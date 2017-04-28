По сообщению официального крымского агентства новостей «Крыминформ», которое контролируется властями аннексированного полуострова, российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила административное производство в отношении американской корпорации Google после якобы заключения мирового соглашения. Согласно этому договору, в Google вроде бы согласились закрыть глаза на санкции в Крыму, где после аннексии на смартфонах невозможно загрузить приложения с Google Play. В декабре 2014 года Вашингтон запретил американским компаниям работать с клиентами, которые находятся в аннексированном Крыму. Украинские специалисты по ІТ-безопасности негативно отнеслись к таким планам, считая, что санкции достаточно эффективно наказывали крымских владельцев смартфонов и гаджетов.

По сообщению агентства «Крыминформ», которое ссылается на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы России, ФАС приостановила 25 апреля административное производство против Google после заключения мирового соглашения с известной американской компанией.

«Мы надеемся, что корпорация Google выполнит взятые на себя обязательства по выполнению условий мирового соглашения, а также в ближайшее время оплатит наложенные на компанию штрафы», ‒ сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

По информации российской газеты «Известия», подписанное мировое соглашение среди прочего предусматривает то, что в компании Google закроют глаза на санкции и, в частности, возобновят работу на полуострове магазина приложений Google Play.

В случае невыполнения условий соглашения будет прямое побуждение через суд

«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с установленным магазином приложений и поиском Google, ‒ сказали «Известиям» в пресс-службе ФАС. ‒ В случае невыполнения условий соглашения будет прямое побуждение через суд».

Официальный Вашингтон в декабре 2014 года запретил американским компаниям работать с клиентами, которые находятся в Крыму, и осуществлять операции с агентами на полуострове.

Из-за санкций жителям Крыма закрыт доступ к программам из магазина приложений Google Play market (как платным, так и бесплатным) для устройств с операционной системой Android, заблокировано скачивание приложений из магазина App Store американской компании Apple, заблокированы аккаунты разработчиков мобильных приложений Google Play и нет доступа к сервисам Google Apps, Google AdSense и Google Analytics.

Санкции Google все еще действуют ‒ крымчанка

Журналисты Крым.Реалии дозвонились Екатерине, жительнице Новофедоровки, что в Сакском районе в западном Крыму. Она, не отходя от телефона, попыталась проверить, сняты ли уже санкции. «Раньше телефон при скачивании выдавал, кажется, «Ошибка 403» или что-то такое, ‒ сказала Екатерина сразу.

«Нет, сейчас так же пишет, что код ошибки ‒ 403, как и было раньше. Программа открывается, но когда начинаешь скачивать, то дает код ошибки доступа 403», ‒ рассказывает о своем эксперименте крымчанка Екатерина.

«Невозможно закачать и на Wi-Fi, и на мобильном интернете тоже. Вот у меня мобильный оператор «К-Телеком» ‒ это на базе бывшего «Киевстар». Потому что в «К-Телеком» хороший и стабильный сигнал и многие мои знакомые на нем работают. Но мне объясняли, что санкции покрывают и мобильную связь», ‒ добавляет Екатерина.

Смарфоны без смарта

Чтобы объяснить, что такое смартфон или гаджет без возможности загрузки аппликаций (приложений), Радiо Свобода обратилось к Алексею Янковскому, президенту общественной организации ИСАКА-Киев, которая является отделением международной организации, занимающейся разработкой мер безопасности информационных технологий.

Без приложений, скажем так, теряется смысл этого смартфона и он становится очень неудобным

«Зачем вообще смартфоны или гаджеты придумали? Потому что для них разработали очень много программ для самых разнообразных целей и потребностей. Там есть и навигационные системы, и программы, которые помогают в повседневной жизни. Есть программы, которые помогают смотреть какой-то контент или фильмы. Если нет возможности загружать такие программы ‒ а их сотни тысяч! ‒ а самых популярных несколько десятков: Фейсбук, Viber, карты Google и тому подобное. Без них, скажем так, теряется смысл этого смартфона и он становится очень неудобным», ‒ объясняет Янковский.

«А во-вторых, Googlе забрал возможность оплаты из Крыма через гаджеты. То есть, к чьему-то Google-аккаунту и аккаунту в I-Phone привязана кредитная карта. Большинство вещей, которые можно скачать на мобильный телефон ‒ они бесплатные, но есть различные платные сервисы, платные программы. И я так понимаю, что когда начались санкции, то забрали возможность вообще рассчитываться из Крыма. И, конечно, это тоже неудобно», ‒ добавляет Янковский.

Можно сказать, что смартфоны без всех этих приложений становятся менее «смартфонными»? То есть, менее, «умными», теряя «смартфонность» и приближаясь к обычным старым мобильным телефонам?

«Ну, да, теоретически, да. Ведь с территории оккупированного Крыма ты не можешь что-то нормально качать», ‒ говорит Радiо Свобода Евгений Васильев, киевский консультант по вопросам ІТ-безопасности.

По его словам, есть несколько вариантов, как обойти санкции. Есть, скажем, фейковый ID и можно разработать фейковое месторасположение.

Можно в Play-Market поискать приложения, которые подделывают данные о местоположении. Можно идентифицироваться «Украина», но тогда же можно попасться

«Некоторые сервисы это позволяют, но не каждый крымский «ватник» знает как это сделать! То есть, можно в Play-Market поискать приложения, которые подделывают данные о местоположении. Можно идентифицироваться «Украина», но тогда же можно попасться ‒ как говорится: соседи донесут», ‒ объясняет Васильев.

По его словам, для таких шагов нужны какие-то технические знания, чтобы это подделать.

«Еще вариант ‒ качать все подряд и может что-то заработает. Или еще один вариант ‒ выезжать на установку и все апдейты в соседний Краснодарский край России через Керченский пролив», ‒ дает советы Васильев.

Google и ранее имел «особый вид» на Крым, обозначая, например, его на картах российским:

«Гибридные игры»

Алексей Янковский очень остро отреагировал на якобы мировое соглашение России с Google и возможное снятие ею санкций с аннексированного Крыма.

Я считаю, что Крым должен быть под санкциями, поскольку Крым ‒ это украинская территория, аннексированная Россией

«Я не понимаю этого и я буду против этого. Я это не поддерживаю и я считаю, что Крым должен быть под санкциями, поскольку Крым ‒ это украинская территория, аннексированная Россией. И поэтому все американские компании должны придерживаться санкций. Это было распоряжение Барака Обамы, в котором было четко прописано, что все компании с американскими корнями должны прекратить любые бизнес-связи с аннексированным Крымом и российскими компаниями, попавшими под американские санкции, ‒ говорит Янковский.

По его мнению, если Google пойдет на сделку с Россией по Крыму, у корпорации могут возникнуть проблемы с американским правительством. «Если американская компания такие вещи нарушает, то это будет иметь для нее очень серьезные последствия. Поэтому я, если честно, пока не очень верю в то, что Google о чем-то договорился», ‒ добавляет Янковский.

Ограничения на скачивание на смартфонах или гаджетах можно обойти. Договоренность с Google ‒ это такая же попытка обойти ‒ только на уровне государства

«Но даже если Google о чем-то договорится ‒ ну, это на полгода, на на год, а дальше что? Но еще раз говорю, что ограничения на скачивание на смартфонах или гаджетах ‒ это не какое-то роковое ограничение и его можно обойти. Договоренность с Google ‒ это такая же попытка обойти ‒ только на уровне государства. Но от этого Россия не перестанет быть «темным» и «токсичным» рынком, ‒ говорит Евгений Васильев и добавляет: «Ну, рано или поздно Google свои проблемы как-то разрулит и решит. Так же и другие корпорации могут играть с Россией в различные «гибридные игры»... Но с другой стороны, если России что-то обещают, то это не значит, что так и есть».

Украинская редакция Радiо Свобода обратилась в компанию Google с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока ответа не получила.