинский отбор на «Евровидение», но и станет победителем этого конкурса. Мы объясняли, что она успешная женщина, которая не замечена в скандалах и базарах, а жизненные невзгоды преодолевает с достоинством... И мы начали съемку», – рассказывает продюсер.

Мне хотелось бы, чтобы эту страну полюбили украинцы так же, как Джамала уважает свои корни

«Для убеждения инвестора нужны были аргументы, они были в том, что искать себя можно всю жизнь, многие остаются в поисках. Джамала же знает собственную историю. И мне как человеку, который неравнодушен к будущему своей страны, кто любит свою страну и не хочет ее покидать, хотелось бы, чтобы эту страну полюбили украинцы так же, как Джамала уважает свои корни, это была аргументированная позиция», – говорит режиссер фильма.

Команда все же завершила работу, фильм вышел, его уже увидели гости гала-премьеры. Публика в зале плакала и смеялась до слез, зрители задерживали дыхание и не раз аплодировали на взрыве эмоций.

«То, что сделал киноцентр Довженко, это на сегодняшний день такая пилюля тем дистрибьюторам, кто не верит в украинское кино… То, что сделал киноцентр – это пример профессионализма и самоотдачи, компетентности», – отметил Олег Фиалко.

Я в начале своего пути, мне хочется еще много всего рассказать своей музыкой

Сама же Джамала призналась что, по ее мнению, это кино создано рано.

«Я ужасно стесняюсь, что обо мне есть документальное кино, потому что мне кажется, что это как-то еще слишком рано. Я в начале своего пути, мне хочется еще много всего рассказать своей музыкой», – сказала она.

Победительница «Евровидения» призналась: сначала постоянное присутствие документалистов ее раздражало, однако она быстро с этим смирилась и вскоре совсем перестала обращать внимание на камеру. В тот момент других задач было предостаточно, признается Джамала.

«Были и провокации, и пранкеры, и чего только не было, но мы просто шли через все эти стены и не обращали внимание ни на что. Я знала свое дело, знала, что мне нужно выйти и петь, нести каждое слово так, чтобы эмоции и каждый вздох ощущал зритель. Мне было очень важно и я очень волновалась, чтобы сохранить нужные эмоции, чтобы не расплескать себя на прессу, на фанатов и вдруг забыть, зачем я тут. Я несла это и понимала, что если я сфальшивлю хоть на секунду, ни платье, ни виджеинг, ни что меня не спасет», – вспоминает период подготовки к конкурсу Джамала.

Она так не смогла вынести оценку своему образу в фильме.

«До конца ни один человек не может оценить себя, я ужасный самоед, я требовательная, я перфекционист, мне все время хочется работать над собой и я никогда не довольна ни своими выступлениями, ни своей музыкой до конца», – поделилась Джамала.

В Киев на презентацию фильма 6 апреля приехала мама певицы Галина Тумасова, которая подтвердила: дочь на экране выглядит так же, как в жизни, она – настоящая.

В украинский прокат фильм выходит 13 апреля, «Jamala.UА» можно будет увидеть в более чем 30 кинотеатрах страны.