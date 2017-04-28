Крымские власти, подконтрольные России, похоже, сменили гнев на милость по отношению к фестивалю KaZaнтип. Российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что не против возвращения оупен-эйра на полуостров, хотя год назад тогдашний прокурор Наталья Поклонская говорила, что «наркофестиваль» запрещен навсегда. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, насколько вероятно, что известный на весь мир фестиваль электронной музыки вернется на полуостров.

Нынешний министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбикий заявил о том, что KaZантип должен вернуться 27 апреля. С 2000 по 2013 годы фестиваль проходил в селе Поповка вблизи Евпатории. Но Стрельбицкий предложил возродить оупен-эйр на его исторической родине, давшей ему название – рядом с мысом Казантип.

Фестиваль, о котором мы говорим, КаZантип, мне кажется, он может и должен вернуться в Ленинский район... Молодежи действительно будет интересно...

«В Ленинском районе – наше предложение сделать два кластера, которые могут претендовать на организацию молодежного фестиваля. Тот фестиваль, о котором мы говорим, КаZантип, мне кажется, он может и должен вернуться в Ленинский район, там есть прекрасные объекты – недостроенная атомная станция, которую можно использовать. Молодежи действительно будет интересно, потому что там широчайшие пляжи, там простор», – процитировало Стрельбицкого агентство РИА Новости.

Министр добавил, что фестиваль может проходить в Крыму, если «в его организации не будет противоправных действий». Он также сказал, что молодежи «тяжело дышать» в курортных городах, ей нужен «простор, пляжи, чтобы танцевать и веселиться».

«Я думаю, что, когда мы начнем разрабатывать эти кластеры, они будут реализовываться – вот здесь будет место для фестивалей», – сказал Стрельбицкий.

Это заявление он сделал на заседании «Молодежного дискуссионного клуба», которое прошло в Симферополе. Темой дискуссии там была роль молодежи в туристической сфере Крыма, и одним из вопросов для обсуждения стоял «Есть ли альтернатива закрытому КаZантипу?».

Три года гонений

Слова Стрельбицкого вызвали у многих удивление, поскольку год назад, накануне прошлого курортного сезона, крымские власти делали диаметрально противоположные заявления по поводу судьбы KaZантипа.

«Это вопрос национальной безопасности. Здоровье молодого поколения должно быть свободно от пагубных пристрастий – это прежде всего. Государство не против различных молодежных акций, но все должно быть в рамках закона. Подобным «наркофестивалям», как бы они не назывались – KaZантип, «Befooz» или «Музей под открытым небом» – не место в Крыму!», – заявляла в марте 2016 года тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская (сейчас – депутат Госдумы России – КР).

Она говорила, что на KaZантипе процветает торговля наркотиками и, кроме того, нарушаются противопожарная безопасность и санитарные нормы. Вместо «мест распространения алкоголя и наркотиков» Поклонская предложила проводить в Крыму «красивые фестивали с пропагандой здорового образа жизни».

Взаимоотношения у организаторов KaZантипа с новой властью не заладились сразу, когда полуостров перешел под контроль России. Хотя президент фестиваля Никита Маршунок c энтузиазмом воспринял новость о «присоединении» полуострова и заявил, что Республика «Z» признает результаты крымского «референдума» еще до того, как он состоялся.

Однако весной 2014 года российская Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков пригрозила устроить рейды на КаZантипе, а местные власти приступили к демонтажу забора в Поповке, огораживающего фестивальную территорию. В итоге организатором пришлось впервые проводить КаZантип за пределами Крыма – в грузинском городе Анаклия. Но там фестиваль столкнулся с протестами Грузинской православной церкви. Тогда оупен-эйр попытались провести в Камбодже, но местные власти также запретили его за неделю до начала.

В итоге летом 2015 года организаторы объявили о возвращении фестиваля в Крым под новым брендом «Befooz». И в этот момент конфликт между командой КаZантипа и фактической властью полуострова достиг апогея. За пару недель до открытия о запрете фестиваля заявил лично подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что организаторы не обеспечили санитарно-эпидемиологические и другие нормы, предписанные российским законодательством.

Однако фестивальная команда не подчинилась властям и наперекор Аксенову и Поклонской не стала отменять «Befooz». В результате МЧС отключило от электроснабжения территорию проведения оупен-эйра. Тысячи поклонников КаZантипа таки приехали в Поповку, но на территорию проведения Befooz им было попасть не суждено – ее оцепили бойцы ОМОНа.

После этой неудачи организаторы решили перевести фестиваль во Вьетнам. И там, впервые с 2014 года, оупен-эйр таки состоялся. Он проводился под новым брендом «Epizode» на протяжении первых двух недель 2017-го.

«Готовы в любой момент»

Сейчас организаторы фестиваля заявили, что узнали о перемене настроения крымской власти из медиа, а к ним на связь никто не выходил.

По поводу переговоров, я готов вылететь в любой момент, если это действительно новая прогрессивная политика крымского руководства

«По поводу встречи и переговоров, я готов вылететь в любой момент, если это действительно новая прогрессивная политика крымского руководства, а не случайно брошенная фраза министра во время интервью», – заявил президент КаZантипа Никита Маршунок журналистам издания «Аргументы недели-Крым».

Он обратил внимание на то, что министр Стрельбицкий в своем заявлении говорил о возвращении KaZantipа в Щелкино, но в последние годы местом проведения фестиваля было село Поповка.

«Я, как маленький президент великого КаZантипского народа, должен считаться с мнением народа. А он больше всего на свете хочет вернуться именно в эту деревню», – пояснил Маршунок.

Он добавил, что готов обсудить с властями и в том числе вариант возвращения в Щелкино. По словам Маршунка, «это прекрасное место», но там больше организационных и логистических проблем.

В прошлом году фестивальную территорию КаZантипа в селе Поповка была передана в пользование ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра». Им владеет Николай Карпов – бывший бизнес-партнер Никиты Маршунка, с которым они со скандалом разругались. Прошлым летом «Зебра» открыла в Поповке центр пляжного отдыха под названием «НашПляж.РФ». Что будет там располагаться в этом году – пока непонятно.

После изгнания фестиваля из Крыма КаZантип успел обзавестись новой оборудованной территорией – на вьетнамском острове Фукуок. Там установлены три танспола, а также серия инсталляций и других архитектурных конструкций. И если вопрос с возвращением фестиваля в Крым пока что завис в воздухе, то с перспективами КаZантипа во Вьетнаме все более-менее понятно. Минувшей зимой поклонники оупен-эйра обжили новую территорию, и организаторы уже огласили дату следующего фестиваля, который будет проводится под названием «Epizode». Ожидается, что он пройдет с 31 декабря по 10 января 2018 года.