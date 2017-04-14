В Украине 18 мая – день памяти жертв трагической депортации крымскотатарского народа. В ходе спецоперации 18-20 мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и Урал были депортированы все крымские татары, по официальным данным – 194111 человек.

Полный объем трагедии народа трудно оценить, а долговременные последствия депортации ощущаются и сейчас во всех сферах общественной жизни крымских татар.

Народная перепись насчитывает 238500 высланных соотечественников, из которых дети и женщины составляли 205900

После войны в места спецпоселений своего крымскотатарского народа были принудительно направлены демобилизованные из Советской Армии солдаты и офицеры, трудармейцы, а также эвакуированные и репатрианты.

Народная перепись середины 1960-х годов, осуществленная активистами Национального движения крымских татар, насчитывает 238500 высланных соотечественников, из которых дети и женщины составляли 205900.

Во время долгого пути в товарных эшелонах и в первые годы в местах высылки умерли от голода, болезней и нечеловеческих условий 109956 человек

Во время долгого пути в товарных эшелонах и в первые годы в местах высылки умерли от голода, болезней и нечеловеческих условий 109956 человек (46,2% от общей численности), что в 4 раза превышает потери крымскотатарского народа за военный период.

Эти факты свидетельствуют о том, что руководство СССР в отношении коренного народа Крыма совершило акт геноцида.

В ходе общенародной акции «Унутма» («Помни») в 2004-2011 годах в Крыму было собрано около 950 воспоминаний очевидцев совершенного над крымскими татарами геноцида. В преддверии 73-й годовщины депортации Крым.Реалии, совместно со Специальной комиссией Курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа и преодолению его последствий, начинают новый проект, в ходе которого будут впервые опубликованы уникальные свидетельства из этой коллекции исторических материалов.

Эльведин Чубаров, крымский историк, координатор Специальной комиссии Курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа

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