20 апреля Верховный суд России признал религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Министерства юстиции России, согласно которому организация должна быть ликвидирована, ее деятельность запрещена, а имущество передано государству. Под запрет попали и крымские организации «Свидетели Иеговы», которые объединяют около 7 тысяч верующих. Они признались Крым.Реалии, что с 2014 года живут под постоянным прессингом российских спецслужб и опасаются за свою безопасность.



Судебного решения о запрете всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы», которые действуют в России, в открытом доступе нет. Но в сообщениях российского Минюста говорится, что решение принято в связи с распространении организацией запрещенной в России литературы.

В «Управленческом центре Свидетелей Иеговы в России» с решением Верховного суда не согласны и намерены оспаривать его. Тем не менее в некоторых регионах России местные власти уже приступили к исполнению решения суда. Например, в управление налоговой службы Сахалинской области уже направлено распоряжение о прекращении деятельности организации, а в Санкт-Петербурге после решения Верховного суда неизвестные забросали богослужебное здание «Свидетелей Иеговы» булыжниками.

В Крыму подобных фактов пока не зафиксировано. Но местные «Свидетели Иеговы» выражают опасения на свою безопасность. Они признались Крым.Реалии, что уже третий год вынуждены жить под прессингом со стороны российских спецслужб и отбиваться в судах от всевозможных обвинений.​



ФСБ в «Залах Царства»

В Крыму и Севастополе действовали 22 зарегистрированные местные религиозные организации «Свидетелей Иеговы» и около сотни религиозных групп, которые объединяют около 7000 верующих. Представители организации ведут службы как в городах полуострова – Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Алуште, так и в районах и поселках – Брянское, Гвардейское, Красногвардейское и других.

Переход под каноническое управление «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» в 2014 году не обезопасило их от давления российских спецслужб. Представители крымских организаций «Свидетелей Иеговы» опасаются открыто говорить об этом, поэтому направили в редакцию Крым.Реалии коллективное письмо, в котором на условиях анонимности описывают подробности происходящего с ними на полуострове.

В письме говорится, что представители ФСБ препятствуют им в проведении региональных конгрессов, срывают службы, обыскивают верующих и задерживают их на улицах во время работы у информационных стендов.

«Органы прокуратуры и под ее прикрытием полиция, ФСБ, органы противопожарного надзора, юстиции, начали регулярно появляться в наши «Залы Царства» и тщательно их проверять на предмет выявления возможных нарушений закона. В Алуште и Симферополе были попытки подбрасывания в «Залы Царства» запрещенной литературы», – пишут авторы письма.

Инцидент в Алуште верующие сняли на видео и предоставили редакции Крым.Реалии.

На данный момент в числе запрещенных в России значатся выпуски религиозного журнала «Свидетелей Иеговы» «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!».

В крымских организациях утверждают, что эта литература не поступает на полуостров с 2015 года, а в проповедническом служении они используют только Библию.

Публикации из числа запрещенных в России, подкидываются в места проведения богослужений, а затем успешно «обнаруживаются» в ходе оперативно-розыскных мероприятий

«Выданные когда-то «Свидетелями Иеговы» публикации распространяются исключительно силами и средствами ФСБ и МВД. Эти публикации из числа запрещенных в России, подкидываются в места проведения богослужений, а затем успешно «обнаруживаются» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. То есть те, кто обязаны защищать граждан от таких провокаций, сам их и осуществляет» – говорится в письме крымских «Свидетелей Иеговы».

Руководители крымских организаций «Свидетелей Иеговы» также вынуждены отбиваться в судах от обвинений со стороны различных служб в нарушении противопожарной безопасности и других нарушениях. Из письма следует, что больше всех от подобных проверок и «выявленных нарушений» пострадала община «Свидетелей Иеговы» в Саках, которая была оштрафована местным судом на 150 тысяч рублей, что поставило под угрозу само существование общества.

Всего с момента аннексии Крыма на полуострове прошло около 15 судебных заседаний с участием «Свидетелей Иеговы». После решения Верховного суда России в Крыму ждут возбуждения уголовных дел. В первую очередь под угрозой находятся основатели и руководители религиозных общин – от 10 до 15 человек в каждой общине.

По мнению руководителей крымских организаций «Свидетелей Иеговы», запрет этой организации в России «является очень серьезным звонком».

Первое, что сделал Гитлер в 1933 году, примерно через месяц после прихода к власти – запретил «Свидетелей Иеговы», которые после этого стали первыми узниками фашистских концлагерей

«Первое, что сделал Гитлер в 1933 году, примерно через месяц после прихода к власти – запретил «Свидетелей Иеговы», которые после этого стали первыми узниками фашистских концлагерей. Основная «угроза» для государства, пожалуй, заключается в том, что, как тогда, так и сейчас, «Свидетели Иеговы» строго и последовательно придерживаются политического нейтралитета – не берут в руки оружия, не принимают участия в референдумах и выборах политиков. В нацистской Германии около 270 свидетелей были обезглавлены, повешены и расстреляны за отказ воевать за нацистов. Еще 11 тысяч из-за этого попали в концлагеря, где 1220 из них погибли. Хочется верить, что в современной России до такого не дойдет», – говорят они.



Книга раздора

Точка в вопросе запрета «Свидетелей Иеговы» пока не поставлена. В Управленческом центре организации в России готовят апелляционную жалобу на решение Верховного суда России. Защита утверждает, что все пункты обвинений в адрес религиозной организации беспочвенны и не доказаны.

В Минюсте России свой иск обосновали тем, что «Свидетели Иеговы» распространяют экстремистскую литературу, запрещенную российским законодательством.

«Признаны экстремистскими 95 материалов «Свидетелей Иеговы», ввезенных и распространяемых организацией на территории России с 2009 года. За тот же период признаны экстремистскими и ликвидированы восемь местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы». В связи с этим 2 марта 2016 года Генпрокуратурой России в адрес организации было вынесено предупреждение в порядке статьи 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Указанное предупреждение было обжаловано организацией в судебном порядке, но признано законным и обоснованным», – говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте России потребовали ликвидировать организацию за то, что она не предприняла эффективных мер по устранению с территории России, в том числе на электронных носителях, издания «Учимся в школе теократического служения». Книга посвящена тому, как правильно готовить и слушать проповеди и речи для собраний. Согласно федеральному списку экстремистских материалов, это издание было запрещено в России на основании решения Старооскольского городского суда Белгородской области в 2014 году.

В свою очередь, адвокат Антон Омельченко, который представляет организацию в суде, утверждает, что предпосылок для обвинений ее в распространении этой литературы нет. По его словам, российские власти и суд вовремя не уведомили религиозную организацию о запрете этого издания. Этому имеются письменные подтверждения от Северо-Западного таможенного управления и Белгородского областного суда, который выносил решение о запрете. Также Минюст России не смог доказать, что на его официальном сайте сведения об этом издании появились ранее, чем при обновлении федерального списка экстремистских материалов 13 марта 2015 года, утверждает адвокат.

Управленческий центр не осуществлял массового распространения заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовления или хранения в целях массового распространения

«Управленческий центр официально предъявил к таможенному оформлению, поступившие в его адрес книги «Учимся в школе теократического служения». Органы таможни не представили Управленческому центру сведений о наличии каких-либо запретов в отношении этих книг, и 9 февраля 2015 года книги были ввезены на территорию России. Сведения о включении издания в федеральный список экстремистских материалов по представленному Минюстом России списку были опубликованы в «Российской газете» за 30 марта 2015 года. Определение Белгородского областного суда от 30 июля 2015 года подтвердило, что о признании книги «Учимся в школе теократического служения» религиозная организация узнала лишь 18 февраля 2015 года. Таким образом, Управленческий центр не осуществлял массового распространения заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовления или хранения в целях массового распространения», – поясняет Омельченко.

«Свидетели Иеговы» известны по всему миру своим мирным настроем. Даже их противники не могут отрицать их нейтральную позицию в политических и военных делах

Необоснованными адвокат считает и обвинения организации в экстремизме. Он отмечает, что согласно разъяснению Верховного суда России, экстремистская деятельность предполагает совершение активных действий с целью силового свержения действующей власти, возбуждения расовой, национальной или религиозной розни и так далее.

«В этом отношении «Свидетели Иеговы» известны по всему миру своим мирным настроем. Даже их наиболее критично настроенные противники не могут отрицать их нейтральную позицию в политических и военных делах, которая стоила им тысяч жизней в военных конфликтах на протяжении XX века», – заявляет адвокат.

Защита «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» утверждает, что для ликвидации централизованной религиозной организации нет законных оснований и необходимости, а данное решение нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

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След РПЦ

В экспертном сообществе запрет «Свидетелей Иеговы» называют политическими репрессиями и попыткой зачистить религиозное поле в России, оставив преимущество только за служителями Русской православной церкви. Такого мнения придерживается, в частности, создатель проектов «Религиозная ситуация в России» и «Библейский уголок» Антон Чивчалов.

«Есть версия, что это (запрет «Свидетелей Иеговы» – КР) связано с приходом патриарха Кирилла. Возможно, с появлением в Минюсте отдельных лиц. Литература, которую подбрасывают «Свидетелям Иеговы», принадлежала православным антисектантским центрам. Есть о чем думать. Но это лишь гипотезы. Православная церковь в России все время была монополией, никогда не умела и не хотела взаимодействовать с «конкурентами» путем диалога, убеждения, на равных позициях. Она просто не знает, как действовать по-другому», – заявлял он в эфире радио Крым.Реалии.

ФСБ обращает внимание, в первую очередь, на те общины, лидеры которых в Украине считают Россию «советской империей зла»

В то же время, в Крыму ситуация особенная в силу того, что здесь российские спецслужбы зачищают всех нелояльных к действующей российской власти, отмечает эксперт Института Кеннана (США) Роман Лункин.

«Еще в 2014 году в Украину из Крыма была депортирована часть протестантских пасторов. В основном это были пятидесятники, и чаще всего из церквей, которые так или иначе связаны с церквями «Посольство Божье» или «Новое поколение» в Киеве. ФСБ обращает внимание, в первую очередь, на те общины, лидеры которых в Украине считают Россию «советской империей зла», – говорит он.

Адвокаты «Свидетелей Иеговы» опасаются, что запрет организации в России спровоцирует волну насилия против ее верующих – от порчи имущества до нападений на них на почве религиозной ненависти.