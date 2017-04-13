Находясь с визитом в Москве, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в конце концов встретился не только с главой МИД России Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным. Хотя Кремль почти до самой встречи не подтверждал, что Путин согласится принять главу американской дипломатии. В центре переговоров была Сирия, но об Украине тоже не забыли. Рекс Тиллерсон по итогам своих встреч в Москве назвал отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе препятствием для нормализации отношений США с Россией. Украина не стала разменной монетой во время переговоров госсекретаря в России, констатируют эксперты.

Во время переговоров в Москве Рекса Тиллерсона речь шла о положении в Сирии, и, как сказал госсекретарь, Россия и США выступают за единую и стабильную Сирию, а также против терроризма, угрожающего обеим странам.

Эта встреча происходит, действительно, в очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга

«Эта встреча происходит, действительно, в очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга. Важный момент поговорить о тех сферах, в которых наши цели и задачи являются общими, и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», ‒ сказал Рекс Тиллерсон на переговорах с Сергеем Лавровым.

При этом госсекретарь США повторил позицию Вашингтона, что власть режима президента Сирии Башара Асада подходит к концу, ее передача должна произойти упорядочено и не предусматривает никакой роли Асада или членов его семьи. Рекс Тиллерсон отметил, что позиции США и России по инциденту с недавним применением химического оружия в Сирии отличаются.

Что касается Украины, то стороны подтвердили важность Минских договоренностей. Но, подчеркнул госсекретарь, пока не будет полного прогресса в выполнении соглашений, это будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией.

Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, по выводу войск и вооружений, и повлиять на сепаратистов, чтобы ОБСЕ могла полноценно играть свою роль в урегулировании.

Санкции не обсуждали

Позже, отвечая на вопрос журналистов, Тиллерсон сказал, что во время переговоров вопрос санкций, введенных в отношении России за ее агрессию против Украины, не обсуждали.

Все эти почти сто дней после избрания президентом США Дональда Трампа Москва надеялась достичь основательной договоренности путем обмена важных для Америки вопросов на Украину, отметила Радiо Свобода политический эксперт Олеся Яхно. Такие надежды были ложными изначально, но после решительной реакции нынешней американской администрации на применение химического оружия в Сирии, эти надежды стали призрачными. Визит Рекса Тиллерсона в этом плане не добавил Лаврову и Путину оптимизма ‒ Украиной во время переговоров госсекретаря США в Москве не торговали, отмечает политолог.

Украина не стала тем вопросом, которым Россия хотела торговать на переговорах с США

«Украина, хотя кое-кто и высказывал опасения, не стала разменной монетой. Украина не стала тем вопросом, которым Россия хотела торговать на переговорах с США. Исходя из заявлений, прозвучавших (в Москве, во время пребывания в российской столице Рекса Тиллерсона ‒ КР), это более чем очевидно», ‒ сказала Олеся Яхно.

Между тем в Государственном департаменте США заверили в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов. Таким образом в Госдепартаменте прокомментировали изложение слов Рекса Тиллерсона со стороны министра иностранных дел Франции Жана-Марка Эро. Руководитель французского МИД утверждал, что во время встречи глав дипломатий стран «Большой семерки» Рекс Тиллерсон якобы поинтересовался, какой интерес для американских налогоплательщиков интересоваться Украиной, кроме великих принципов? Не Европа ли должна взять на себя эту ответственность? Сам Тиллерсон не подтвердил, что он такое говорил.

На брифинге в Госдепартаменте исполняющий обязанности спикера Госдепартамента Марк Тонер констатировал, что понятия не имеет, о чем говорил Жан-Марк Эро.

«Государственный секретарь Тиллерсон четко выяснил позицию правительства США в отношении Украины... выступает в поддержку Минского процесса и санкций в отношении России... дал президенту Украины Порошенко ясно понять, что позиция США в отношении Украины не изменилась, и США решительно поддерживают украинское правительство и призывают к полному выполнению Минских соглашений», ‒ отметил Марк Тонер, сообщает «Голос Америки».