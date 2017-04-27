Лев Миримский. Уроки выживания

27 апреля стало известно о смерти известного крымского бизнесмена, народного депутата Украины четырех созывов Льва Миримского. Крым.Реалии рассказывают, чем он запомнился, что оставил после себя и что говорят о нем его сторонники и оппоненты.

Где и при каких обстоятельствах умер Лев Миримский, достоверно не известно. Российские и крымские СМИ сообщают, что смерть настигла его в Киеве, а причиной послужили проблемы с сердцем. Подтверждений этому пока нет. Родные экс-депутата публично никаких заявлений не делали, а супруга экс-депутата не отвечает на телефонные звонки.

«Под утро остановилось сердце»

Информацию о смерти Льва Миримского Крым.Реалии подтверждают ряд крымских и украинских политиков.

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач утверждает, что причиной смерти Миримского стал сердечный приступ. «После сердечного приступа Лев Миримский умер. Он прилетел в Киев из Дюссельдорфа. В Киеве ему стало плохо, и его не смогли госпитализировать в клинику. Хоронить будут в Киеве», – говорит Грач.

После сердечного приступа Лев Миримский умер. Хоронить будут в Киеве

О смерти Миримского в украинской столице по причине остановки сердца сообщает также провластное крымское издание КИА: «Смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по «скорой помощи», а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце».

В Национальной полиции Киева информацию о произошедшем не подтвеждают. «Это, видимо, случилось, не в Киеве, потому что мы у себя подобной информации не фиксировали», – заявили в отделе коммуникаций ведомства.

Честный бизнес и криминальный след

Лев Миримский родился в Симферополе и продолжал жить там, несмотря на множество возможностей перебраться в столицу Украины и даже в другую страну. «Я родился в Крыму и очень люблю Крым. Я очень переживаю за то, чтобы в Крыму все было хорошо», – заявлял он.

Миримский известен как один из самых состоятельных и в прошлом влиятельных крымчан. Успех ему принесла компания «Империя», основанная им еще в 90 годах прошлого века. Его компании работают в сфере недвижимости, туризма, торговли и связи. В 2013 году его семья декларировала 14 миллионов гривен годового дохода. Миримский уверял, что эти деньги заработаны честно и с уплатой всех налогов.

Его оппоненты заявляли о связях бизнесмена с бандитскими группировками, которые действовали в Крыму в 90-е годы. В 1996 году Миримский получил огрестрельное ранение в шею и чудом остался жив.

Говорить, что я как-то связан с криминалом, не корректно

А в начале 2000-х годов во время одной из предвыборных компаний в интернете появился видеоролик, снятый с дня рождения Сергея Воронкова – фигуранта милицейских оперативных сводок (упоминался в контексте ОПГ «Сейлем»), а ныне главы Федерации бокса Крыма. На видео Миримский дарит Воронкову ружье. Впоследствие видео из открытого доступа исчезло, а Миримский связи с криминалитетом отрицал. Эпизод с подарком Воронкова в интервью «Левому берегу» в январе 2013 года комментировал так: «Говорить, что я как-то связан с криминалом, не корректно. Говорят, хочешь узнать о себе что-то новое – иди на выборы. И вот каждые выборы я о себе узнавал что-то новое».

Борьба за власть

Не менее успешной была и политическая жизнь Миримского. В 90-х годах он основал партию «Союз» пророссийского толка. В ее рядах он дважды получил мандат депутата Верховной Рады Крыма и четырежды в разные годы избирался в парламент Украины.

В 2001 году окончил Академию государственного управления при президенте Украины, был соискателем кафедры философии и методологии, работал над диссертацией «Технология власти в условиях гражданского общества».

Льву Миримскому удалось сохранять власть даже в самых сложных политических условиях. Проиграл он лишь однажды – в 2010 году кресло мэра Симферополя досталось не ему, а представителю Партии регионов Виктору Агееву. По мнению местных политологов, несмотря на реальную поддержку Миримского в Симферополе, у него практически не было шансов получить мэрскую должность из-за мощного админресурса, с помощью которого регионалы тогда пытались сконцентрировать всю власть в стране в своих руках.

Уже через два года – в 2012 году – Миримский взял реванш. На выборах в парламент Украины регионалы активно продвигали на его мажоритарном округе в Симферополе своего кандидата Александра Баталина. Но накануне дня голосования тот неожиданно снял свою кандидатуру, уступив Миримскому дорогу к депутатскому мандату в украинском парламенте. Политологи и журналисты тогда заявляли, что он сумел договориться с регионалами и обменять мандат нардепа на деятельность в провластном большинстве после выборов. Интересно, что впоследствие его фамилия засветилась в «амбарной книге» Партии регионов в контексте именно той избирательной кампании 2012 года. Тем не менее, в украинском парламенте Миримский отработал весь срок как внефракционный депутат.

После российской аннексии Крыма он, в отличие от регионалов, которые массово сдавали мандаты и уезжали на полуостров, доработал в парламенте до конца каденции.

Следует отметить, что во время избирательной кампании 2012 года Миримский опробовал тогда еще новую для Крыма политтехнологию – запустил на крымском телевидении собственную программу «Уроки выживания с Львом Миримским», которую сам же и вел.

Мы не учим вас жить, мы учим вас выживать

«Мы не учим вас жить, мы учим вас выживать», – обращался он к своим избирателям, предлагая поддержку в защите их прав.

«Лев Миримский был мастером выборных технологий, умел сохранять свою команду, которая работала с ним от одних выборов до других, не разбрасывался людьми. Наиболее запомнился его прекрасный маневр в 2012 году на выборах народных депутатов Украины, когда он путем переговоров сдал свою партию под Партию регионов и в результате этой «сделки» получил место в парламенте Украины. Это был профессиональный маневр. Тем не менее, это человек своего времени – 90 годов, но из тех, кто сумели перестроиться и сохраниться в последующем. Миримский сыграл свою роль в крымской истории, и в первое двадцатилетие Крыма под контролем Украины он действительно влиял на процессы», – характеризует его крымский политолог Дмитрий Омельчук.

Аннексия Крыма и «мост дружбы»

После российской аннексии Крыма Лев Миримский позиционировал себя как «мост дружбы» между Симферополем и Киевом. «В Крыму прошел референдум. Я считаю, что честно. У многих расходятся мнения в его законности, но это вопрос сложный, я бы не хотел лезть в юриспруденцию. На сегодняшний день, как говорят в Украине, «маємо те, що маємо», – заявлял он в интервью Крым.Реалии.

Миримский критиковал решение украинских властей о прекращении подачи днепровской воды в Крым и призывал пересмотреть его.

Миримский критиковал решение украинских властей о прекращении подачи днепровской воды в Крым

Крымский провластный политолог Александр Форманчук в ноябре 2014 года утверждал, что Миримский был в дружеских отношениях с теперь уже экс-руководителем администрации президента Петра Порошенко Борисом Ложкиным и с помощью этих связей пытался взять в аренду Северо-Крымский канал: «Лев Миримский готов был это сделать, взяв на себя обязательства по оплате этой воды украинскому государству и по реконструкции канала. Но Борис Ложкин ему откровенно сказал, что это вопрос политический. Он лежит не столько в экономической плоскости, сколько вписывается в стратегию блокады Крыма». Сам Миримский эту информацию не комментировал.

После досрочных парламентских выборов в Украине в 2014 году Миримский ушел из политики, заявив, что не видит себя в украинском парламенте нового созыва. Последние годы своей жизни он посвятил семье и бизнесу, который развернул в Крыму и на материковой части Украины.

После российской аннексии Крыма Миримский с семьей жил в Киеве, однако продолжал проводить много времени на полуострове. Судя по страницам в соцсетях, Миримский с семьей в последние годы также регулярно бывали и в Европе. Совсем недавно Миримский сообщал, что ходит на рыбалку, ведет здоровый образ жизни и старается придерживаться диеты.

У него остались жена и трое детей. До рождения внука он не дожил совсем немного.

Мы дали слово сторонникам и оппонентам Льва Миримского.

Анатолий Петров, бывший многолетний соратник Миримского по партии «Союз», который в 2012 году стал его конкурентом на округе по выборам в парламент Украины:

– Очень жаль человека. Большая потеря. Мы раньше были хорошими близкими товарищами. Хотя у каждого была своя жизнь: у него бизнес, у меня – общественная деятельность. Иногда пересекались по политическим делам, но с 2012 года мы не общаемся. При Украине он был очень влиятельным в Крыму, но после 2014 года он тут не был заметен. Его жизнь продолжалась на Украине. Я могу только соболезновать.

Степан Кискин, депутат подконтрольного России горсовета Симферополя, еще один бывший конкурент Льва Миримского на выборах в парламент Украины в 2012 году:

Лев Миримский всегда достигал своих целей любыми методами

– Лев Миримский всегда был настойчивым, всегда достигал своих целей любыми методами, я подчеркну. Если он ставил себе задачи, то бросал на их выполнение все свои ресурсы: финансовые, связи и так далее. Это в нем присутствовало всегда. Я, честно говоря, в шоке с новости о его смерти. Меня ею ошарашили.

Юлия Вербицкая, крымский блогер, бывший пресс-секретарь Льва Миримского:

– В последний раз мы общалась с Львом Юльевичем, когда я с ним работала, то есть года четыре назад. В Крыму – до присоединения к России – он был достаточно знаковой фигурой, одним из самых влиятельных крымских и украинских бизнесменов. Да, он оказывал влияние и на крымскую политику, и на крымский бизнес, и на местную общественно-политическую ситуацию. Это была весомая фигура для Крыма.

Андрей Сенченко, экс-коллега Миримского по парламенту Украины:

Лев Юльевич – очень активный и креативный человек был, и в бизнесовом, и в политическом плане

– Для меня его смерть стала неожиданностью. Лев Юльевич – очень активный и креативный человек был, и в бизнесовом, и в политическом плане. В последний раз мы виделись с ним месяц назад. У него офис в Киеве недалеко от моего, он заезжал на чашку чаю, делился свежими новостями, потому что, в отличие от меня, он периодически бывал в Крыму.



Владимир Клычников, депутат подконтрольного России крымского парламента, экс-соратник Льва Миримского:

– Лев Миримский – деятельный, достаточно резкий в суждениях, быстро принимающий решения, не без своей хитринки, но не подлый человек. Даже если с кем-то разрывал отношения, то зачастую говорил о своих намерениях открыто.

Мы с ним полтора десятка лет были соратниками по политическим объединениям, постоянно общались и работали вместе. Это мой друг, товарищ и партийный соратник. После 2014 года мы продолжали общаться. Но этого общения было гораздо меньше, потому что так у него сложилось, что он с семьей осел в Киеве, часть имущества и дел у него остались в Крыму. И из-за этого он разрывался, постоянно летал в Симферополь, Киев, Москву. В последний раз мы общались со Львом в прошлом году.