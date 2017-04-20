Известный российский кинорежиссер Алексей Учитель испытал на себе эффект бумеранга. В 2014 году он публично поддержал «Крымнаш». А сейчас вынужден тратить силы и нервы на борьбу с экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая ополчилась против его нового фильма «Матильда».

На этой неделе Поклонская обнародовала результаты «экспертизы» фильма, которую по ее просьбе провели некие эксперты. Их выводы однозначны: картину нельзя демонстрировать «в связи с высоким уровнем провокативности и унижения». Речь в фильме, напомним, идет о любовных отношениях последнего российского царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Vladislav Dorofeev

г-жа Поклонская, своими действиями и словами Вы оскорбляете чувства верующих в научно-технический прогресс и свободу творчества

Анастасия Баженова

Фильм еще не вышел, а вас, Наталья, уже корежит. Посмотрю фильм и сама решу –​ оскорбляет он меня или нет

Татьяна Никитина

Они уже почти уговорили меня сходить посмотреть

Стишоклопушок

Запретить, а то вдруг с экрана случайно "замироточит"...

Vladimir Victorov

Если он оскорбляет верующих, пусть они на него не ходят, и все. Почему его вдруг нельзя показывать всем остальным, когда у нас верующих –​ всего 1,5% населения?

Сергей Криворучко

Как может оперировать категориями честь, нравственность и т.п. человек, который де-юре ПРЕДАТЕЛЬ РОДИНЫ.? Она принимала присягу, это государство существует ну и.....таких людей во всех группах социума всегда как-бы недолюбливали, хоть на уровне уличной банды, хоть в межгосударственных отношениях. И на тебе ! Просто костьми радеет за нравственность народа страны, в которую перебежала…

Большой интерес у публики вызвала не только сама Поклонская, но и эксперты, состряпавшие по ее заказу заключение о фильме.

Александр Горный

Рыдать от этого чуда хочется))

Петр Саврасов

Потухла звездочка. Но еще 4 года с зп под 600 тыс. р. будет нас веселить

Кирилл Медведев

...У меня жена –​ эксперт-криминалист с 15-летним стажем. Она и ее коллеги почитали эти эксперизы –​ посмеялись. Они хорошо знают Поклонскую по работе. Раньше я думал, что у них к ней предвзятое отношение, я спорил с ними. Сейчас не все так однозначно…

Dennis Ramboff

Это те самые "эксперты" которые из Крыма звонили, когда бюст намок?

Владимир Андронаки

Эх, не в то время живет девушка... В 37-м ей цены бы не было!

А сейчас только пузыри пускает, дискредитируя партию, которая ее выдвинула, и Госдуму, законодательный орган страны

Liza Bogutskaya

Нет слов.

Она не просто вымышленный персонаж. Она реально работала прокурором Украины. С 2002 по 2014 год. Причем не дворовым каким- то, и не игрушечным, а занимала высокие руководящие посты…

Слава Господу, что эта прокурорша стала российской подданной и преданной.

Но она же была украинским прокурором!!!

Нет слов

Режиссер Алексей Учитель, ставший жертвой Поклонской, у комментаторов тоже особой симпатии не вызывает.

Рогозин-на-орбите

#Карма. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель поддержал аннексию Крыма и получил в подарок Поклонскую