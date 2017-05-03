Информация о смерти удерживаемого в российском следственном изоляторе украинца Артура Панова, которую начали распространять российские блогеры и медиа, не подтвердилась. После обеда 2 мая Панова доставили в военный суд Ростова-на-Дону, который рассматривает обвинения украинца в терроризме.

«Панов жив-здоров. Подробностей указать не могу, поскольку нужно выяснить, откуда взялась эта (ложная – КР) информация, но она не подтверждается», – сообщил консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский.

Ранее блогер российского интернет-издания «Фонтанка» сообщил о смерти 19-летнего украинца Артура Панова в результате сердечной недостаточности.​

Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк подтвердил, что Артур Панов жив. Второго мая его привезли в суд.

Жив-здоров. Насколько я знаю, серьезных проблем со здоровьем у него нет

«Жив-здоров, сейчас он на заседании суда. Насколько я знаю, серьезных проблем со здоровьем у него нет. Ну, собственно, пребывание в СИЗО вообще не очень полезно здоровью, но ничего критичного не было», – отметил Наумлюк.

Российский журналист и общественный активист Владислав Рязанцев тоже сообщил, что Панов жив, добавив фото украинца в зале суда 2 мая.

Недавно Артур Панов передал в Украину письмо, в котором отметил, что до вынесения приговора осталось не так много времени и что он «уже не в силах смотреть на этот спектакль». Панов также призвал своих соотечественников помочь ему выйти из российской тюрьмы.

Между тем, 2 мая в российском суде проходил допрос свидетелей.

«Приговор не так уж и скоро будет. Дальше – допрос свидетелей защиты и изучение материалов дела. Затем состоятся прения сторон, последнее слово и приговор», – поясняет корреспондент Антон Наумлюк.

Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. Его подозревают в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростова-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в «преступной деятельности» украинца. Панов своей вины не признает. Защита активиста настаивает на том, что его похитили с оккупированной части Луганщины и вывезли в Россию силой.

В начале боевых действий на Донбассе Артур Панов помогал украинской армии, сообщая о передвижениях подразделений российской армии и боевиков по территории Луганщины. Однако уже в декабре 2015 года стало известно, что Панов находится в следственном изоляторе города Таганрог Ростовской области России. С февраля 2017 года дело Панова слушает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Взрывчатка, найденная у Панова, могла быть провокацией ФСБ – правозащитники

Сейчас недостаточно доказательств того, что Артура Панова в России судят по политическим мотивам, говорят украинские правозащитники. Именно поэтому его нет в списках украинских политзаключенных в России, объясняет координатор «медийной инициативы за права человека» Мария Томак.

Могла ли это быть провокация ФСБ? Да, мы не исключаем этого

«У нас была информация, что Панов имеет определенные психические проблемы, потому просили МИД Украины инициировать проверку психического состояния, чтобы использовать это как аргумент для его освобождения. Не стоит исключать и того, что Артура не похитили, а он сам выехал в Россию. Могла ли это быть провокация ФСБ? Да, мы не исключаем этого. Например, определенные люди могли подсунуть ему взрывчатку», – отмечает правозащитница.

На странице Артема Панова в фейсбуке, которую ведут его друзья и защитники, говорится о том, что российский суд отказался проводить дополнительную экспертизу взрывчатки, изъятой у активиста, а, следовательно, на беспристрастность суда надеяться не стоит.

Со своей стороны, правозащитница, координатор проекта #LetMyPeopleGo Александра Матвийчук, признавая, что дело Панова отсутствует в списке украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях, добавляет, что обвинение его в терроризме – элемент гибридной войны со стороны России.

Люди, обвиняемые в России в терроризме, ограничены в праве на защиту

«Ситуация, в которой мы сейчас находимся, – я имею в виду гибридную войну России против Украины, – будет провоцировать аресты граждан Украины на территории России и в оккупированном Крыму с их последующим обвинением в терроризме и диверсионной деятельности. «Евромайдан SOS» включил в список #LetMyPeopleGo те дела граждан Украины, которые мы могли изучить, и поэтому можем утверждать о наличии политического мотива, который и стал определяющим фактором для фабрикации обвинения. Но есть целая категория дел, где сделать это гораздо труднее, например, дело Артура Панова. Единственное, что точно известно: люди, обвиняемые в терроризме в России, существенно ограничены в праве на эффективную защиту, и в целом стандарты российского судопроизводства очень далеки от международных», – отмечает Александра Матвийчук.

Россия использует против Украины тактику «заложников», похищая или даже осуждая заочно украинских граждан, замечает политолог Олеся Яхно. По ее словам, дело Артура Панова – лишь один из ряда подобных случаев, которыми Россия пытается давить на Украину.

«Это не первый и не единственный случай, когда украинцев обвиняют в уголовных преступлениях. Это имеет политический, шантажистский характер. Украина постепенно избавляется от зависимости от России во всех плоскостях, от политической до торговой, поэтому Россия использует те рычаги, которые у нее еще остаются: иногда мягкую силу, через пророссийских граждан и организации, иногда – жесткое давление. Все чаще поднимается вопрос заложников. Россия использует этот инструмент, потому что он является болезненным – ведь это человеческие судьбы», – объясняет политолог.

По словам Олеси Яхно, дело Артура Панова и других украинцев, которых судят в России и в оккупированных районах, является материалом для внутрироссийской пропаганды. Поскольку у Кремля нет рациональных аргументов для аннексии Крыма и оккупации Донецка и Луганска, для оправдания своих действий в российских медиа звучат версии об украинских диверсиях и о борьбе НАТО против России, отмечает политолог. Дело Панова, по ее мнению, вполне вписывается в такую общую логику действий России.