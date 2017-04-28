Президентская кампания еще не началась, но близкие к власти структуры уже придумали, как будут привлекать молодежь голосовать за Путина. Прокремлевское движение #Сеть делает ставку на женскую грудь, которую поддерживает ладонями нарисованный ВВП. Акция "Он вам не Димон", участие в которой 26 марта приняло много студентов и даже школьников, вынудила власть искать новые способы работы с молодежью. Действовать предлагается в лоб, точнее, ниже пояса, опираясь на основной инстинкт.

Политический принцип движения #Сеть простой, пишут они про себя на сайте: "Мы за Путина. Поддерживать российскую власть значит оппонировать мировой власти. Те, кто против Путина, те за мирового господина". Они проводят "медитацию с Путиным", суть которой – закрыть глаза и следовать "за медитативной вибрацией голоса одного мудрого наставника", устраивают мастер-классы "литература лайка и репоста", выпускают календари, "где каждому месяцу 2017-го года соответствует один из тезисов, озвученных Президентом в послании Федеральному собранию", открывают миру молодых художников на выставке "Духовные скрепы", а куратором Школы политического кино у них сам Эмир Кустурица. Всего, уверяют в #Сети, существует 12 духовных скреп, "без которых каждый из нас просто невозможен".

В 2015 году, как подсчитал ФБК, проекты движения #Сеть получили грантов на 70 млн рублей, хотя их представитель уверял "Дождь", что существуют они на частные пожертвования, а от государства никакой поддержки, кроме моральной, у них нет. Курируют движение из Администрации президента (АП), говорит информированный собеседник.

Сексуальные футболки на симпатичных девушках с аппетитными формами вполне могут "сработать" в определенной молодежной среде

"В АП сильно озабочены ростом протестных настроений среди молодежи, что показали акции 26 марта, и сейчас ищутся разные пути привлечения молодежи, – поясняет он. – Сексуальные футболки на симпатичных девушках с аппетитными формами вполне могут "сработать" в определенной молодежной среде". Впрочем, добавляет он, "это пока лишь "предложения" с мест, да и президентская кампания еще не стартовала".

– Сейчас есть большой запрос со стороны АП на привлечение умной и патриотично настроенной молодежи, а в такой среде действовать в лоб не получится, надо искать другие формы – устраивать для таких ребят интересные тренинги, помогать им с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице, с этим сегментом тоже сейчас будут плотно работать, – говорит он.

Равнение на красивую женскую грудь выбирают не только пропутинские структуры, но и оппозиция. Например, на акцию "Надоел", которая запланирована на 29 апреля, в Твиттере "Открытой России" приглашала девушка без одежды с агитационными желтыми наклейками.

Прокремлевские креативщики выставляют своих девушек в менее откровенных нарядах, поскольку рассчитывают, что студентки, поддерживающие Путина, будут в такой политагитации гулять летом, заниматься в спортзалах и ездить в метро.

Основатель движения #Сеть Макар Вихлянцев говорит, что коллекция называется "Между делом" и она для тех, "кому не надо подкладывать вату для демонстрации достоинств своей политической позиции".

Это такой способ познакомиться, ну а потом уж танцы-любовь и все такое

– Футболки "Крымнаш" и "Путин – наш президент" народу уже поднадоели, а потребность в выражении своей любви к президенту есть. Я скажу как мужчина: увидев девушку в такой одежде, как минимум есть повод для разговора, это такой способ познакомиться, ну а потом уж танцы-любовь и все такое, – поясняет активист движения. – После акции Навального мы проводили свои социологические замеры, чтобы самим понять, правда ли, что среди молодежи сильны протестные настроения, поскольку сами уже давно занимаемся "молодежкой", у нас было несколько разных фокус-групп. Так вот, наши замеры показали, что студенты и школьники по-прежнему мало интересуются как внутренней, так и внешней политикой. А вот выделиться, как-то заявить о себе в таком возрасте хочется всегда – повис на фонаре на Пушкинской площади, запостил фоточку в Инстаграмме и ты уже типа герой, тебе улыбаются девушки, ты можешь с ними знакомиться. А то, что от одного случайного удара ты даже можешь умереть, им почему-то не говорят. Вот мы к своей молодежи ответственно относимся, на наших акциях в поддержку президента никто им по голове точно не даст, не то что у Навального.

По словам Вихлянцева, проект этот не для прибыли (футболки с Путиным можно купить за 1200 рублей; другие футболки с изображением президента, вариантов которых около 200, которые продаются на других ресурсах, стоят дороже – КР), а для идеологии. "Расчет выйти в ноль, главное же, чтобы красивые девушки могли красиво заявить о своей политической позиции и любви к Путину", – говорит он.

Эксперты считают, что первому лицу, изображенному на красивой девичьей груди, такая реклама вполне может понравиться.



– Уже началась подготовка к выборам, идет таргетирование аудитории. Цель – молодежь. Те, кто придумали эту акцию, думаю, уверены в положительной реакции человека на майке, – говорит политолог Константин Калачев. – Путин ведь не только президент, но еще и мужчина. Ничто человеческое не чуждо и ему. Тем более что официально он не женат. Вот чужого мужа лепить на упругую девичью грудь моветон. А холостяка – запросто.

По словам политолога, привлекательность Путина для женщин общеизвестна и это хотят поэксплуатировать, причем иногда на грани приличного.

– Отсюда и эротические фотографии с майками, на которых изображение лидера страны соседствует с реальными женскими прелестями. Тут дело вкуса, конечно. Песня "Такого как Путин", например, тоже была эротична и нравилась людям, – вспоминает Калачев.

Политолог, директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин говорит, что после акции Навального "Он вам не Димон", на которую по всей стране вышли сотни молодых людей, власть наконец поняла, что с молодежью надо больше работать, и бросила в массы такую идею.

Любая манипуляция, в том числе политическая, построена на базовых инстинктах

– Такая заявка (на более плотную работу с молодежью – КР) со стороны власти есть, но каждый понимает ее по-своему, сейчас негласно объявлен тендер на смотр таких проектов, – объясняет Салин. – Задумка с использованием девушек с формами абсолютно правильная и не новая, любая манипуляция, в том числе политическая, построена на базовых инстинктах, и так было всегда. Президентская кампания Трампа показала, что в политике сейчас нужно более четко сегментировать аудиторию, чтобы действовать эффективно. Наша власть, хотя официально президентская кампания еще не началась, учла американский опыт и, видимо, будет его использовать.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев считает, что пользы от такой секс-рекламы в лоб не будет, поскольку "подействует она разве что на парней в глубокой деревне".

Частично обнаженная женская грудь будет настраивать на другие мысли, мол, что он только что вышел из спальни молодой любовницы

– Тему секса постоянно эксплуатируют в рекламе – и машин, и детского питания, но нынешнюю молодежь в больших городах обнаженным женским телом не удивишь, даже не имея личного опыта, посмотрев кино порнографического содержания, они и так уже все в деталях знают, – говорит Полеев. – Лично я считаю, что пользы от такой рекламы не будет, наоборот, она лишь оттолкнет консервативную и православную часть аудитории. Когда речь идет о президенте, то всякий намек на секс может только навредить: нам же хочется, чтобы президент думал о проблемах страны и их решении. Мы не хотим президента-импотента, но он, конечно, должен быть сдержанным в половом плане. А частично обнаженная красивая женская грудь будет настраивать на другие мысли, мол, что он только что вышел из спальни молодой любовницы и думает он только об этом. На мой взгляд, это неудачная реклама для президента, которая не добавит ему симпатии у молодежи, а пожилых вообще отпугнет.

Агитация с сексуальным подтекстом уже вызвала негативную реакцию у части женщин.

– Я расцениваю такие футболки как крайнюю форму объективации женщин, когда в ней полностью отрицается личность, субъектность и она рассматривается как сексуальный объект, – возмущена московская феминистка Татьяна Сухарева. – И не важно здесь, кто изображен на майке, женское тело используется для привлечения внимания. К сожалению, это настолько привычно, что многие, в том числе женщины, не видят в этом ничего криминального. Мы сталкиваемся с объективацией женщин в рекламе слишком часто, а все возмущения ею воспринимаются как злоба феминисток.

По мнению Сухаревой, эти футболки и их разработчики вполне могут претендовать на звание "сексиста года".

Выразить свою любовь к Путину, продемонстрировав свои женские прелести, уже довольно старая "фишка". Первыми были студентки журфака МГУ, поздравлявшие президента с днем рождения в 2010 году. Одна из девушек, сфотографированная только в трусиках, даже опубликовала на 50-тысячном тираже свой мобильный телефон с припиской "хочу поздравить лично, позвоните". Позже она уехала в Америку.