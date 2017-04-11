Специально для Крым.Реалии

История с «государственностью» небольшой части Грузии, оккупированной Россией 24 года назад, напоминает 1920-е годы, когда Сталин «нарезал» границы национальных республик и назначил смотрящих за социализмом. Как и теперь, тогда новую власть устанавливали военные, чтобы передать новой номенклатуре. В «Южной Осетии» новая номенклатура – из старой, выросшей еще в Советском Союзе. Соответственно, методы борьбы за российскую кормушку остались прежними. 9 апреля там «выбирали» нового смотрящего за поступлениями финансов из Москвы.

Что такое российская кормушка на оккупированных территориях? Во-первых, прямые поступления для существования чиновников и «государственного устройства». Во-вторых, содержание российских военных баз, которые дают работу небольшому количеству местных жителей. Сейчас, после подписания Путиным указа, все югоосетинские бандформирования, громко называемые «вооруженными силами», вошли в состав российской армии. В том числе и те, кто с белыми повязками на рукавах в августе 2008 года шли за российскими военными и грабили грузинские села.

Из открытых источников известно, что в 2010 году бюджет «Южной Осетии» составлял 4,3 миллиарда рублей – исключительно из поступлений из Москвы. В 2015 году «финансовая помощь» уже была 6,6 миллиардов, в 2016 году – 8,2 миллиардов. Собственно, доходы Цхинвали составляют только 7,8 процента, остальное – за счет российских налогоплательщиков. Но это только прямые поступления, то есть «оброк», который взимает югоосетинская номенклатура за то, чтобы слушаться Кремль и всячески ему потакать. Дополнительно – содержание «посольства» в Москве, оплата поездок цхинвальских чиновников за рубеж, подкуп государств с целью признать оккупационный режим. В самой «Южной Осетии» все производство, включая сельское хозяйство, убыточное и доходы снижаются с каждым годом. Оккупированная часть Грузии стала, по сути, содержанкой Кремля.

Манипуляция историей – самый главный фактор в российских притязаниях на часть Грузии

Истории «югоосетинского» сепаратизма уже почти сто лет. Исторически эта часть Грузии называется Самачабло, то есть владения княжеской семьи Мачабели, а собственно осетинское население там появилось в 17-18 веках, хотя грузинские цари и раньше дружили, и роднились с осетинскими по другую сторону Кавказского хребта. Царица Тамар вышла замуж на осетинского царевича Давида Сослана, как и царица Русудан была выдана замуж в Осетию. Уже в 17 веке князья Мачабели предложили осетинам переселится на пустующие земли своих владений, которые оказались по соседству с этническими грузинами. Поэтому «Южная Осетия» до войны 2008 года представляла собой этногеографический паззл, где грузинские и осетинские села соседствовали рядом, было много родственных браков. На самом деле, в Восточной Грузии много анклавов с осетинским населением, когда они переселялись в 18-19 веках. Только в Тбилиси, по данным 2014 года, живет 3239 этнических осетин, всего в стране, за исключением оккупированной территории, – около 15 тысяч.

Манипуляция историей – самый главный фактор в российских притязаниях на часть Грузии. В Москве, Владикавказе и Цхинвали издано большое количество «научных трудов» с целью доказать историческое право осетин на эту часть Грузии, но в них никак не объясняется, почему в «Южной Осетии» все средневековые церкви – грузинские, а в качестве доказательств нет ни одного письменного источника. Город Цхинвали впервые упоминается в Мцхетской грамоте 1392 года. В нем, по сведениям исторических источников, в 14-16 веках проживали крепостные монастыря Светицховели. Согласно посемейным спискам в 1886 года, в Цхинвали проживало 3832 человека, из них 1135 грузин, 1953 еврея и 744 армянина – и ни одного осетина. Все стало меняться с захватом Грузии Красной армией в 1921 году: через год большевики учредили Юго-Осетинскую автономную область, переселив из горных сел 613 осетин. Через пять лет, по переписи населения 1926 года, население Цхинвали составляло 5818 человек, из них 1920 грузин, 1152 осетина, 1772 еврея и 827 армян. Большевики отблагодарили осетин за сепаратизм и поддержку Красной армии – в 1934 году Цхинвали был переименован в Сталинири, до 1961 года.

Второй период сепаратизма пришелся на 1989 год, когда Грузия стала дистанцироваться от Советского Союза и советской идеологии, и в Цхинвали КГБ срочно основало движение «Адæмон Ныхас» («Слово народа») и обратилось советскому правительству защитить их от «грузинский националистов», но взамен предложив сделать то же самое, что предлагал Звиад Гамсахурди, – объявили официальным языком региона осетинский, хотя там жило более трети этнических грузин, а также армяне, русские и евреи. Чекисты не унимались, пока 7 января 1991 года Михаил Горбачев не издал указ, осудивший и декларацию Южной Осетии о независимости. Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года был запрещен на территории Грузии, кроме сепаратистских регионов. Тбилиси начал блокаду «Южной Осетии». Во время вооруженных столкновений погибло более тысячи человек.

«Южная Осетия» стала лишь поводом для начала войны – Россия хотела установить контроль над всей Грузией

14 июля 1992 года был прекращен огонь, и в зону конфликта, для разъединения противостоящих друг другу сил, были введены Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ) в составе трех батальонов – российского, грузинского и североосетинского. Примерно треть территории была под контролем Тбилиси – там строились школы, больницы, торговые центры и кинотеатры. Села под российским контролем не развивались. Кремль не устраивала такая ситуация, особенно после избрания президентом Михеила Саакашвили и его заявлений об интеграции Грузии в НАТО и ЕС. «Южная Осетия» стала всего лишь поводом для начала войны в августе 2008 года, результатом которой предполагалось установление контроля над всей Грузией. Иначе введение 120-тысячной 58-й армии ничем не объясняется. От Цхинвали требовалось только одно – изобразить жертву, что и было сделано.

Последствия той пятидневной войны ужасающи для всех, кто жил в «Южной Осетии» – грузины вынуждены были бежать от этнической чистки, их села были разрушены, несколько сровнены с землей. Сколько сейчас людей живет по всей оккупированной территории, никто не знает: марионеточным властям выгодно завышать цифры, чтобы Россия раскошелилась, чтобы полученные деньги рассредоточивались по друзьям, подельникам и родственникам. Брат Эдуарда Кокойты, «президента Южной Осетии» в 2001-2011 годах, Роберт Кокойты проходил по двум уголовным делам, возбужденным в 2014 году МВД по РЮО по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах (более 28 миллионов рублей). По материалам дела, отмывание бюджетных средств осуществлялось через «Арт-Банк» во Владикавказе. В новом эпизоде преступной деятельности, в котором фигурирует имя Роберта Кокойты, речь идет о хищении порядка 100 миллионов рублей. В июне 2011 года в бандитской перестрелке был убит двоюродный брат Кокойты, Алим Кабулов, который являлся заместителем начальника государственной охраны «президента Южной Осетии».

Блицкриг Москвы по переформатированию Грузии не удался, и спустя три года Кокойты ушел с поста. За его место в 2011 году бились 17 человек, во второй тур вышли Алла Джиоева и Анатолий Бибилов. Джиоева набрала 56,7 % голосов, но она не была кандидатурой Кремля, поэтому результаты «выборов» отменили, а ее побили. Повторные «выборы» прошли через полгода, но теперь Кремль сделал выбор – «президентом» был избрал чекист, выпускник Высшей школы КГБ генерал-майор Леонид Тибилов. На прошедших в воскресенье очередных «выборах» победителем объявлен Анатолий Бибилов с экзотическим для крохотного региона и незначительным населением званием – генерал-лейтенант. Выпускник Рязанского училища ВДВ ни в каких войнах отмечен не был: командовал ротой специального назначения «Южной Осетии» в начале 1990-х годов, в североосетинском батальоне миротворческих сил в Южной Осетии на должности командира роты.

Предвыборная кампания была такой бурной, что, казалось, Цхинвали стоит на пороге гражданской войны

Перед «выборами» Кремль занял формально нейтральную позицию – отстраняясь от видимой поддержки Тибилова или Бибилова, на сторону которого перешел Эдуард Кокойты со своим кланом. Помимо «выборов», одновременно был проведен референдум о переименовании региона в «Южную Осетию-Аланию»: над идеей уже посмеялись не только в Грузии, но и в северокавказских республиках, в которых недоумевают – почему осетины взяли право называть себя аланами, хотя древние кочевники были дальними предками многих народов не только Северного Кавказа. У Москвы, поддержавшей референдум, есть свои причины. Во-первых, насолить Тбилиси. Во-вторых, в будущем инициировать объединение российской республики Северная Осетия-Алания с оккупированной. Но главная цель Кремля – удержать «Южную Осетию» под своим контролем. В конце марта министры обороны России и «Южной Осетии» подписали Соглашение о вхождении отдельных подразделений армии республики в состав Вооруженных Сил России, хотя и раньше малочисленные югоосетинские вооруженные группировки находились на полном обеспечении Москвы.

За прошедшие пять лет пока еще действующий «президент» Леонид Тибилов не был замечен в воровстве российских денег. А теперь к власти приходит клан Кокойты, которого обвиняли в этом неоднократно. Само собой, в Москве уже радостно признали «выборы» состоявшимися. А в Цхинвали теперь, как и прежде, ждут подачек из скудеющего российского бюджета. Предвыборная кампания была такой бурной, что, казалось, Цхинвали стоит на пороге гражданской войны. Вряд ли ситуация кардинально изменится, но пока российские деньги поступают, население будет довольно своим положением содержанки.

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