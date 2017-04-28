Северо-Крымский канал разделила новая дамба

Новую дамбу на Северо-Крымском канале открывают 28 апреля на админгранице с Крымом у контрольного пункта въезда-выезда «Каланчак». Как отмечают специалисты, строительство этого сооружения позволит херсонским сельхозпроизводителям обеспечить орошение на площади около 30 тысяч гектаров. Крым тем временем будет окончательно отрезан от днепровской воды.

Раиса Никаноровна, жительница села Гавриловка Вторая, более тридцати лет работала на рисовых полях в одном из крупнейших хозяйств Каланчакского района на Херсонщине. Сельскохозяйственная фирма сейчас выращивает 8 сельхозкультур на 6 тысячах гектаров на территории четырех сельсоветов. Женщина говорит, что до прекращения водоснабжения Крыма здесь сажали полторы тысячи гектаров риса. В прошлом году – в три раза меньше.

«Посадили всего-навсего, ведь говорили – то электроэнергии не будет хватать, то воды не будет хватать, – посадили немного – 400 с чем-то, 450 вроде бы гектаров», – делится сведениями пенсионерка.

Сергей Коваленко более 10 лет работал агрономом в местном фермерском хозяйстве. Говорит, что воду на Крым перекрыли выше их села. Чтобы не остаться без орошения, местные фермеры скинулись на миллион гривен и возвели самодельную дамбу из мешков.

Привозился сначала песок, потом уже песка не хватало, поэтому брали глину – клали и трамбовали, клали и трамбовали

​«Привозился сначала песок, потом уже песка не хватало, поэтому брали глину – там вот, если вам видно, набирали в эти мешки, «биг бэги», клали и трамбовали, клали и трамбовали. Плюс еще работали здесь водолазы, потому что внизу идет труба аварийная – вдруг что-то – чтобы можно было сбросить воду. Специальная ткань была куплена, которая не дает воде размывать. И эта ткань, вот видно ее, она аж на дне там водозалы ее прикрепляли», – говорит мужчина.

​Екатерина Буря – один из крупнейших фермеров Каланчакского района. Для нее строительство новой дамбы – хорошая новость. По ее мнению, самодельная дамба из мешков долго бы не протянула и они остались бы без орошения.

Две-три культуры мы бы смогли выращивать без дамбы, а сейчас у нас около 8 культур

​«Не было бы сои, не было бы кукурузы, не было бы риса, а выращивали бы только ячмень, пшеницу, ну что у нас там еще? Ячмень, пшеница яровая и рожь, лен засухоустойчивый. Две-три культуры мы бы смогли тогда выращивать, а сейчас у нас около 8 культур», – объясняет фермерша.

Начальник Управления Северо-Крымского канала Александр Романенко показывает новую дамбу и объясняет ее значение.

«Строительство первого этапа этого сооружения позволит нам выдержать уровневый режим в необходимом контексте, при этом обеспечить бесперебойную работу на площади около 30 тысяч гектаров для сельхозпроизводителей в плане орошения и также дополнительно даст возможность заполнить Перекопский канал, часть Перекопского канала со стороны Северо-Крымского канала, что дополнительно даст около 7 тысяч гектаров», – отмечает чиновник.

Александр Романенко добавляет, что эта дамба – лишь один из этапов обустройства новой конфигурации системы орошения, в которой всю воду будет получать Херсонская область, что позволит увеличить оросительные площади и, соответственно, урожайность.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.