На учениях близ Крыма украинские спецназовцы на вертолетах преследовали «диверсантов»

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Во время антитеррористических учений, которые прошли 21 апреля в Херсонской области, украинские военные, пограничники и сотрудники СБУ обезвредили условного противника – диверсионную группу, которая проникла через админграницу с Крымом и подорвала две телевышки.
Об этом рассказала представитель УСБУ Украины в Херсонской области Виктория Шакула.
«Согласно легенде учений, диверсионно-разведывательная группа попала на административную границу с Крымом и подорвала телекоммуникационную вышку возле КПВ «Чонгар», позднее подорвали и вторую вышку, которая находится в Геническе. Силовики и спецназовцы двумя бортами прибыли в Геническ чтобы найти и обезвредить членов диверсионной группы», – рассказала Виктория Шакула.
Начальник штаба антитерросистического центра УСБУ Украины в Херсонской области Игорь Садохин отметил, что первая группа была задержана в Геническе, по легенде учений это были сообщники. Сами диверсанты пытались прорваться через админграницу, но были окружены и обезврежены бойцами Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.
Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в учениях задействовали сотрудников Херсонского и Бердянского пограничных отрядов. «Непосредственно на месте у нас были две снайперские группы, также мы осуществляли прикрытие админграницы с временно оккупированный Крымом», – сказал он.
При этом Шевцов подчеркнул, что пункты взъезда и выезда работали в обычном режиме.
Возле границы с аннексированным Крымом СБУ и украинские пограничники 21 апреля провели антитеррористические учения. Совместную учебную операцию провели управление СБУ в Херсонской области, бойцы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, сотрудники полиции, ГСЧС, государственной пенитенциарной службы, Херсонской облгосадминистрации, органов местного самоуправления.
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