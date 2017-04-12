Итальянская полиция изъяла вина крымского производства с российской экспозиции на международной выставке Vinitaly 2017 в городе Вероне. Накануне о наличии бутылок из оккупированного полуострова на российском стенде сообщил посетитель выставки из Украины. Благодаря совместным усилиям с украинскими дипломатами в Италии организаторы сразу решили убрать крымскую продукцию с выставки, назвав инцидент «недоразумением».

С горьким привкусом оказался дебют россиян на известной международной выставке вина в Вероне. Ведь за месяц до открытия популярной винной ярмарки итальянские организаторы предупредили российских участников не демонстрировать винную продукцию из Крыма.

Уже перед открытием выяснилось, что в списке российской продукции появились другие марки вина, о которых не было заявлено ранее. Как сообщил Радiо Свобода посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, и дипломаты, и организаторы виновного форума надеялись, что российская сторона приняла во внимание предыдущие замечания. Оказалось, наоборот.

Как нам объясняют, произошло недоразумение. Хотя мы понимаем, что это была не техническая ошибка, это сделано сознательно

«Мы же ‒ европейцы. Если вам говорят организаторы или хозяева, что здесь нежелательно это делать, вы же не будете это делать. А российская сторона взяла и сделала. Так, как нам объясняют (итальянцы ‒ КР), произошло недоразумение. Хотя мы понимаем, что это была не техническая ошибка, это сделано сознательно (россиянами ‒ КР)», ‒ говорит посол Перелыгин.

Посетитель выставки Алексей Любецкий, партнер проекта UA2EU, который занимается продвижением украинского экспорта, увидел в понедельник в Вероне выставленную россиянами продукцию марок «Новый свет» и «Инкерман». Активист вызвал местную финансовую полицию и сообщил об этом украинским дипломатам в Риме. Финансовые правоохранительные органы Вероны, проверив европейские директивы, заставили хозяев стенда убрать крымскую винную продукцию.

Справедливость восторжествовала

Подытоживая то, что произошло, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в беседе с Радiо Свобода отмечает:

Итальянская сторона продемонстрировала уважение к своим международным обязательствам

«Во-первых, восстановлена справедливость решением организаторов убрать крымские вина с российского стенда. Во-вторых, итальянская сторона продемонстрировала уважение к своим международным обязательствам».

Скандал с изъятием продукции оккупированного полуострова почти обходят вниманием ведущие итальянские СМИ. Накануне информагентство ANSA без тени сомнения сообщало о России как о неизвестной территории вина, перечислив регионы производства, среди которых был и Крым.

На международной выставке в Вероне представлены и украинские компании, в частности винные производители Черноморского региона. Ежегодная экспозиция вина и водочных изделий Vinitaly проходит в Вероне с 1967 года. Это престижный форум для производителей, импортеров, экспертов рынка вина и журналистов.