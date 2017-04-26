В Керчи из-за аварии часть города осталась без электроснабжения

В Керчи из-за аварии в среду 26 апреля часть города осталась без электроснабжения. Как сообщают местные СМИ, авария произошла около 15 часов.

Без электричества остались абоненты района железнодорожного вокзала, центральной части города и детской больницы, сообщает сайт «Керчь – мой город».

По утверждению энергетиков, причиной аварии стало повреждение неустановленными лицами электрического кабеля на подстанции «Керченская».

О сроках устранения аварии и возобновлении подачи электроэнергии пока не сообщается.

В начале апреля 2017 года в Керчи анонсировали 9-ти часовые отключения электроэнергии в течение всего месяца. В «Крымэнерго» утверждают, что отключения связаны с «плановым ремонтом».

Как следует из обнародованного графика отключений электричества в Керчи, периоды блэкаута могут длиться до девяти часов.