Специально для Крым.Реалии

По традиции все российские СМИ 12 апреля поздравили своих зрителей, слушателей и читателей с Днем космонавтики. Однако патриотического напора и пафоса в космических сообщениях было значительно меньше. А ведь «космоснаш» до недавнего времени был такой же укрепляющей и животворящей скрепой, как и «Крымнаш». При этом большинство россиян уверено, что покорение Советским Союзом околоземной орбиты –​ их исключительная заслуга. Как и то, что только их «дедывоевали», и никто больше.

Явные признаки общественного уныния появились после того, как «Роскосмос» в канун семидесятилетия Победы «водрузил» знамя, с которым «дедыпобеждали», не на космический рейхстаг, а на дно океана. И до этого в стране победившего космоса случались на старте ракетные кульбиты, но так они свою честь еще не роняли. Корабли не желают стартовать даже под «зажигающим» взглядом самого Владимира Путина, что случилось на новом космодроме «Восточный».

Но в это 12 апреля в российской космонавтике случилось нечто, напоминающее самоповешение. На День космонавтики в судах были назначены слушания по двум искам «Роскосмоса» к своим подрядчикам – ​АО «Российские космические системы» и к НПО имени Лавочкина.

Не сумев организовать управление космической отраслью, руководители государственной корпорации решили спихнуть свои провалы на многочисленных подрядчиков. «Роскосмос» за последние годы затаскал по судам всех ведущих разработчиков и производителей космической техники. Только в этом году подано уже больше полусотни исков, а их вал случился именно в апреле.

Не сумев организовать управление космической отраслью, руководители государственной корпорации решили спихнуть свои провалы на многочисленных подрядчиков

​Отчаянье «Роскосмоса» можно понять. Не успел вице-премьер Дмитрий Рогозин заявить, что Россия вырвалась «из пелены поражений, обидных аварий и катастроф, сделав качественный рывок», ​как вскоре, 1 декабря прошлого года, вечную орбиту в таежной Туве нашел транспортный грузовик нового поколения «Прогресс». Общие убытки превысили четыре миллиарда российских рублей.

Тогда русонавты пытались обвинить украинских партнеров из харьковского «Коммунара». Но оказалось, что брак гонит родной Воронежский мехзавод. Уже в этом году «Роскосмос» вернул им на доработку все двигатели «Протон». То ли ради примитивной экономии, то ли, чтобы банально своровать, здесь использовали не жаропрочные припои из драгоценных металлов, а какие-то «сопли».

Оказывается, россиянам не на чем летать в космос, приходится использовать американские и японские ракетные носители. Предложили закупать «Зениты» у днепровского «Южмаша». Но какая может быть торговля с агрессором? Да к тому же криворукие спецы сами запорют старт, а потом по судам затаскают.

С теми ракетами, что мы освящали, было все в порядке, а падали именно неосвященные

​Но, кажется, россияне нашли способ, как преодолеть все неудачи сразу. «С теми ракетами, что мы освящали, было все в порядке, а падали именно неосвященные», –​ поделился своими наблюдениями пару лет назад «космический» батюшка Сергей Бычков. По его мнению, в этом и кроется причина падения одного из «Протонов»…

Несомненно, услышав подобное, первый советский космонавт Юрий Гагарин наверняка сказал бы: «Поехали… лучше в суд!» Или просто молча взмахнул бы рукой.

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