Намек пятого поколения

Во вторник два истребителя-бомбардировщика F-35 прибыли в Эстонию для проведения учебных полетов вблизи границ с Россией. Впервые самые современные в мире боевые самолеты будут временно базироваться в Европе. Американские наблюдатели рассматривают это как прямой сигнал Кремлю.

Самолеты прибыли в Эстонию через два дня после визита в Таллинн спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, заявившего о том, что США безоговорочно поддерживают Эстонию, и вскоре после размещения в стране международного батальона НАТО, в составе которого французские и британские военнослужащие.​

Командование американскими ВВС в Европе, которые действуют в составе НАТО, пояснило, что появление двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения на восточной границе стран-членов Североатлантического союза позволит американским летчикам провести "ознакомительные тренировки на европейском театре военных действий и заверить союзников и партнеров в приверженности США поддержанию мира и стабильности в регионе".

Белый дом дает Кремлю очень важный сигнал, считает американский военный эксперт, бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гурэ:

США используют все возможности для защиты своих союзников по НАТО

– США используют все возможности, любое оружие для защиты своих союзников по НАТО. С чисто практической точки зрения, два самолета ничего не изменят в расстановке сил. Но в недалеком будущем шесть или семь стран НАТО начнут закупать эти самолеты. Это позволит НАТО создать воздушный барьер на своем восточном фланге.

– Согласно заявлению Пентагона, одной из целей появления этих самолетов у границ России является демонстрация их способности скрыться от российских радаров. Что имеется в виду?

– У нас пока не было возможности оценить эффективность антирадарной маскировки этих машин в реальных условиях близости российской границы. На этих самолетах имеются сенсоры, которые засекают сигналы радаров, направленных на них. Я подозреваю, что мы сможем прослушивать системы связи российских ПВО.

– В последнее время было немало публикаций, в которых скептично оцениваются способности этих самолетов. Есть даже публикации, где утверждается, что по каким-то показателям они уступают российским машинам.

По боевым качествам они значительно превосходят все, что находится в российском арсенале

– Я говорил с несколькими пилотами, которые проходили подготовку на этом самолете. По их словам, ничего в мире не может сравниться с боевыми возможностями этих самолетов. Можно твердо сказать, что они значительно превосходят по своим боевым качествам все, что находится в российском арсенале. Известны случаи, когда во время учебных боев четверка F-35 "уничтожала" эскадрилью – двенадцать самолетов F-15 или F-16, не понеся никаких потерь.

– Еще не так давно невозможно было представить, что президент Трамп, говоривший о своих надеждах на сотрудничество с президентом Путиным, начнет делать такие предупреждения Кремлю. Что происходит, как вы считаете?

Россию воспринимают как противника, ее действия напоминают действия врага

– Я думаю, что Путин совершает ряд крупных ошибок. Действия российского президента – и мы говорим даже не о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию в США – привели к созданию в американском оборонном и политическом истеблишменте буквально единого фронта с целью противостояния России. Ее сейчас твердо воспринимают как противника, подобного Советскому Союзу, ее действия напоминают действия врага.

Взять хотя бы размещение Россией двух батальонов крылатых ракет в нарушение американо-советского договора о запрете ракет малой и средней дальности. Зачем она это делает? Что, у нее недостаточно ядерного оружия? Президенту Трампу все это очень не нравится, он, как мы видим, реагирует резко отрицательно на такое поведение России. Трамп хотел бы сконцентрировать внимание на вещах, которые он считает более важными, но Путин не дает ему такой возможности.

– Но, как вам скажут многие наблюдатели, таким образом Владимир Путин достигает главной цели – оправдывает свое пребывание у власти необходимостью противостояния внешнему врагу?

При таком ходе событий Вашингтон начнет предоставлять Украине боевое оружие

– Нет сомнения, что он получает внутренние дивиденды благодаря такой политике. Но он также получает повышение оборонных расходов НАТО, фактически постоянное пребывание американского контингента в Восточной Европе: американские авианосцы курсируют на расстоянии нескольких миль от российских границ, США приступят к сооружению систем противоракетной обороны, в рамках новой ядерной стратегии наверняка будет содержаться положение о качественном улучшении американского ядерного арсенала. В течение нескольких лет он получит на границах России лучше вооруженных соседей. При таком ходе событий Вашингтон начнет предоставлять Украине боевое оружие. Это может привести к введению самых различных санкций, о которых мы успели позабыть за последние 25 лет, – говорит Дэниэл Гурэ.