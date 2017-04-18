В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля продолжится судебный процес по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Накануне судебного заседания ​Николай Семена в комментарии Крым.Реалии подчеркнул, что дело против него носит политический характер.

«Обвинение в отношении меня является не правовым, а политическим. Нигде в мире, тем более в отношении журналистов, не практикуют осуждения по поводу публикации мнения. В том числе статья российской конституции гарантирует гражданам России свободную публикацию мнения, но, тем не менее, на практике это преследуется», – отметил Семена.

Вместе с тем, журналист, который является автором Радіо Свобода и Крым.Реалии, выразил надежду на справедливый суд.

«Мне, как человеку, который попал и присутствует в этих жерновах, хотелось бы верить в то, что справедливое правосудие в России возможно, что не все судьи исполняют четкие команды, что отсутствует «телефонное право», – добавил Семена.

«Amnesty International» обсудят дело против журналиста Семены с европейскими политиками в Страсбурге и Брюсселе

Правозащитники из международной организации «Amnesty International» намерены поднять вопрос преследования крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены перед европейскими чиновниками и парламентариями в Страсбурге и Брюсселе.

Об этом Крым.Реалии сообщил исследователь «Amnesty International» по Украине, Молдове и Беларуси Красимир Янков.

«Поднимать вопрос преследования в Крыму Николая Семены на международном уровне – это то, что нам необходимо делать, это наша работа. Зимой я разговаривал на предмет «дела Семены» с дипломатами французского МИДа на конференции в Париже, просил их, чтобы они обсуждали этот вопрос уже по своим – дипломатическим каналам», – сказал Янков.

Правозащитник добавил, что в ближайшей перспективе – в мае текущего года, уголовное дело против журналиста Николая Семены будет фигурировать в диалоге представителей «Amnesty International» с представителями Совета Европы.

«Я сейчас готов приоткрыть занавес и сказать, что в мае у нас запланирован ряд встреч в Страсбурге и Брюсселе, где этот вопрос будет подниматься перед политиками из стран-членов Европейского Союза, с представителями Совета Европы. Это, в принципе, наша регулярная работа, а дело Николая Семены постоянно фигурирует в нашей повестке, поскольку это, с нашей точки зрения, один из наиболее вопиющих фактов проявления несправедливости в Крыму», – подытожил Янков.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.