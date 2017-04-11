Из России: со смертью в головах

Почти половина россиян по-прежнему выступает за то, чтобы в стране вновь начали казнить преступников, в том числе всех, кого считают "экстремистами" – несмотря на то, что в целом в мире смертная казнь применяется все реже и в очень немногих государствах. Как отмечают социологи и правозащитники, в России и в других странах, где все еще выносятся смертные приговоры, часть общества по-прежнему убеждена: смертная казнь является лучшим средством повышения "стабильности и безопасности".

Количество смертных казней в мире в 2016 году сократилось более чем на треть, говорится в опубликованном 11 апреля ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Всего зафиксировано 1032 приведенных в исполнение смертных приговора.

Россия

В России мораторий на смертную казнь действует ровно 20 лет. Именно в апреле 1997 года Россия в качестве условия для вступления в Совет Европы подписала "Протокол номер 6" к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь.

При этом полной отмены смертной казни в России так и не произошло, поэтому она по-прежнему упоминается в российском законодательстве, напоминают социологи "Левада-центра". В феврале 2017 года они провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к смертной казни. Почти половина респондентов (44%) заявила, что поддерживает ее применение. Треть опрошенных (32%) считает, что смертную казнь в России следует "восстановить в прежнем виде и объеме, как в начале 90-х". Еще 12% высказались за расширение применения высшей меры наказания. Против смертной казни выступил 41% опрошенных. Четверть россиян (ровно 25%) считает, что пока лишь нужно сохранить мораторий на нее, и только 16%– что ее следует навсегда и полностью отменить. 15% респондентов на соответствующие вопросы социологов ответить затруднились. Именно по этой причине в сегодняшнем докладе Amnesty International о смертной казни в мире часто упоминается Россия.

Китай и другие

Общая статистика, представленная аналитиками этой международной неправительственной правозащитной организации с центром в Лондоне, составлена, как подчеркивается в документе, без учета информации из Китая, который не раскрывает такие данные. При этом именно в КНР в минувшем году казнили больше людей, чем во всем остальном мире – почти 10 тысяч человек, рассказывает Кьяра Санджорджио, советник специальной группы правозащитной организации Amnesty International, занимающейся исследованием проблемы:

"Amnesty International выяснила, что общее число казней, совершенных в мире в 2016 году, снизилось на 37 процентов. В первую очередь это связано со значительным уменьшением случаев вынесения смертных приговоров в Иране и Пакистане. В целом же, общая картина - по сравнению с тем, что мы наблюдали в предыдущие годы - не изменилась. По-прежнему большая часть смертных казней, о которых нам известно, около 90 процентов, совершается лишь в нескольких государствах. В первую очередь мы говорим об Иране, Саудовской Аравии, Пакистане и Ираке. При этом государства, где все еще выносятся смертные приговоры, всячески стараются скрыть от мировой общественности настоящее количество казненных".

Наряду с Китаем в число стран, где больше и чаще всего в 2016 году применялась смертная казнь, вошли Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан. США впервые с 2006 года не попали в эту шестерку.

Сирия

Никаких точных данных о количестве смертных казней, совершаемых как режимом Башара Асада, так и выступающими против него отрядами оппозиции и радикальными джихадистами из группировки "Исламское государство", нет, говорит Кьяра Санджорджио. В феврале 2017 года Amnesty International выпустила специальный доклад на эту тему, в котором особое внимание было обращено на казни, массовые убийства и пытки заключенных в асадовской военной тюрьме Сайеднайя в 30 километрах к северу от Дамаска.

В докладе содержатся десятки свидетельств заключенных, которым в 2015 году удалось выжить в этой тюрьме, и бывших тюремщиков, которые за ночь отправляли на смерть по 40–50 человек. На вынесение приговора каждому из них у военно-полевых судов уходило по 1,5–2 минуты. В документе Amnesty International подчеркивается, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015-го в тюрьме Сайеднайя были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижениям. Всего, по данным правозащитников, в правительственных тюрьмах Сирии за пять лет были убиты более 17 тысяч заключенных. В Amnesty International подчеркивают: нет никаких оснований считать, что после 2015 года такие казни прекратились.

Иран

По словам Кьяры Санджорджио, в Иране в прошлом году были приведены в исполнение 55 процентов всех смертных приговоров, о которых стало известно Amnesty International:

"Число казней в Иране значительно снизилось в 2016 году. Однако, несмотря на имеющуюся статистику, общая ситуация остается для нас крайне тревожной. Главное, на что следует обратить внимание – это то, что очень большое число смертных приговоров в Иране выносится судами за такие преступления, в кавычках, которые вообще нельзя считать какими бы то ни было правонарушениями, согласно международным законам и общепринятым нормам мировой юридической практики".

Приговорить к смерти человека в Иране могут за хранение наркотических веществ или коррупцию, за любые политические выступления и критику власти и духовенства, а также за секс вне брака и гомосексуальные отношения. В Уголовном кодексе Ирана до сих пор существуют такие статьи, предусматривающие смертную казнь (хотя обвинения по ним выносятся редко), как "Несогласие с Богом" и "Недостойная жизнь на земле". Наибольший ужас правозащитников вызывает также то, что в стране часто организуются публичные казни, и что смертные приговоры выносятся и несовершеннолетним.

Пакистан

В Пакистане, как рассказывает Кьяра Санджорджио, в 2016 году привели в исполнение 87 смертных приговоров – по сравнению с 326 в 2015 году. Однако, по ее словам, это государство все еще остается одним из главных "палачей" мира, при этом у Amnesty International имеется множество данных, свидетельствующих, что почти ко всем обвиняемым, заключенным и приговоренным к смерти применяются пытки:

"Случаев применения смертной казни в Пакистане также стало заметно меньше. По сравнению с 2015 годом, их число снизилось на 37 процентов. Это колоссальный прогресс, особенно если вспомнить, как часто смертные приговоры в этой стране выносились, например, в конце 2014 года, когда пакистанское правительство таким образом судорожно реагировало на серию громких террористических нападений, в первую очередь в Пешаваре. Однако нас все еще беспокоит, что общее число смертных казней остается здесь весьма большим. К тому же, в прошлом году в Пакистане вновь стали выносить больше смертных приговоров, которые пока не приводятся в исполнение".

В декабре 2014 года Пакистан объявил об отмене моратория на смертную казнь, действовавшего с 2008 года, после нападения талибов на школу и военный колледж в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли 132 несовершеннолетних подростка и 9 учителей. После этого в стране начались казни примерно 500 человек, признанных виновными в террористической деятельности.

Беларусь

В Беларуси, как говорит советник Amnesty International Кьяра Санджорджио, смертные приговоры по-прежнему выносятся регулярно, и минувший год не стал исключением:

Нет никаких доказательств, что смертная казнь является средством борьбы с преступностью

"Беларусь остается последним и единственным государством в Европе, применяющим смертную казнь. В 2016 году здесь на основании судебных приговоров были лишены жизни четыре человека. В Беларуси мы наблюдаем такое же отношение к смертной казни, как в Казахстане и в России – часть общества убеждена в том, что если применять ее чаще, или же отменить мораторий на смертную казнь, то это поможет задавить криминалитет и обеспечит стабильность. Однако нет и не было никаких доказательств того, что смертная казнь является средством повышения безопасности и борьбы с преступностью".

В докладе Amnesty International также отмечается, что благодаря обнародованию новой информации стало известно о более высокой статистике по числу вынесенных смертных приговоров и осуществленных смертных казнях во Вьетнаме и Малайзии.